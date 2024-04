Sind sie verrückt? Der Netto-Null-Plan des Klimarats sieht vor, jedes Jahr komprimiertes CO2 mit der Energie von 500 Hiroshima-Bomben in den Boden zu pumpen

In den vergangenen Wochen sind eine Reihe von schwerwiegenden Fehlern im Plan des Ausschusses für Klimawandel (Committee on Climate Change, CCC) für Netto-Null ans Licht gekommen. Der CCC-Plan wurde Mitte 2019 in einem Dokument mit dem Titel „Net Zero Technical Report“ veröffentlicht.

Zusammengefasst besteht der CCC-Plan für Net Zero darin, den Verkehrs- und Wärmesektor von Benzin, Diesel und Gas auf Strom umzustellen und anschließend das Stromnetz zu dekarbonisieren.

Bei der Dekarbonisierung des Stromnetzes wird davon ausgegangen, dass der Strom aus Kernkraft und erneuerbaren Energien erzeugt wird. In Zeiten, in denen Kernenergie, Wind- und Solarenergie die Nachfrage nicht decken können, wird die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) eingesetzt, um CO₂-Emissionen zu vermeiden, da Strom aus Gas erzeugt werden muss.

CCS ist eine neue und unerprobte Technologie, die bisher nirgendwo auf der Welt in großem Maßstab eingesetzt wurde. Aus dem CCC-Bericht geht jedoch klar hervor, dass CCS eine wichtige Rolle bei der Erreichung von Net Zero spielt.

Wie ich bereits in einem früheren Artikel berichtet habe, plant Großbritannien trotz der Tatsache, dass es sich um eine unerprobte Technologie handelt, nur ein Viertel der Kapazität aufzubauen, die erforderlich ist, um bis 2050 Net Zero zu erreichen (der Plan sieht vor, dass Großbritannien 176 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr abscheiden und speichern muss).

Dennoch plant unsere Regierung eine bedeutende CCS-Kapazität von 50 Millionen Tonnen pro Jahr. Bei der CO₂-Abscheidung und -Speicherung wird CO₂ aus den Abgasen von Gasturbinen gefiltert, die zur Stromerzeugung eingesetzt werden.

Das abgetrennte CO₂ wird dann zu Anlagen geleitet, die das Gas zu einer Flüssigkeit komprimieren, bevor es in unterirdische Lagerstätten in ganz Großbritannien gepresst wird.

Komprimiertes CO₂ wird derzeit als Energiespeicher für Zeiten vermarktet, in denen Kernkraft und erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen. Die Firma Energy Dome hat in Sardinien, Italien, ein funktionierendes 4-MWh-System entwickelt.

Nach Angaben des Unternehmens hat seine Technologie eine 10- bis 20-fach höhere Energiespeicherdichte als andere Druckluftspeicherlösungen (CAES) und zwei Drittel der Dichte von Flüssigluftspeichern (LAES).

Der Plan von CCC sieht vor, große Mengen CO₂ zu komprimieren und unter der Erde zu lagern. Angesichts dieser potenziellen Energie, die jederzeit freigesetzt werden könnte, wenn etwas schief geht, ist es sinnvoll, die Sicherheitsaspekte von Carbon Capture and Storage zu berücksichtigen.

Energy Dome hat in jüngster Vergangenheit 11 Mio. $ aufgebracht, um ein größeres 100-MWh-System zu bauen. Für die Speicherung von 100 MWh werden etwa 2.000 Tonnen CO₂ benötigt.

Das bedeutet, dass das Unternehmen davon ausgeht, 0,05 MWh Energie pro Tonne komprimiertem CO₂ zu speichern. Bei dieser Energiedichte bedeutet der Plan von CCC, 176 Millionen Tonnen pro Jahr zu speichern, dass jedes Jahr 8,8 TWh potenzieller Energie unter der Erde Großbritanniens eingeschlossen werden.

Die über Hiroshima abgeworfene Bombe explodierte mit einer Energie von etwa 15 Kilotonnen TNT oder 0,0174 TWh. Die unter unseren Füßen gespeicherte Energie entspricht also 505 Hiroshima-Bomben pro Jahr oder der Energie von 16 Erdbeben der Stärke 7 pro Jahr.

In Großbritannien ist Fracking wegen der Gefahr von Erdstößen derzeit verboten. Die geplanten Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid haben ganz andere Dimensionen. Fracking kann sofort gestoppt werden, wenn ein Problem entdeckt wird. Wenn wir ein Problem mit Energie im Wert von 505 Hiroshima-Bomben unter unseren Füßen haben, können wir diese riesige Menge an eingeschlossener Energie natürlich nicht einfach freisetzen.

Niemand weiß, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir eine ganze Reihe von Hochdruckgebieten in der Erde unter unseren Füßen erzeugen würden, denn so etwas hat es noch nie gegeben.

