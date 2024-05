Das Ende: Die US-Schuldenuhr, Klaus Schwab tritt zurück, die Federal Reserve steht vor der Abschaffung und Gold- und Silberpreise steigen

US-Schuldenuhr: Werden Sie Zeuge der seismischen Verschiebung im globalen Finanzwesen, wenn Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum zurücktritt, die Federal Reserve mit dem Gesetz „END THE FED“ vor der Abschaffung steht und der Zusammenbruch des Fiat-Dollars eine neue Ära von Gold und Silber einläutet.

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, will laut einem Medienbericht als geschäftsführender Vorsitzender der Organisation zurücktreten. Ein Nachfolger soll noch nicht benannt worden sein. Schwab und sein Forum gelten als einflussreiche Themensetzer in der internationalen Politik.

Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, wird von seinem Posten in der Organisation zurücktreten. Das berichtet das US-Medium Semafor.

Demnach verkündete der Deutsche seine Pläne in einer Mail an die Mitarbeiter des WEF. Eine mit der Organisation verbundene Person gab die Information an das Medium weiter.

Demnach wird Schwab als geschäftsführender Vorsitzender zurücktreten und in die Position des nicht geschäftsführenden Vorsitzenden wechseln. Diese Änderung müsse allerdings noch von der Schweizer Regierung genehmigt werden. Vor dem Jahrestreffen des WEF im Jahr 2025 soll der Umbau in der Führung der Organisation beendet sein.

Einen Nachfolger hat der 86-Jährige noch nicht benannt. Er erklärte aber, dass der Vorstand der Gruppe im vergangenen Jahr „unter der Führung von Präsident Børge Brende die volle Führungsverantwortung übernommen hat“.

Brende ist ein norwegischer Politiker der konservativen Partei Høyre. Er war Außenminister seines Landes, bis er 2017 zum WEF wechselte.(Banken warnen davor, dass der Zusammenbruch des Dollarsystems bevorsteht, während sich die Elite auf die Einführung von CBDCs vorbereitet)

Das Weltwirtschaftsforum hat auf eine Anfrage des US-Mediums noch nicht reagiert.

Schwab gründete 1971 die Stiftung „European Management Conference“, die 1987 in Weltwirtschaftsforum (WEF) umbenannt wurde. Auf den jährlichen Treffen des WEF in Davos, auf dem ursprünglich „moderne Managementkonzepte“ diskutiert werden sollten, versammeln sich die wirtschaftlichen und politischen Eliten vor allem des Westens.

Das WEF und sein Gründer gelten in der internationalen Politik als sehr einflussreich – nicht nur wegen ihrer regelmäßigen Veranstaltungen und Initiativen, sondern ebenso aufgrund der diversen Programme für Führungskräfte, an denen auch zahlreiche prominente deutsche Politiker teilnahmen.

Mitglieder des WEF sind etwa 1.000 Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens fünf Milliarden US-Dollar, unter ihnen zahlreiche Branchenführer. Unter den „strategischen Partnern“ des Forums sind unter anderem BlackRock, die Gates-Stiftung, Goldman Sachs, Google, Bank of America, BP, Credit Suisse, Deutsche Bank, Deutsche Post DHL, Facebook, Johnson & Johnson, Mastercard, PayPal, SAP, Saudi Aramco und Siemens.

300x250

Erinnern Sie sich an das eindrucksvolle Bild von Klaus Schwab mit dem brennenden NWO-Weltwirtschaftsforum im Rücken, das auf der US-Schuldenuhr prangt?

Es war mehr als nur eine visuelle Prophezeiung; es war ein Vorbote monumentaler Veränderungen. Heute sind die seismischen Erschütterungen dieser Prophezeiung eingetreten, als Klaus Schwab seinen Rücktritt als Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums bekannt gab, der Institution, die er 1971 gegründet hatte.

