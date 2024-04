VIP-Elite gerät in Panik, das die Privatjet-Protokolle von Sean „Diddy“ Combs enthüllt werden

Einige der am besten vernetzten und mächtigsten Pädophilen der Branche geraten in Panik, nachdem bekannt wurde, dass Bundesagenten sich darauf vorbereiten, die Privatjet-Manifeste von Sean „Diddy“ Comb auszuwerten.

Es wird erwartet, dass mehr als 100 hochkarätige Namen hinsichtlich der Art ihrer engen Verbindungen zu Combs befragt werden, gegen den im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung des Sexhandels ermittelt wird.

Polizeibeamte teilten TMZ mit, dass die Diddy-Ermittlung das Versenden von Vorladungen an Privatjet-Charterunternehmen umfassen werde, um Flugmanifeste potenzieller Täter und Zeugen zu erhalten.

In New York eingereichte Gerichtsdokumente behaupten, dass Prominente an Diddys Partys teilnahmen, weil sie „Zugang zu Prominenten wie berühmten Sportlern, Politikern, Künstlern, Musikern und internationalen Würdenträgern wie dem britischen Königshaus Prinz Harry“ boten.

Die meisten Passagiere auf Diddys Privatjet-Flügen sollen bekannte Eliten der Unterhaltungsindustrie sein.

In der von Produzent Rodney Jones eingereichten Klage wird behauptet, dass Sean „Diddy“ Combs zusammen mit anderen bekannten Persönlichkeiten, darunter TD Jakes, seine Verbindung zu Prinz Harry nutzte, um eine mit Prominenten besetzte Menge anzulocken, indem er Sexhandelspartys veranstaltete, auf denen es angeblich zu sexuellem Missbrauch kam. (Was ist mit den Royals los? Prince Harry wird in Sexhandel-Klage gegen P. Diddy aufgeführt)

Es wird davon ausgegangen, dass die Flugprotokolle von entscheidender Bedeutung sind, da sie es Bundesagenten ermöglichen, mit den Passagieren Kontakt aufzunehmen und sie zu befragen.(Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden werden sie besonders daran interessiert sein, ob sich einige der Personen, die Klagen gegen Diddy eingereicht haben, in diesen Flugzeugen befanden.

Barack Obama und Sean Combs im Gespräch

Die Bundesbehörden werden sich jeden Namen ansehen, der mit diesen Privatjets geflogen ist – und nicht nur mutmaßliche Opfer –, denn es könnte sich um Zeugen handeln, die die Anschuldigungen entweder unterstützen oder bestreiten.

Hillary Clinton und Sean Combs umarmen sich

Dies ist jedoch nur ein Element der weitreichenden Bundesuntersuchung.

Wie Sie wissen, führten die Beamten am Montag Durchsuchungen durch und beschlagnahmten verschiedene Gegenstände in Diddys Häusern in LA und Miami.

Uns wurde gesagt, dass ihr Schwerpunkt auf elektronischen Geräten lag. Uns wurde auch mitgeteilt, dass die Bundesbehörden bereits mehrere Personen befragt haben, die mit den gegen Diddy eingereichten Klagen in Zusammenhang stehen.

„Dein Leben ist in Gefahr“: Suge Knight warnt Diddy wegen „Dieses geheime kleine Zimmer“

Der inhaftierte Rap-Mogul Suge Knight äußerte sich zu den jüngsten Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Hip-Hop-Rivalen Sean „Diddy“ Combs , dessen Häuser in Miami und Los Angeles am vergangenen Montag von der Heimatschutzbehörde im Zusammenhang mit einer bundesstaatlichen Untersuchung von Sexhandel, sexuellen Übergriffen und Vertrieb illegaler Betäubungsmittel und Schusswaffen durchsucht wurden.

„Wir glauben, dass es eine beunruhigende Geschichte des Sexhandels gibt“, sagte ein DHS-Beamter am Donnerstag gegenüber der NY Post nach der Razzia, bei der Festplatten, Telefone und andere Beweismittel beschlagnahmt wurden.

„Wir reagieren auf konkrete, detaillierte und explizite Anschuldigungen. Das ist kein Zufall. Wir haben seinen Namen nicht aus dem Hut gezaubert. Wir hatten Vorwürfe, denen wir nachgehen“, fuhr der Beamte fort.

Als Reaktion auf die Razzia sagte Marion Hugh Knight Jr., Mitbegründerin von Death Row Records, alias „Suge Knight“, während einer Freitagsfolge seines „Collect Call“-Gefängnis-Podcasts (!), dass Combs auf sich aufpassen müsse, da er „Geheimnisse“ hat, die einen „geheimen Raum“ beinhalten.

„Es ist ein schlechter Tag für Hip-Hop … für die Kultur … Schwarze, denn wenn einer schlecht aussieht, sehen wir alle schlecht aus. Das ist definitiv kein Grund zur Freude“, sagte Knight.

„Aber ich sage dir was, Puffy: Dein Leben ist in Gefahr. Dein Leben ist in Gefahr, weil du die Geheimnisse kennst, wer in diesem kleinen geheimen Raum, an dem ihr beteiligt seid, beteiligt ist. Sie werden dich kriegen, wenn sie können.“

Während Diddy nicht eines Verbrechens angeklagt wurde und einen Gesetzesverstoß vehement zurückgewiesen hat, empfahl Knight, der wegen Fahrerflucht im Jahr 2015 eine 28-jährige Haftstrafe verbüßt, dem Rap-Impresario, sich den Behörden zu „stellen“.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.04.2024