Es gibt noch andere Probleme. CO₂ ist ein farb- und geruchloses Gas und etwa 1,5 mal schwerer als Luft.

Neben der Erstickungsgefahr durch Verdrängung des Luftsauerstoffs durch CO₂ kann das Einatmen hoher CO₂-Konzentrationen zu einer Übersäuerung des Blutes mit negativen Auswirkungen auf das Atmungs-, Herz-Kreislauf- und Zentralnervensystem führen. Eine CO₂-Konzentration von etwa 5 Volumenprozent in der Luft kann innerhalb weniger Minuten zu Kopfschmerzen, Schwindel, Blutdruckanstieg und Atemnot führen. Werden Konzentrationen von über 17 Volumenprozent in der Luft eingeatmet, kann dies innerhalb einer Minute zu Bewusstlosigkeit, Krämpfen, Koma und Tod führen.

Bei der Nyos-See-Katastrophe am 21. August 1986 wurde massiv Kohlendioxid aus dem Nyos-See in Kamerun freigesetzt.

Die 1,6 Millionen Tonnen schwere Wolke aus magmatischem Gas war tödlich: Eine Zählung der Opfer ergab, dass 1.746 Menschen, die meisten aus den Dörfern am Seeufer, sowie etwa 3.000 Rinder und unzählige Vögel, Insekten und andere Tiere erstickt waren. Die Körper der Toten wiesen keine Anzeichen von Trauma oder Kampf auf, sie starben einfach dort, wo sie waren.

Der CCS-Plan bedeutet, dass riesige Mengen CO₂ quer durch Großbritannien transportiert und schließlich in den Boden gepresst werden. Bis 2050 werden wir es mit der 110-fachen Menge an CO₂ zu tun haben, die durch den Vulkanausbruch am Lake Nyos freigesetzt wurde, und das jedes Jahr.

Um tatsächlich Netto-Null zu erreichen, müssen laut CCC bis 2050 176 Millionen Tonnen CO₂ gespeichert werden. Das ist das 3,5-fache der Menge, über die wir gerade gesprochen haben.

Je mehr Jahre vergehen, desto größer werden die Risiken. Der Plan zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid bedeutet, dass wir alle fünf Jahre fast eine Milliarde Tonnen CO₂ in den Boden unter unseren Füßen pumpen.

Klingt das für Sie sinnvoll? Was werden Ihre Kinder und Enkelkinder dazu sagen? Sie werden für immer mit diesem Problem konfrontiert sein.

Jeder kommerzielle Gewächshauszüchter wird Ihnen bestätigen, dass die Pflanzen auf der Erde derzeit am Verhungern sind. Bei Tageslicht ist der CO₂-Gehalt in den Gewächshäusern zwei- bis dreimal so hoch wie der derzeit historisch niedrige CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Pflanzen haben sich über Hunderte Millionen Jahren entwickelt; die Tatsache, dass sie sich an eine Atmosphäre angepasst haben, in der der CO₂-Gehalt dreimal so hoch ist wie heute, ist ein ziemlich guter Indikator dafür, dass CO₂ nicht das Problem ist.

CO₂ ist für alles Leben auf der Erde lebensnotwendig, aber wie wir bei der Katastrophe am Nyos-See gesehen haben, ist es auch in der Lage, Leben zu zerstören, wenn es an einem Ort genug davon gibt. Vielleicht ist es einfach dumm, Milliarden Tonnen davon unter unseren Füßen zu lagern, aus welchem Grund auch immer?

Kommentare der Leser im Netz:

Im Jahr 2019 wurde Net Zero ohne Debatte oder Abstimmung verabschiedet. Es wurden keine Fragen zu Kosten oder Rentabilität gestellt. Wer in irgendeinem Lebensbereich macht so etwas Absurdes?

Niemand, der bei klarem Verstand ist, geht auf etwas ein, ohne die voraussichtlichen Kosten zu kennen oder zu wissen, ob es überhaupt möglich ist. Außer dass ökosozialistische Regierungen das Geld anderer Leute ausgeben. Aber das weißt du natürlich schon.

Ich denke, wir müssen jetzt erkennen, dass die Bösewichte in den James-Bond-Büchern keine Fiktion mehr sind und da draußen ihr Bestes tun, um die Welt zu zerstören, aber auf eine Weise, die sich einen sicheren Lebensraum für sich selbst reserviert.

Idiotie. 1974 wollte derselbe Kader von Idioten, dass Nixon die Arktis mit Atomwaffen bombardiert, um uns vor der Eiszeit zu retten. Jetzt schleusen DARPA et al. Chemikalien in unsere Atmosphäre, während eine andere Gruppe von Idioten pflanzliche Nahrung vergraben will.

Das dunkle Zeitalter ist jetzt.

Im Klimakult gibt es keine Wissenschaft. Netto-Null-Wissenschaft.

Das klingt nach einer großartigen Entvölkerungsstrategie.

