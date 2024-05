Das satanische Syndikat und das Clinton-Kindersex-Tape

Teile die Wahrheit!

Mehrere Quellen innerhalb des FBI und des NYPD haben die Existenz eines „ekelhaften“ Sexvideos von Hillary Clinton mit Huma Abedin und einer minderjährigen Teenagerin bestätigt und versichert, dass eine Fraktion innerhalb des Ministeriums geschworen hat, Hillary Clinton für den Rest des Lebens ins Gefängnis zu schicken. Von amg-news.com

Eine kleine Fraktion innerhalb des NYPD ist Hinweisen nachgegangen und hat wichtige Akteure identifiziert, die in „einem Elite-Netzwerk von Kranken und Perversen“ verwickelt sind , und hat die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton als jemanden identifiziert, der „unter normalen Umständen inzwischen verhaftet wäre“.

NYPD-Detektive, die in den Inhalt des Bandes eingeweiht sind, haben sich „auf Hochtouren“ auf die Veröffentlichung vorbereitet und erklärt: „Es geht nicht nur um Karrieren, sondern um Leben. Wir müssen es richtig machen.“

Ein leitender Ermittler sagt, Anthony Weiner, der zufällige Lieferant des Bandes, sei der erste Dominostein gewesen, der gefallen sei.

Der Computer des ehemaligen Kongressabgeordneten, der wegen Sex mit Minderjährigen, einschließlich der Herstellung von Kinderpornografie, zu 21 Monaten Haft verurteilt wurde, ist ein „Bienenstock abscheulichen Drecks“, in den zahlreiche hochrangige Bürokraten verwickelt sind.

Laut NYPD-Quellen belegen Dateien, die auf Weiners neu gefundenem Laptop gefunden wurden, den er mit seiner Frau Huma Abedin teilte, Hinweise auf einen in Washington operierenden politischen Pädophilenring, an dem Kongressabgeordnete sowie zahlreiche führende Clinton-Mitarbeiter und Insider beteiligt waren. (Hollywood-Pädos: Whistleblower tot – sollen „schreckliche“ Verbrechen der satanischen Kabale vertuscht werden? (Video))

Berichten zufolge enthält ein Ordner mit dem Titel „Lebensversicherung“ auf Weiners Laptop eindeutige Beweise dafür, dass sowohl Hillary Clinton als auch Huma Abedin dabei geholfen haben, einen Pädophilen-Sexring in Washington zu leiten und zu vertuschen .(P Diddy Insider: „Ekelerregende“ Kindersexvideos mit Hollywood-Eliten und -Politikern an FBI übergeben (Video))

Laut NYPD ist Weiner „der erste in einer Reihe hochkarätiger Täter, die Zeit hinter Gittern verbringen werden “.

„Wir müssen sicherstellen, dass alles so eng wie ein Entenarsch ist. Das sind extrem mächtige Leute, mit denen wir es zu tun haben. Wenn es auch nur den Anschein einer Lücke gibt, werden sie sich wieder daraus befreien. Wie oft haben wir das schon gesehen? Es wird nicht wieder vorkommen. Die Sicherheit der Republik steht auf dem Spiel.“

Laut dem ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktor James Kallstrom gehören Bill und Hillary Clinton zu einer „Verbrecherfamilie“, die ein Kartell gegründet hat, um Spitzenbeamte zu bestechen und einzuschüchtern, wenn eines ihrer Verbrechen untersucht wird.

Während eines Radiointerviews mit John Catsimatidis nahm der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor die Clintons ins Visier und beschrieb ein jahrzehntelanges Muster sexuellen Missbrauchs, Einschüchterung und Vertuschungen.

300x250

„Die Clintons, das ist im Grunde eine Verbrecherfamilie“, sagte Kallstrom. „Es ist wie organisierte Kriminalität. Ich meine, die Clinton Foundation ist eine Jauchegrube.“

Kallstrom, der vor allem als Leiter der Ermittlungen zur Explosion des TWA-Flugs 800 Ende der 90er Jahre bekannt ist, sagte, Hillary Clinton sei eine „pathologische Lügnerin“ und räuberische Sexualstraftäterin, und Bill Clinton sei ein Serienvergewaltiger, dessen Verbrechen vertuscht wurden aufeinanderfolgende Generationen korrupter Beamter auf der Gehaltsliste Clintons.

Das SATANISCHE SYNDIKAT

Wussten Sie, dass der Chef des MI5-Spionagenetzwerks ein Mitglied von Aleister Crowleys elitärer satanischer Gesellschaft namens „A:.A:“ war?

