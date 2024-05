„Havanna-Syndrom“: Russische Energiewaffen weltweit (Video)

Teile die Wahrheit!

In der Spionagewelt gibt es kaum regeln; eine davon gibt vor, dass ausländische Diplomaten mit Vorsicht zu behandeln sind, auch wenn diese oft selbst Spione sind. Treiben sie es zu bunt, kann man sie des Landes verweisen.

Recherchen von The Insider, der SPIEGEL und 60 Minutes legen nahe, dass Russland freimütig Energiewaffen eingesetzt hat. Eines der mutmaßlichen Opfer war CIA-Agent Marc Polymeropoulos, der im Marriott-Hotel in Moskau getroffen wurde.

Die Schmerzen seien mehr als sechs Jahre später immer noch da, meint er, und seine Karriere war vorbei.

Der Name „Havanna-Syndrom“ kommt von einem CIA-Mitarbeiter, der im Dezember 2016 in Havanna stationiert war. Unter Kollegen im Außenministerium fanden sich Dutzende, die Ähnliches erlebt hatten. Letztendlich meldeten sich tausende. Auch in Deutschland könnte es Vorfälle gegeben haben.

Vermutet werden Mikrowellenwaffen, was in der Öffentlichkeit als Thema traditionell vermieden wird. Im Internet finden sich wilde Spekulationen und es gibt wenig wissenschaftliche Literatur.

Leichter scheint die Identifikation der Agenten, die solche Technik benutzt haben sollen, vom Militärgeheimdienste GRU, genauer gesagt der Einheit 29155. Diese Männer hinterlassen aber traditionelle Spuren. Am 25. September reisten zwei Mitglieder der berüchtigten GRU-Einheit 29155 nach Genf, so zeigen es entsprechende Hotelbuchungen. Heutzutage ist es fast unmöglich, solche Spuren zu vermeiden.

Die Gruppe ist wohl unter anderem für den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergej Skripal in Großbritannien verantwortlich.

Drei Männer buchten für den 3. November 2014 eine Rückreise nach Russland von Wien, Amsterdam und Genf aus. Am nächsten Tag wurde einer der ehemaligen Mitarbeiter des Frankfurter Konsulats mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert.

Offiziell wollen amerikanische Behörden von russischen Angriffen nichts wissen. (DUMBs: In den Tiefen des Berliner Untergrunds)

Inzwischen gibt es zwei Studien stützen, die inzwischen im Fachmagazin Jama erschienen sind. Finanziert wurde die Forschung von den National Institutes of Health, einer Behörde.

Hilfe bekam Polymeropoulos erst, als er mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging.

Die Regierung kann die Sache kaum noch ignorieren und kaum jemand vom Außenministerium oder der CIA will sich dem Risiko aussetzen. Wenn die Russen grundlegende Spielregeln der Diplomatie verletzen, könnte der Westen reihenweise russische Diplomaten ausweisen und somit der russischen Spionage schaden. Weitere Maßnahmen gegen (getarnte) russische Figuren und Mittelsmänner sind möglich.

Im folgenden Videoclip bringt der investigative Reporter von 60 Minutes , Christo Grozev, seine Überzeugung zum Ausdruck, dass eine streng geheime russische Geheimdiensteinheit namens 29155 hinter „mysteriösen Gesundheitsvorfällen, die von US-Beamten gemeldet wurden“ steckt – schauen Sie sich das an:

Investigative reporter Christo Grozev believes a top-secret Russian intelligence unit, known as unit 29155, could be behind mysterious health incidents reported by U.S. officials. pic.twitter.com/xWPpw4YZX0 — 60 Minutes (@60Minutes) April 1, 2024

Offensichtlich gibt es hier eine Agenda, und eine, die uns immer wieder vor Augen führt, wenn eine weitere Verschwörung der US-Regierung als real und nicht als Verschwörungstheorie entlarvt wird: Geben Sie einfach Russland die Schuld .

Newsweek und andere von Konzernen kontrollierte Medien vertreten bereits das neue Narrativ und machen Russland für den „mysteriösen und schwächenden Zustand des US-Personals in Kuba“ verantwortlich, der jetzt als „Havanna-Syndrom“ bezeichnet wird.

