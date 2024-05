Ist die Möglichkeit eines Weltkrieges real?

Teile die Wahrheit!

Ein Atomkrieg ist möglich. Der Weltfrieden hängt vom Fingerspitzengefühl der Vereinigten Staaten ab, die von den ukrainischen „integralen Nationalisten“ und den israelischen „revisionistischen Zionisten“ erpresst werden.

Wenn Washington keine Waffen liefert, um die Russen und die Bewohner des Gazastreifens abzuschlachten, werden sie nicht zögern, Armageddon zu starten.

Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen haben mehrere prominente Politiker dazu veranlasst, die gegenwärtige Periode mit den 1930er Jahren zu vergleichen und die Möglichkeit eines Weltkriegs zu erwähnen. Sind diese Befürchtungen berechtigt oder handelt es sich um angstmachende Rhetorik? von Serge Marchand , Thierry Meyssan

Um diese Frage zu beantworten, fassen wir Ereignisse zusammen, die von allen ignoriert werden, obwohl sie den Fachleuten bekannt sind. Wir werden dies leidenschaftslos tun, auch auf die Gefahr hin, diesem Schrecken gegenüber gleichgültig zu erscheinen.

Lassen Sie uns zunächst zwischen den Konflikten in Osteuropa und im Nahen Osten unterscheiden. Sie haben nur zwei Dinge gemeinsam:

Sie stellen für sich genommen keine bedeutsame Herausforderung dar, aber eine Niederlage des Westens, die nach seiner Niederlage in Syrien das Ende seiner Hegemonie über die Welt bedeuten würde.

Sie werden von einer faschistischen Ideologie befeuert, nämlich jener der ukrainischen „integralen Nationalisten“ von Dmytro Donzow [1] und der israelischen „revisionistischen Zionisten“ von Vladimir Ze’ev Jabotinsky [2]; zwei Gruppen, die seit 1917 Verbündete sind, aber während des Kalten Krieges untergetaucht sind und der breiten Öffentlichkeit heute unbekannt sind. (Medwedew: Das wird eine globale Katastrophe – Biden und Macron brauchen Krieg vor den Europawahlen am 9. Juni (Videos))

Es gibt jedoch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen ihnen:

Die gleiche Verbissenheit ist auf beiden Schlachtfeldern sichtbar, aber die „integralen Nationalisten“ opfern ihre eigenen Mitbürger (es gibt kaum noch gesunde Männer unter dreißig Jahren in der Ukraine), während die „revisionistischen Zionisten“ Menschen opfern, die ihnen fremd sind, nämlich die arabischen Zivilisten.

Können sich diese Kriege weiter ausweiten?

Das ist jedoch der Wille der beiden oben genannten Gruppen. Die „integralen Nationalisten“ greifen Russland ständig auf seinem Territorium und im Sudan an, während die „revisionistischen Zionisten“ den Libanon, Syrien und den Iran bombardieren (genauer gesagt das iranische Hoheitsgebiet in Syrien, da das Konsulat in Damaskus Extraterritorialität besitzt).

Aber niemand antwortet: weder Russland, Ägypten und die Emirate im ersten Fall, noch die Hisbollah, die Syrische Arabische Armee, und die Revolutionsgarden im zweiten Fall. (So werden die meisten Menschen sterben, wenn es zu einem groß angelegten Atomkrieg kommt)

Alle, einschließlich Russland, bedacht, eine brutale Reaktion des „kollektiven Westens“ zu vermeiden, die zu einem Weltkrieg führen würde, ziehen es vor, die Schläge einzustecken und ihre Toten zu akzeptieren.

Wenn es zu einer Ausweitung des Krieges käme, würde dieser nicht mehr nur konventionell sein, sondern vor allem nuklear werden.

Wenn man auch die konventionellen Fähigkeiten beider kennt, ignoriert man ihre nuklearen Fähigkeiten weitgehend. Man weiss allenfalls, dass nur die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs strategische Atombomben eingesetzt haben und dass Russland behauptet, über nukleare Hyperschallraketen zu verfügen, mit denen keine andere Macht konkurrieren kann.

Einige westliche Experten bezweifeln jedoch die Realität dieser erstaunlichen technischen Fortschritte Russlands. Was ist also die Strategie der Atommächte im Hintergrund?

Neben den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats verfügen auch Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel über strategische Atombomben. Alle, außer Israel, sehen sie als Abschreckung.

In den westlichen Medien wird auch der Iran als Atommacht dargestellt, was [von ihm] und von Russland und China offiziell bestritten wird.

Während des Krieges im Jemen kaufte Saudi-Arabien taktische Atombomben von Israel und setzte sie dort ein, aber scheint sie weder dauerhaft zu besitzen noch deren Technik zu beherrschen.

Nur Russland führt regelmäßig Atomkriegsübungen durch. Anlässlich jener im vergangenen Oktober ging Russland von der Annahme aus, innerhalb weniger Stunden ein Drittel seiner Bevölkerung zu verlieren, simulierte dann den Kampf und ging als Sieger hervor.