300x250 boxone

Wussten Sie, dass der stellvertretende Direktor des MI6 den falschen Namen „Peter Henderson“ verwendete und Mitglied eines Clubs war, der mit KINDERPORNOGRAFIE handelte?

Wussten Sie, dass der frühere Anführer der LABOR PART Y ein Schüler von Aleister Crowley und der Testamentsvollstrecker von Crowleys Testament war?

CHRIS EVERARDs neues digitales Buch ist eine vollständig illustrierte Enthüllung des „SATANISCHEN SYNDIKATS in WESTMINSTER“ – es deckt den Pädo-Kult an der Wurzel der Regierung auf.

Mein Großvater war Diplomat und Mitglied des Malteserordens. Mein Großvater erklärte mir, dass die Botschaften auf der ganzen Welt nichts anderes als Spionagestationen seien.

Insiderhandel und Industriespionage sind die zentralen Hauptgründe für die Existenz dieser Botschaften – als Faustregel gilt, dass sich die Botschaften einen Dreck um ihre eigenen Landsleute im Ausland scheren …

Tatsächlich sind die meisten Leute, die in Westminster in prominente Machtpositionen aufsteigen, Hedonisten – sie HASSEN die breite Öffentlichkeit – und haben große Freude daran, Kinder aus der Arbeiterklasse zu verletzen und sexuell zu vergewaltigen – das ist keine leere Anschuldigung – mein neues digitales Buch ist es Vollgepackt mit Tonnen von Beweisen, die Camerons Regierung mit einem SATANISCHEN SYNDIKAT aus Kindervergewaltigern, Betrügern und korrupten Gangstern in Verbindung bringen …

Ein „Diplomat“ ist im Grunde ein „Spion“. Und viele der Spione waren Pädophile – tatsächlich war Maxwell Knight, der Chef des MI5, ein Mann in einer Lavendelehe, der in seinem Gartenschuppen regelmäßig einen schwulen Blowjob ließ, während seine Frau Gäste mit Earl Grey Tee mit Zitrone serviert in feinstem Bone China.

Da Maxwell Knight natürlich ein Perverser war, rekrutierte er Männer, von denen er sexuelle Gefälligkeiten bekommen konnte – dem gesamten George Smiley Tinker Tailor Soldier Spy- Netzwerk, das von der BBC dargestellt wird, fehlt diese wichtige Komponente in seiner fiktiven Erzählung schmerzlich.

Maxwell Knight wurde persönlich in Aleister Crowleys AA-Geheimkult eingeweiht – einen Ableger des Sexmagie-Zirkels namens Ordo Templi Orientis. Mitglieder dieser Zirkel und Sekten haben im Parlament ein SATANISCHES SYNDIKAT gegründet , das Mitglieder in die Cameron-Regierung aufgenommen hat.

Nachdem er Oxford [ohne Qualifikation] verlassen hatte, erweiterte der pädophile Dichter Tom Driberg seinen sozialen Kreis und berichtete über die Eskapaden der High Society, zu denen auch Evelyn Waugh und Aleister Crowley gehörten. In Evelyn Waughs Tagebucheintrag vom 30. Oktober 1927 heißt es:

„Ich ging zur Kirche in der Margaret Street, wo ich verwirrt war, als ich Tom Dribergs satanisches Gesicht in der Gemeinde sah.“

Und satanisch war es – Tom Driberg wurde Lordbaron der Labour Party und ebnete den Weg für eine ganze Horde pädophiler Aristokraten, die im Auftrag des Buckingham Palace die Macht im Parlament in die Hand nahm.

Driberg war nicht nur ein Lord-Baron, sondern auch ein Marxist-Kommunist – sein erstes bezahltes Einkommen [abgesehen von „Gefälligkeiten“, für die er eine Vergütung erhielt] war das Schreiben der WILLIAM HICKEY- Kolumne in den Daily Express-Zeitungen (die jetzt im Besitz von sind Richard Desmond, ein prominenter Verleger).

Driberg war ein Räuber von Jungen und Männern – etwas, das in England bis 1967 angeblich verboten und gegen das Gesetz war. Driberg nutzte die Kolumne „William Hickey“, um für queere und unermüdlich asoziale Charaktere wie Betjeman und Nancy Mitford [Bekannte Hitlers] zu werben.

Die Kolumne von William Hickey wurde vor allem durch die Enthüllung gesellschaftlicher Partys im Badehaus und Schwimmbad in der Buckingham Palace Road bekannt, wo sich heute die Hauptquartiere von Google und News International/20th Century Fox befinden …

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 03.05.2024