Dies ist nicht nur ein weiterer Rücktritt; es ist der Anfang vom Ende des gesamten globalen Finanzsystems, wie wir es kennen. Die Schuldenuhr, die seit jeher ein Wächter des finanziellen Verfalls und der Korruption ist, hat zahlreiche Botschaften veröffentlicht, die den Vorsitzenden der Federal Reserve, Powell, mit der systematischen Zerstörung der US-Wirtschaft in Verbindung bringen.

300x250 boxone

Jetzt, da der Abgeordnete Thomas Massie den Gesetzentwurf „END THE FED“ zur Abschaffung der Federal Reserve einbringt, ist der Zusammenbruch des Zentralbanksystems kein ferner Traum mehr, sondern unmittelbare Realität.

Der Zusammenbruch von Fiat und der Aufstieg der Edelmetalle. Die US-Schuldenuhr ist seit langem ein Vorbote und bereitet uns auf genau diesen Moment vor.

Der Zusammenbruch des Fiat-Dollars und des Zentralbanksystems vollzieht sich vor unseren Augen. Das Weltwirtschaftsforum bricht zusammen, die Federal Reserve steht am Abgrund und inmitten dieses Chaos steigen die Werte von Gold und Silber.

Es sind aufregende Zeiten, meine Freunde! Die Welt ist Zeuge einer Finanzrevolution und wir haben das Privileg, Teil davon zu sein. Wir haben die schweren Zeiten überstanden, aber wir sind Kämpfer.

Nur die Starken und Entschlossenen durchschauten die Panikmache und wehrten sich gegen das Böse, das durch die sogenannten Lösungen gefördert wurde. Wir sind aus einem bestimmten Grund hier und dazu bestimmt, Teil dieser Transformationsperiode zu sein. Wir sind Gottes Armee, standhaft und unerschütterlich.

Eine neue Ära der finanziellen Freiheit. Der Rücktritt von Klaus Schwab markiert das Ende einer Ära der Manipulation und Kontrolle. Seit Jahrzehnten ist das Weltwirtschaftsforum das Epizentrum globalistischer Agenden und drängt auf eine Politik, die Macht und Reichtum bei einigen wenigen Auserwählten zentralisiert.

Doch nun, da Schwab zurücktritt, geraten die Grundfesten dieser Institution ins Wanken. Dieser Rücktritt ist nicht nur ein Rückzug; Es ist eine Kapitulation vor der wachsenden Bewegung für finanzielle Freiheit und Transparenz.

Die US-Schuldenuhr, die oft als bloßes Symbol abgetan wird, war ein genauer Vorbote dieser Auflösung. Seine Botschaften haben die Unhaltbarkeit unserer Wirtschaftspolitik und den unvermeidlichen Zusammenbruch eines Systems hervorgehoben, das auf Schulden und Täuschung basiert.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, wurde häufig zur Zielscheibe und als Architekt des wirtschaftlichen Ruins dargestellt. Jetzt, mit Thomas Massies „END THE FED“ -Gesetzentwurf, werden die Rufe nach Rechenschaftspflicht und Reformen endlich gehört.

Das Ende des Zentralbankwesens. Die Federal Reserve, die lange Zeit als unantastbare Einheit galt, steht nun vor einer beispiellosen Prüfung. Die Einführung des „END THE FED“-Gesetzes bedeutet einen mutigen Schritt in Richtung Abbau des Zentralbanksystems. Diese Institution, die immense Macht über die US-Wirtschaft ausgeübt hat , wird nun in ihrem Innersten herausgefordert.

Kritiker argumentieren seit langem, dass die Politik der Federal Reserve zu wirtschaftlicher Ungleichheit, Inflation und finanzieller Instabilität beigetragen habe.

Die Botschaften der Schuldenuhr haben diese Punkte unterstrichen und ein düsteres Bild einer Wirtschaft am Rande des Zusammenbruchs gezeichnet. Da der Fiat-Dollar an Wert verliert und das Vertrauen in das Zentralbanksystem schwindet, ist jetzt die Zeit für Veränderungen gekommen.