Das ist übrigens der Modus Operandi (MO) der westlichen Medien: Leugnen Sie die Existenz einer schrecklichen Sache wie DEWs, Chemtrails oder was auch immer, bis eine Leugnung nicht mehr möglich ist, weil die Welt davon weiß. Dann machen Sie einfach weiter und geben Sie Russland die Schuld für das, was auch immer das Schreckliche ist.

Die Webseite The Town Hall behauptete kürzlich, den Mythos des ausländischen Gegners bezüglich des Havanna-Syndroms entlarvt zu haben, und verwies auf „jahrelange Untersuchungen“, die zeigten, dass es „nicht mit den Handlungen eines ausländischen Gegners in Verbindung gebracht werden kann“.

Die CIA und sechs weitere Geheimdienste sollen die etwa 1.000 Fälle von Berufsdiplomaten untersucht haben, die seltsamen Symptomen im Zusammenhang mit dem Havanna-Syndrom erlegen sind. Es wurde festgestellt, dass es „sehr unwahrscheinlich“ sei, dass alle derartigen Fälle von ausländischen Gegnern verursacht worden seien.

„‚Russland, Russland, Russland!‘ Seit einem Jahrzehnt glaubt dir niemand mehr“, schrieb eine Person auf X über den gefälschten 60-Minuten -Bericht. „Alles, was die Politiker und Medien sagen, dass Russland tut, entpuppt sich als das, was unsere eigene Regierung tut.“

„Das ist so peinlich für demokratische Frauen, die die einzigen sein werden, die daran glauben“, scherzte ein anderer.

„Ich wusste immer, dass es da draußen geheime Spionageeinheiten gibt, die aber mysteriöse Gesundheitsvorfälle verursachen? Klingt wie etwas direkt aus einem James-Bond-Film!“ sagte ein anderer.

Andere wiesen darauf hin, dass die Regierung, die mit ihren Medienmarionetten wie 60 Minutes arbeitet , im Moment so offensichtlich verzweifelt ist, dass sie alles, was ihr übrig bleibt, nach Russland wirft.

Die russische Webseite sputnikglobe.com berichtet weiter:

Sehen Sie zu, wie Russlands elektronisches Kriegsführungssystem Tetrahedron in der Sondereinsatzzone getestet wird

Neben fortschrittlichen Kampfdrohnen entwickelt Russland auch schnell Systeme zur elektronischen Kriegsführung, um feindlichen Waffen entgegenzuwirken. Ein brandneues System dieser Art hat gerade die militärischen Leistungstests mit Bravour bestanden.

Das elektronische Kriegsführungssystem Tetrahedron sei speziell für den Kampf gegen alle Arten moderner First-Person-View (FPV)-Kamikaze-Drohnen konzipiert und wurde erfolgreich in der speziellen militärischen Einsatzzone getestet , sagte Andrei Ivanov, ein Vertreter des Entwicklers, gegenüber Sputnik.

„Das elektronische Kriegsführungssystem Tetrahedron soll [unsere] Ausrüstung gegen moderne Angriffsdrohnen verschiedener Hersteller absichern. So funktioniert es – auf Steuerkanälen wird ein breitbandiges Hindernis aufgebaut, auch unter Verwendung von Offset-Frequenzen. [Dies ist] „ein einfacher und zuverlässiger Schalldämpfer, der komplexe Tests bestanden und seine Wirksamkeit bewiesen hat“, bemerkte er.

Nach Angaben des Konstrukteurs ist das System sowohl für den Einsatz an militärischen als auch an zivilen Objekten geeignet . Tetraeder können gleichermaßen militärische Ausrüstung, Krankenwagen oder öffentliche Verkehrsmittel abdecken.

Es kann auch zum Schutz fester Objekte wie Straßensperren oder Bushaltestellen eingesetzt werden.

Video:

Auszug aus dem Buch „DUMBs“ aus dem Kapitel „Das globale HAARP-Netzwerk“:

Sura-Forschungsanlage bei Wasilursk, Russland, ca. 100 km östlich von Nischni Nowgorod



Der volle Name dieser Ionosphärenheizer-Anlage lautet „Multifunktionaler Radiokomplex Sura“. Anwendungen und Leistung entsprechen in etwa den vergleichbaren Anlagen von HAARP und EISCAT.

