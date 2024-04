Shedding: Wie mRNA-Impfungen zu einer „globalen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit für Tiere und Menschen“ führen

Teile die Wahrheit!

infowars.com berichtet:

„Wir haben 70 % dieser Tiere, denen es einigermaßen gut geht, und dann haben wir 30 % von ihnen, die nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs entweder gestorben sind oder Nahtodsymptome haben“, sagt ein Rancher.

„Bei der Autopsie der verstorbenen Tiere wurden noch Reste des Lebendimpfstoffs im Fleisch der Tiere gefunden.

Ein US-amerikanischer Viehzüchter schlug Alarm, als die Aufsichtsbehörden begannen, einen experimentellen mRNA-Impfstoff für Tiere vorzuschreiben, die als Fleisch verarbeitet werden sollen.

„Schauen wir uns die Statistiken über mRNA-Impfstoffe bei lebenden Tieren an und warum dies nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für den Erzeuger ein Problem darstellt“, begann der ungenannte Rancher in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Amerikanischer Rancher verrät mRNA-Impfstofftests an Nutztieren

„Sie nahmen 525 Schweine, injizierten ihnen einen mRNA-Lebendimpfstoff und nach 21 Tagen sah die Statistik wie folgt aus. 25 von ihnen starben, 55 von ihnen wurden so magersüchtig, dass sie dem Tod nahe waren, 20 von ihnen litten an Lahmheit, 12 an Konditionsverlust und 25 weitere hatten Nahtodsymptome.“ (Virologe: die bevorstehende Covid-Krise unter den Geimpften wird Chaos und den Zusammenbruch der Gesellschaft verursachen)

„Wir haben also 70 % dieser Tiere, denen es einigermaßen gut geht, und dann haben wir 30 % von ihnen, die entweder gestorben sind oder Nahtodsymptome haben.“

„Bei der Autopsie der verstorbenen Tiere wurden noch Reste des Lebendimpfstoffs im Fleisch dieser Tiere gefunden“, fuhr er fort. „Vom Standpunkt des Verbrauchers aus gesehen müssen wir uns also Sorgen über einen lebenden Virus in unserem Fleisch machen, den wir in unseren Körper aufnehmen, und vom Standpunkt des Erzeugers aus müssen wir uns Sorgen über die Gesundheit unserer Tiere machen, die uns letztendlich zerstören, unsere Herde zerstören und unser Geschäft insgesamt zerstören kann.“

„Lasst uns diese Informationen verbreiten und die Leute aufklären. Und wie immer, Leute, kauft amerikanisch und kauft lokal“, fügte er hinzu.

Wie wir bereits berichtet haben, hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) den Einsatz von mRNA-Impfstoffen in der Fleischproduktion, die als „biologisch“ eingestuft wird, nach Angaben der Agrarbeobachtungsgruppe OrganicEye ignoriert.

„Der Anstoß für uns, jetzt zu handeln, ist die bevorstehende Einführung von Impfstoffen für Nutztiere, die mit einer mRNA-Technologie hergestellt werden, die derjenigen ähnelt, die von Pfizer und Moderna zur Herstellung ihrer jeweiligen Versionen des SARS-CoV-2-Impfstoffs verwendet wird“, erklärte Mark Kastel, Geschäftsführer der in Wisconsin ansässigen Gruppe.

„Es gibt eine anhaltende Kontroverse im Land über diese neue Technologie, und wir sollten uns dafür einsetzen, dass die biologische Landwirtschaft als letzte sichere Zuflucht für Esser erhalten bleibt, die sich wirklich ’natürlich‘ ernähren wollen“, fügte er hinzu.

Die Covid-Injektion veranlasst den Körper zur Massenproduktion des tödlichen HIV-Spike-Proteins. Jedes Säugetier, dem die Injektion verabreicht wird, ist der Gefahr einer permanenten Spike-Protein-Infektion ausgesetzt. Das Spike-Protein ist dem Protein sehr ähnlich, das in den Gehirnen von Säugetieren Kolonien bildet.

Der Albtraum geht weiter. Bitte hören Sie diesem Landwirt zu, was mit seinem Vieh nach der „Covid-Impfung“ passiert ist. Das ist UNGLAUBLICH. pic.twitter.com/MN3TCwW5Vr — Alex Jones (@RealAlexJones) 02. April 2024

The Nightmare continues. Please listen to this Farmer in regards to what happened to the Livestock after their ‘Covid Vaccine’. This is INFURIATING. pic.twitter.com/MN3TCwW5Vr — Alex Jones (@RealAlexJones) April 2, 2024

Shedding nach groß angelegter mRNA-Impfung von Nutz- und Wildtieren?

Können Verbindungen von mRNA-Impfstoffen die Verdauung überleben und in Menschen oder Tieren aktiv sein? Nähern wir uns einer potenziell globalen Katastrophe durch eine groß angelegte RNA-Impfung von Nutz- und Wildtieren?