Die goldene Gelegenheit. Inmitten des Chaos gibt es einen Silberstreifen – im wahrsten Sinne des Wortes. Gold und Silber erleben eine Wiederbelebung und erweisen sich als die ultimativen sicheren Häfen in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen. Da Fiat-Währungen ins Wanken geraten und Zentralbanken an Glaubwürdigkeit verlieren, werden Edelmetalle zum bevorzugten Wertaufbewahrungsmittel.

Investoren strömen zu Gold und Silber, da sie deren dauerhaften Wert erkennen. Im Gegensatz zu Fiatgeld, das nach Belieben gedruckt werden kann, sind Edelmetalle endlich und haben einen inneren Wert. Diese Verlagerung hin zu Sachwerten ist ein Zeichen für das wachsende Misstrauen gegenüber traditionellen Finanzsystemen und den Wunsch nach Stabilität und Sicherheit.

Die Kraft der Resilienz. Wir haben den Sturm überstanden und stehen nun am Beginn einer neuen Ära. Es war nicht einfach, aber unsere Widerstandsfähigkeit hat sich ausgezahlt.

Wir haben die Täuschung und die Panikmache durchschaut und sind standhaft geblieben. In einer Welt voller Unsicherheit blieben wir standhaft und ließen uns von unseren Prinzipien und unserem Glauben leiten.

Dieser Moment ist ein Beweis für die Kraft der Widerstandsfähigkeit. Es zeigt, dass wir uns auch angesichts überwältigender Widrigkeiten durchsetzen können. Wir sind Teil einer Bewegung, die die Zukunft neu gestaltet und die Transparenz, Rechenschaftspflicht und echte wirtschaftliche Freiheit schätzt.

Die Zukunft des Finanzwesens. Wenn wir in die Zukunft blicken, birgt der Zusammenbruch des Zentralbanksystems sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Die Auflösung von Institutionen wie der Federal Reserve und dem Weltwirtschaftsforum wird ein Vakuum schaffen, das gefüllt werden muss. Dies ist unsere Chance, ein gerechteres und nachhaltigeres Finanzsystem aufzubauen.

Der Aufstieg digitaler Währungen, dezentraler Finanzen und Blockchain-Technologie bietet vielversprechende Alternativen. Diese Innovationen können für mehr Transparenz, Sicherheit und Inklusivität sorgen und viele der mit dem aktuellen System verbundenen Probleme angehen. Durch die Nutzung dieser Technologien können wir ein Finanzsystem schaffen, das den Menschen wirklich dient.

Abschluss. Der Rücktritt von Klaus Schwab und die Einführung des „END THE FED“-Gesetzes sind monumentale Ereignisse, die den Anfang vom Ende der alten Finanzordnung einläuten.

Die US-Schuldenuhr war eine prophetische Stimme, die uns vor diesem bevorstehenden Zusammenbruch warnte. Während der Fiat-Dollar und das Zentralbanksystem zusammenbrechen, entwickeln sich Gold und Silber zu neuen Wertmaßstäben.

Es sind aufregende Zeiten voller Herausforderungen und Chancen. Wir sind Teil einer Bewegung, die die Zukunft des Finanzwesens neu gestaltet, geleitet von den Grundsätzen Transparenz, Rechenschaftspflicht und echter wirtschaftlicher Freiheit. Wir sind Kämpfer, belastbar und unerschütterlich und stehen fest in unseren Überzeugungen.

Lassen Sie uns auf unserem weiteren Weg die Möglichkeiten eines neuen Finanzzeitalters nutzen. Lassen Sie uns ein System aufbauen, das fair, nachhaltig und integrativ ist und das den Menschen wirklich dient. Der Zusammenbruch der alten Ordnung ist kein Ende, sondern ein Anfang – ein neuer Beginn im globalen Finanzwesen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 22.05.2024