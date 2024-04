Tausende Politiker und Eliten erhielten eine Ausnahmegenehmigung für die Covid-Impfung: „Das ist erschütternd“ (Video)

Eine Anfrage nach dem Open Government Act (FOIA) habe ergeben, dass 11.000 Politiker und Mitglieder der Elite von der Impfung ausgenommen worden seien, sagte Michael Gray Griffin in einem Gespräch mit dem Arzt Paul Oosterhuis und Liz Gunn, der Vorsitzenden der New Zealand Loyal Party.

„Das ist unglaublich“, sagte Griffin, Gründer von Café Locked Out. Video bei 1.45

Obwohl sie davon befreit waren, drängten sie die Menschen, sich impfen zu lassen, mit der Begründung, dass dies sicher und wirksam sei.

„Das ist empörend“, sagt Gunn. Sie fragt sich, was sie mit Leuten wie Jacinda Ardern und all den anderen Weltführern machen soll, die die Impfung vorangetrieben haben. „Was macht man mit jemandem, der sein eigenes Volk getötet hat?“

Gunn schlug vor, den 120 ungeimpften neuseeländischen Politikern drei Impfungen zu geben, bevor sie in den Ruhestand gehen: „Bevor Sie das Parlament verlassen, werden wir Ihnen drei Impfungen geben, um sicherzustellen, dass Sie sicher sind.“

Sie wies darauf hin, dass viele Neuseeländer schwer traumatisiert seien. Griffin fügte hinzu, dass viele Menschen nicht mit der Wahrheit umgehen könnten.