Alle Atommächte planen letztlich nicht, als Erste zu schießen, da dies zweifellos zu ihrer Vernichtung führen würde. Mit Ausnahme Israels, das im Gegenteil die „Samson-Lehre“ („Lasst mich mit den Philistern sterben“) angenommen zu haben scheint. Israel wäre daher die einzige Macht, die sich das ultimative Opfer, die „Götterdämmerung“, die den Nazis lieb und teuer war, vorstellen könnte.

Zwei kritische Bücher wurden dem atomaren israelischen Militärkomplex gewidmet: The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy von Seymour M. Hersh (Random House, 1991) und Israel and the Bomb von Avner Cohen (Columbia University Press, 1998).

Die militärische atomare Option wurde nie als klassische Form der Abschreckung gedacht, sondern als Zusicherung, dass Israel nicht zögern würde, Selbstmord zu begehen, um seine Feinde zu töten, anstatt besiegt zu werden.

Das ist der Masada-Komplex [3]. Diese Denkweise steht im Einklang mit der „Hannibal-Direktive“, nach der die IDF ihre eigenen Soldaten selbst töten muss, anstatt sie zu Gefangenen des Feindes werden zu lassen [4].

Während des Sechstagekriegs befahl der israelische Premierminister, der Ukrainer Levi Eshkol, eine der beiden Bomben, die Israel zu diesem Zeitpunkt besaß, vorzubereiten und in der Nähe einer ägyptischen Militärbasis auf dem Berg Sinai zu zünden.

Dieser Plan wurde nicht ausgeführt, da die IDF den konventionellen Krieg sehr schnell gewonnen hatte. Wäre dies geschehen, hätte die radioaktive Verseuchung nicht nur Ägypter, sondern auch Israelis in großer Zahl getötet [5].

Während des Oktoberkrieges 1973 (im Westen als Jom-Kippur-Krieg bekannt) erwogen der Verteidigungsminister, der in der Ukraine geborene Israeli Moshe Dayan, und die Premierministerin, die Ukrainerin Golda Meir, erneut den Einsatz von 13 Atombomben [6].

Im Jahr 1986 enthüllte ein Nukleartechniker des Kraftwerks Dimona, der Marokkaner Mordechai Vanunu, der Sunday Times, Israels geheimes militärisches Atomprogramm [7].

Er wurde in Rom auf Befehl des israelischen Ministerpräsidenten und Vaters der Atombombe, des Weißrussen Shimon Peres, vom Mossad entführt. Er wurde hinter verschlossenen Türen vor Gericht gestellt und zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er 11 Jahre in Einzelhaft verbrachte. Er wurde erneut zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es gewagt hatte, mit dem Voltaire-Netzwerk zu sprechen.

Im Jahr 2009 erklärte Martin van Creveld, Israels oberster Stratege: „Wir haben mehrere hundert Atomsprengköpfe und Raketen und können unsere Ziele in alle Richtungen treffen, einschließlich Rom.

Die meisten europäischen Hauptstädte gehören zu den potentiellen Zielen unserer Luftwaffe. (…) Alle Palästinenser müssen ausgewiesen werden. Die Leute, die für dieses Ziel kämpfen, warten einfach darauf, dass „die richtige Person zur richtigen Zeit“ kommt.

Noch vor zwei Jahren hielten 7 oder 8 Prozent der Israelis dies für die beste Lösung, vor zwei Monaten waren es 33 Prozent, und jetzt, laut einer Gallup-Umfrage, sind 44 Prozent dafür.“

Es ist daher vernünftig anzunehmen, dass keine Atommacht, außer Israel, es wagen wird, das Nicht-Wiedergutzumachende zu begehen.

Das ist genau das, was sich der Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu (Otzma Yehudit/Jüdische Kraft), am 5. November auf Radio Kol Berama vorgestellt hat. In Bezug auf die Atomwaffe gegen Gaza sagte er: „Das ist eine Lösung… Es ist eine Option.“

Danach verglich er die Bewohner des Gazastreifens mit „Nazis“ und versicherte, dass es „keine Nichtkombattanten in Gaza gibt“ und dass das Gebiet keine humanitäre Hilfe verdiene. „Es gibt keine unbeteiligten Menschen in Gaza.“

Diese Äußerungen lösten im Westen Empörung aus. Nur Moskau wunderte sich, dass die Internationale Atomenergiebehörde sich nicht damit befasst [8].

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies der Grund ist, warum Washington Israel weiterhin aufrüstet, obwohl es einen sofortigen Waffenstillstand fordert: Wenn die Vereinigten Staaten Tel Aviv nicht mehr mit Waffen beliefern, um Gaza-Bewohner zu massakrieren, könnte es Atomwaffen gegen alle Völker der Region einsetzen, einschließlich der Israelis selbst.

In der Ukraine hatten die „integralen Nationalisten“ geplant, die Vereinigten Staaten mit dem gleichen Argument zu erpressen: der nuklearen Bedrohung oder, falls dies nicht möglich ist, der Bedrohung durch biologische Waffen [9].