Der Bau und die Neuausrüstung der russischen Radarstationen des Raketenüberfall-Frühwarnsystems, was ursprünglich bis zum Jahr 2020 erfolgen sollte, war früher als vorgesehen abgeschlossen, wie der Befehlshaber der Truppen der Luft- und Weltraumverteidigung, Oleg Ostapenko, mitteilte.

Ab Mitte der 2000er Jahre begann Russland die dritte Generation von Radaranlagen zu installieren. Ende 2011 war die Radaranlage in Kaliningrad vom Typ Woronesh-DM in Betrieb genommen worden. Weitere 2 Radare im Jahr 2012 im Gebiet Leningrad bei Saint Petersburg und bei Irkutsk (Ostsibirien) aufgestellt, sowie in der südrussischen Region Krasnodar.

Bereits 2017 wurde auf der Krim ein modifiziertes Überhorizontradar vom Typ „Podsolnuch“ in Dienst gestellt, erzählt eine anonyme Quelle „Sputniknews“.(129) Das Radar soll alle Schiffe sehen können, die durch den Bosporus fahren.

Demnach will Russland nicht nur am Schwarzen Meer, sondern auch an der Ostsee solche Radarsysteme errichten. Damit sei es möglich, über die Erdkrümmung hinaus Ziele zu erfassen. Dies sei, so „Sputnik“, die Reaktion Russlands auf die Nato-Aufrüstung in Osteuropa.

Überhorizontradar funktioniert nicht mit Mikrowellen, sondern im Kurzfrequenzbereich, der auch von Radios benutzt wird. Die Strahlen leuchten nicht das Objekt direkt an, sondern erst nach Reflexion an der sogenannten Ionosphäre, einer Schicht der Erdatmosphäre mit geladenen Partikeln (Ionen).

Normale bodengestützte Radare sind durch die Erdkrümmung in ihrer Reichweite beschränkt – können sozusagen Objekte unterhalb der Horizontlinie nicht „sehen“. Die Nato verfügt ebenfalls über derartige Radar-Systeme.

Abb. 114: Die Mishelevka Radarstation

Die Mishelevka Radarstation ist der Ort der dritten Generationen von sowjetischen und russischen Frühwarnradaren. Es wird in Irkutsk in Sibirien errichtet und bietet Berichterstattung über China und Raketenstarts von U-Booten in den Pazifischen Ozean. Es gab 7 Radargeräte an dieser Stelle und es wird von den russischen Raumfahrtverteidigungskräften ausgeführt. Im Jahr 2012 wurde ein neues Woronesch-M-Radar an dieser Stelle gebaut.

Mishelevka ist ein Dorf im Süden Sibiriens und der Bahnhof ist 4 Kilometer östlich des Dorfes und 28 Kilometer nordwestlich von der Stadt Ussolje-Sibirskoje. Die Militärstadt für die Station heißt Ussolje-Sibirskoje-7.

Die alten Daryal Radare der zweiten Generation wurden im Juni 2011 abgerissen, um den Bau eines neuen Woronesch-M Radars zu ermöglichen. Woronesch Radare sind vorgefertigte Radare im Baukastensystem, sie benötigen wenige Monate Aufbauzeit, weniger Personal und weniger Energie als frühere Generationen. Die neue Woronesch-HAARP-Anlage war 2012 in der Testphase und ist voll einsatzfähig.

Das erste Radar, ein Woronesch-M, wurde in der Nähe Lekhtusi bei Sankt Petersburg gebaut. Es gab Tests im Jahr 2005 und wurde als „kampfbereit“ im Jahr 2012 erklärt. Es gilt als Füllung der Frühwarnungs-Lücke, verursacht durch die Schließung der Radarstation auf Skrunda in Lettland.

Das Radar begann seinen Betrieb im Dezember 2005. Der Woronesch-D Radar ist ein modularer Aufbau.

Da die ersten Fotos des Radars veröffentlicht wurden, wurde die Antenne von etwa 10×30 m bis 30×30 m erhöht. Eine weiteres Radar dieser Art wird an Armawir gebaut.

Quellen: PublicDomain/recentr.com/naturalnews.com am 30.04.2024