Nachdem ich letzte Woche meinen Preprint über die Umweltrisiken bestehender und neuer mRNA-Impfstoffe für Mensch und Tier veröffentlicht hatte, dachte ich über eine wichtige offene Frage nach. Von tkp.at

Ich hatte zuvor beschrieben, wie Mikrobiota und extrazelluläre Vehikel (EVs) von Impfstoffen stammendes Material aufnehmen und auf andere Organismen übertragen können, sogar über Arten und Territorien hinweg. Aber wie wird das Material von den Zielorganismen aufgenommen? Und wenn sie zu einer solchen Aufnahme fähig sind, was geschieht dann mit dem Material, und was bewirkt es (wenn überhaupt) im Empfängerorganismus?

In meinem Buch habe ich mich ausführlich mit der Sorge befasst, dass von Impfstoffen abgeleitete RNA-Fragmente unbeabsichtigte biologische Funktionen als regulatorische RNAs übernehmen könnten. Dies geht auf Probleme bei der Herstellung synthetischer RNAs zurück. Es ist seit langem bekannt, dass diese auch viele unbeabsichtigte Nebenprodukte enthalten, von denen viele doppelsträngige RNAs sind.

Diese altbekannten Herstellungsprobleme sind schwer zu lösen. Viele Gruppen haben verschiedene Ansätze ausprobiert, darunter auch diejenigen, die schließlich zu den mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Modifikationen führten.

In den letzten Monaten hat man sich zwar (zu Recht) auf die DNA-Kontaminationen konzentriert, aber das Problem der RNA-Kontamination ist auch nicht verschwunden. Folglich werden verschiedenen Personen unterschiedliche Arten und Mengen von abweichenden RNA-Fragmenten injiziert, und einige von ihnen werden sich auch in vivo bilden.

Auffallend ist, dass die RNA für die COVID-19-Impfstoffe umfangreiche homologe Merkmale mit menschlichen RNAs aufweist, was aus mehreren Gründen problematisch sein kann. Aufgrund des Umfangs der geplanten Tierimpfung ist zu erwarten, dass es erhebliche Ähnlichkeiten zwischen den aus dem Impfstoff stammenden RNA-Fragmenten und denen von Umweltorganismen geben wird.

Das bedeutet, dass die aus dem Impfstoff stammenden RNAs wahrscheinlich als regulatorische RNAs fungieren und ihre potenziellen biologischen Funktionen in den exponierten Organismen beibehalten – möglicherweise sogar über Territorien hinweg.

Ich habe in der ersten Fassung des Vorabdrucks kurz darüber geschrieben und inzwischen festgestellt, dass die Literatur zu einigen damit zusammenhängenden Fragen ein vernichtendes Bild dessen zeichnet, was sich im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen abspielen könnte.

Einiges davon hängt mit der Frage zusammen, was passiert, wenn solche exogenen RNAs aufgenommen werden. Dies ist eindeutig ein äußerst wichtiger Aspekt. Kein Wunder, dass wir in den Medien und anderen offiziellen Quellen nicht viel darüber erfahren haben!

Ich habe das Thema der regulatorischen RNAs, ihres Transports über verschiedene Spezies hinweg und der Aufnahme durch die Empfängerorganismen weiter vertieft und dem Preprint einige Abschnitte hinzugefügt. Ich beschreibe drei verschiedene Aufnahmemechanismen, und jeder kann schreckliche Folgen haben.

Hier ist ein Auszug aus meinem aktualisierten Preprint „Existing and Emerging mRNA Vaccines and their Environmental Impact – a Transdisciplinary Assessment“ (Bestehende und neu entstehende mRNA-Impfstoffe und ihre Umweltauswirkungen – eine transdisziplinäre Bewertung“).

Kurze RNAs wie miRNAs weisen eine hohe Stabilität in der extrazellulären Umgebung auf, was zu einem großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass sie in Exosomen verpackt sind. Ihr EV-basierter Transport ermöglicht ihre weite Verbreitung über verschiedene Spezies, wie oben beschrieben. Die Aufnahme solcher EVs durch die Zielorganismen ist eine wichtige Frage. Es sind drei Hauptmechanismen denkbar:

Durch direkte Interaktion der EVs : So wurde beispielsweise gezeigt, dass von Pflanzen abgesonderte Exosomen direkt mit Pilz-, Säugetier- und Bakterienzellen interagieren [50].

: So wurde beispielsweise gezeigt, dass von Pflanzen abgesonderte Exosomen direkt mit Pilz-, Säugetier- und Bakterienzellen interagieren [50]. Symbiotische Interaktionen und solche, die das Wettrüsten zwischen Wirt und Parasit prägen: EVs spielen auch eine wichtige Rolle bei den Interaktionen zwischen einem Wirt und seinen symbiotischen oder eindringenden Organismen [49]. Die meisten Beispiele für den artenübergreifenden Transfer von kurzen regulatorischen RNAs stammen aus Interaktionen zwischen Wirt und Eindringling. Es sind zahlreiche Beispiele für den gegenseitigen Austausch zwischen Wirten und ihren Krankheitserregern, Parasiten und Symbionten bekannt, sowohl als Abwehr als auch als Mittel zur Ausnutzung dieser Abwehr [62].