1994 unterzeichnete die Ukraine, die über ein riesiges Arsenal an sowjetischen Atombomben verfügte, das Budapester Memorandum. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Russland gewährten dem Land Garantien der territorialen Integrität im Gegenzug für die Übergabe aller seiner Atomwaffen an Russland und die Unterzeichnung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV).

Nach dem Sturz des gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014 (Euromaidan) arbeiteten die „integralen Nationalisten“ jedoch daran, das Land wieder mit Atomwaffen auszustatten. In ihren Augen war es wichtig, Russland vom Antlitz der Erde zu tilgen.

Am 19. Februar 2022 kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz an, dass er das Budapester Memorandum anfechten werde, um sein Land nuklear aufzurüsten. Fünf Tage später, am 24. Februar 2022, startete Russland seine Sonderoperation gegen die Regierung in Kiew, um die Resolution 2202 umzusetzen.

Russland hat sich als höchste Priorität gesetzt, die geheimen und illegalen Vorräte an angereichertem Uran in der Ukraine zu beschlagnahmen. Nach achttägigen Kämpfen wurde das zivile Kernkraftwerk Saporischschja von der russischen Armee besetzt.

Laurence Norman, Sonderkorrespondent des Wall Street Journal beim Davoser Forum zum iranischen Atomprogramm, berichtete auf Twitter über Rafael Grossis Erklärung zum ukrainischen Atomprogramm, veröffentlichte aber keinen Artikel zu diesem Thema. Die Information wurde von einem anderen Reporter, diesmal von der New York Times, ebenfalls auf Twitter bestätigt.

Laut dem Argentinier Rafael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, der drei Monate später, am 25. Mai, auf dem Forum in Davos sprach, hatte die Ukraine heimlich 30 Tonnen Plutonium und 40 Tonnen Uran in Saporischschja gelagert. Zu Marktpreisen war diese Ladung mindestens 150 Milliarden Dollar wert.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte: „Das Einzige, was [der Ukraine] fehlt, ist ein Urananreicherungssystem. Aber das ist ein technisches Problem, und für die Ukraine ist es kein unlösbares Problem.“

Seine Armee hatte jedoch bereits einen Großteil dieser Vorräte aus der Anlage entfernt. Die Kämpfe dort dauerten monatelang an. Hätten die integralen Nationalisten sie noch gehabt, hätten sie dann das getan, was die „revisionistischen Zionisten“ heute tun: Sie hätten immer mehr Waffen gefordert und im Falle einer Weigerung gedroht, sie einzusetzen, d.h. Armageddon zu starten.

Kehren wir zu den aktuellen Schlachtfeldern zurück. Was beobachten wir? In der Ukraine und in Palästina stellt der Westen den „integralen Nationalisten“ und, in geringerem Maße, den „revisionistischen Zionisten“ weiterhin ein beeindruckendes Arsenal zur Verfügung.

Er hat jedoch keine vernünftige Hoffnung, die Russen zurückzudrängen oder alle Bewohner des Gazastreifens zu massakrieren. Im schlimmsten Fall kann der Westen seine Verbündeten dazu bringen, ihre Arsenale zu leeren, alle Ukrainer im kampffähigen Alter zu opfern und den Schurkenstaat Israel diplomatisch zu isolieren.

Übrigens, hat Mosche Dajan nicht doch gesagt: „Israel muss wie ein tollwütiger Hund sein, zu gefährlich, um kontrolliert zu werden?“

Nehmen wir an, dass diese scheinbar katastrophalen Folgen in Wirklichkeit ihr Ziel sind.

Die Welt wäre dann in zwei Teile geteilt, wie während des Kalten Krieges, nur dass Israel geächtet wäre. Im Westen wären die Angelsachsen immer noch die Herren, zumal sie die einzigen wären, die über Waffen verfügten, da ihre Verbündeten ihre bereits in der Ukraine erschöpft hätten.

Ein isoliertes Israel, wie es in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren war, als es erst vom Apartheid-Regime in Südafrika wirklich anerkannt wurde, würde immer noch die Mission erfüllen, mit der es ursprünglich betraut war: die jüdische Diaspora, die eine neue Welle des Antisemitismus fürchtete, im Dienste des Imperiums zu mobilisieren.

Diese düstere Vision ist die Einzige, die es den Angelsachsen erlauben kann, nicht zusammenzubrechen und immer Vasallen zu haben, auch wenn es im Zeitalter der „globalen Welt“ nicht mehr viel mit ihrer Macht zu tun haben wird.

Deshalb haben sie sich in die derzeitige unlösbare Situation begeben.

Die „integralen Nationalisten“ und die „revisionistischen Zionisten“ erpressen sie, aber sie beabsichtigen, sie zu manipulieren, um die Welt in zwei Teile zu spalten und von ihrer Vorherrschaft so viel zu bewahren, wie sie können.

Verweise:

voltairenet.org am 12.05.2024