EVs spielen auch eine wichtige Rolle bei den Interaktionen zwischen einem Wirt und seinen symbiotischen oder eindringenden Organismen [49]. Die meisten Beispiele für den artenübergreifenden Transfer von kurzen regulatorischen RNAs stammen aus Interaktionen zwischen Wirt und Eindringling. Es sind zahlreiche Beispiele für den gegenseitigen Austausch zwischen Wirten und ihren Krankheitserregern, Parasiten und Symbionten bekannt, sowohl als Abwehr als auch als Mittel zur Ausnutzung dieser Abwehr [62]. Einer der beunruhigendsten Aspekte exogener RNAs ist, dass sie die Verdauung überleben und somit in den Empfängerorganismen aktiv bleiben können. Bereits 2012 berichteten Zhang und Kollegen [61], dass pflanzliche Kurz-RNAs, die mit der Nahrung aufgenommen werden, den Magen-Darm-Trakt passieren, ins Blut gelangen, sich in Geweben anreichern und Transkripte in konsumierenden Tieren regulieren können. Überraschenderweise schien eine spezifische pflanzliche miRNA aus verzehrtem Reis sogar die Expression eines Rezeptors zu modulieren, der an der Entfernung von LDL aus dem Mäuseplasma beteiligt ist. Nachfolgende Studien zur Untersuchung des Transfers von tierischen und pflanzlichen miRNAs zwischen den Organismen haben widersprüchliche oder negative Ergebnisse geliefert [62]. Eine detaillierte Folgeuntersuchung [62] bestätigte jedoch die wesentliche Rolle des lebensmittel- und futtermittelbedingten Transfers von regulatorischen RNAs zwischen den Tiergruppen. Sie wiesen die Anhäufung und Funktion zahlreicher ernährungsbedingter miRNAs in bestimmten tierischen Geweben nach, was durch drei verschiedene Techniken (Hochdurchsatz-Sequenzierung unter ausschließlicher Verwendung von High-Sequencing-Reads, qRT-PCR-Assays mit verschiedenen Kontrollen und Northern Blots) validiert wurde. Darüber hinaus fanden sie nach der Überprüfung einer Reihe unabhängiger Studien deutliche Hinweise darauf, dass aufgenommene kurze RNAs eine funktionelle Auswirkung auf konsumierende Organismen haben können.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Folgen verheerend sein könnten.

Es gibt mehrere Gründe, warum genetische Verbindungen aus Impfstoffen auf verschiedene exponierte Arten übertragen werden können, sich aber auch in ausreichenden Mengen anreichern, um im Empfängerorganismus eine biologische Wirkung zu erzielen.

Wie bereits erwähnt, ist einer der Transportmechanismen die Aufnahme über die Nahrung. Dies würde ein enormes Risiko für die Sicherheit der weltweiten Lebensmittelversorgung darstellen, zumal die mRNA-Impfung von Nutz- und Wildtieren in großem Umfang in Angriff genommen werden soll.

Die obigen Ausführungen deuten auch darauf hin, dass das COVID-19-Impfmaterial, das in der Muttermilch geimpfter Mütter gefunden wurde, die Verdauung übersteht, wenn es an ihre Babys verfüttert wird. Sollte dies der Fall sein, würde dies einige der vielen anekdotischen, tragischen Berichte (die in der Vorabdruckfassung nicht beschrieben werden) über die schockierenden und herzzerreißenden Auswirkungen auf diese armen Babys bestätigen.

Außerdem könnte das oben erwähnte „Wettrüsten“ zwischen Wirt und Erreger die Entwicklung neuer Krankheitserreger fördern. Ganz allgemein könnten die Auswirkungen der mRNA-Impfung auf das gesamte Ökosystem enorm oder sogar irreversibel sein (z. B. durch genetische Verfälschungen der exponierten Organismen).

Mir ist nicht bekannt, dass diese Umweltrisiken sorgfältig und unvoreingenommen untersucht und geprüft werden. Das Fehlen politischer Maßnahmen und Vorschriften könnte sogar die absichtliche weite Verbreitung bestimmter synthetischer RNAs begünstigen, die als Impfstoffe getarnt sind und wirksame biologische Waffen darstellen.

Wenn die mRNA-Impfung in großem Maßstab fortgesetzt wird, könnte dies zu einer enormen „globalen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit für Tiere und Menschen“ führen. Es ist jedoch möglich, dass die offiziellen Regulierungsbehörden die Quelle dieser neuen Bedrohung nicht angemessen erkennen.

…

