Joe Biden habe die „Ermordung von Donald Trump“ autorisiert , so die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die wütend reagierte, als sie erfuhr, dass dem FBI die Erlaubnis erteilt worden war, bei der Razzia in Mar-a-Lago tödliche Gewalt anzuwenden.

Die Genehmigung erfolgte im Rahmen einer Durchsuchung von Trumps Wohnsitz in Florida, wo FBI-Agenten die Erlaubnis erhalten hatten, tödliche Gewalt in Situationen anzuwenden, in denen eine „unmittelbare Gefahr des Todes oder einer schweren körperlichen Verletzung“ eines Beamten oder einer anderen Person bestand.

Diese Informationen wurden in einem am Dienstag entsiegelten Gerichtsakt im Zusammenhang mit Trumps Fall geheimer Dokumente enthüllt. Abgeordnete Greene reagierte wütend und erklärte, dies bedeute, dass Präsident Biden und das Justizministerium dem FBI die Ermordung seines Vorgängers autorisiert hätten.

Das FBI erklärte jedoch , dass die Razzia den Standardprozeduren folgte und keine weiteren Befehle erteilt wurden.

Trotzdem verbreiteten Trump und seine Verbündeten in den sozialen Medien falsche Behauptungen, Biden hätte versucht, ihn umbringen zu lassen, und nutzten das Thema sogar als Gelegenheit zum Spendensammeln.

„Das Justizministerium und das FBI unter Biden planten, Präsident Trump zu ermorden, und gaben grünes Licht“, postete Greene am Dienstag auf X. „Ich habe dafür gesorgt, dass er Bescheid wusste“, berichtet der Mirror .

Trump selbst brachte seine Wut auf seinem Truth Social-Account zum Ausdruck und schrieb über die „illegale und verfassungswidrige Razzia in Mar-a-Lago“, die „dem FBI die ERMÄCHTIGUNG ZUR ANWENDUNG TÖDLICHER GEWALT“ beschert habe. JETZT WISSEN WIR SICHER, DASS JOE BIDEN EINE ERNSTHAFTE BEDROHUNG FÜR DIE DEMOKRATIE IST“, fuhr Trump fort. „ER IST GEISTIG NICHT GEEIGNET, EIN AMT ZU BEkleiden – 25. ZUSÄTZLICHER VERSAMMLUNGSZUSATZ!“

Am Tag der Razzia, dem 8. August 2022 , verschickte Trump eine Spenden-E-Mail mit dem dramatischen Betreff „Sie hatten die Autorität, auf mich zu schießen!“ (Joe Biden: Sorge um Geisteszustand nach erneuter Blamage des US-Präsidenten (Videos))

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Trump in seinem Golfclub Bedminster in New Jersey.

„Wollen sie [den Secret Service] und dann auch Präsident Trump, Melania und Barron erschießen? ? ?“, fragte Green in einem Folge-Tweet. Sie nutzte den Moment, um gegen den republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, auszuteilen.

„Sprecher Mike Johnson hat das Justizministerium und das FBI sowie neue Gebäude vollständig finanziert und uns die Hände auf den Rücken gebunden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen“, wütete sie.

300x250

„Wir haben die Macht über die Finanzen und Johnson hat die Finanzen an Chuck Schumer übergeben. All das ist unverzeihlich. Ich habe versucht, unseren Sprecher zu verdrängen, der Bidens Justizministerium und FBI finanziert hat, aber die Demokraten haben es verhindert.“

Im selben Atemzug forderte sie die Amtsenthebung von FBI-Direktor Christopher Wray und Justizminister Merrick Garland. Auch der Abgeordnete aus Arizona, Paul Gosar, unterstützte Trump in den sozialen Medien und twitterte, dass Präsident Biden „den Anschlag auf Trump in Mar-a-Lago angeordnet“ habe.

Das FBI gab am Dienstagabend eine Erklärung heraus, in der es klarstellte, dass die Durchsuchung gemäß den Vorschriften erfolgt sei und keine außergewöhnlichen Maßnahmen angeordnet worden seien.

300x250 boxone

„Das FBI befolgte bei dieser Durchsuchung das Standardprotokoll, wie wir es bei allen Durchsuchungsbefehlen tun, das eine Standardrichtlinie zur Einschränkung des Einsatzes tödlicher Gewalt enthält. Niemand ordnete zusätzliche Schritte an und es gab in dieser Angelegenheit keine Abweichung von der Norm“, stellte das Büro klar.

Dem 77-jährigen Trump drohen 37 Anklagen wegen des Missbrauchs streng geheimer Dokumente, die nach seinem Ausscheiden aus dem Amt auf sein Anwesen in Florida gebracht wurden.

Er hat die Rechtmäßigkeit der FBI-Razzia auf seinem Anwesen in Palm Beach, Florida, angefochten – es waren Dokumente, die im Rahmen dieser rechtlichen Auseinandersetzung bei der Beweisaufnahme vorgelegt wurden, die zu seinem jüngsten Wutausbruch führten.

Ein im Rahmen der Beweisaufnahme vorgelegter Operationsbefehl für die Razzia enthielt ein Grundsatzdokument zum Einsatz tödlicher Gewalt. In dem Operationsbefehl heißt es:

„Beispielsweise dürfen Polizeibeamte des Justizministeriums bei Bedarf tödliche Gewalt anwenden …“ Aus einem am Dienstag entsiegelten Dokumenten geht auch hervor, dass Trumps Anwälte Monate nach der Razzia im August weitere geheime Dokumente in seinem Schlafzimmer fanden.

Weitere als geheim gekennzeichnete Dokumente wurden im November 2022 in einer gemieteten Lagereinheit und im Dezember 2022 in dem Büro in Mar-a-Lago entdeckt, so ein entsiegeltes Gutachten von Richterin Beryl Howell vom März 2023.“

„Bemerkenswerterweise wird keine Entschuldigung dafür geliefert, wie dem ehemaligen Präsidenten die als geheim gekennzeichneten Dokumente, die in seinem eigenen Schlafzimmer in Mar-a-Lago gefunden wurden, entgehen konnten“, schrieb der Richter.

Modernity.news berichtet weiter: Trump verschickte außerdem eine Wahlkampf-E-Mail, in der er die Ergebnisse detailliert darlegte.

„BIDENS Justizministerium war autorisiert, auf mich zu schießen!“, schrieb Trump und fügte hinzu: „Es wurde gerade bekannt, dass Bidens Justizministerium autorisiert war, bei ihrer VERACHTUNGSVOLLEN Razzia in Mar-a-Lago TÖDLICHE GEWALT anzuwenden.“

In dem Beitrag heißt es weiter: „Sie brennen darauf, das Undenkbare zu tun. Joe Biden war bereit, mich auszuschalten und meine Familie in Gefahr zu bringen.“

„Die Demokraten glauben, sie können mir Angst machen, mich einschüchtern und mich zu Boden schlagen! Aber eines wissen sie nicht: WIR WERDEN NIEMALS KAPITULIEREN!“, fuhr Trump fort.

„Bidens korruptes Regime muss die Botschaft verstehen – hier und jetzt – dass unsere patriotische Bewegung NICHT GESTOPPT WERDEN KANN! Noch heute fordere ich EINE MILLION Pro-Trump-Patrioten auf, mitzumachen und zu sagen: STOPPT DIE HEXENJAGD!“, erklärte Trump weiter.

Die Kommentare kamen, nachdem Richterin Aileen Cannon Gerichtsakten entsiegelt hatte und deutlich machte, wie sich das FBI auf eine gewaltsame Konfrontation mit Trump und seinen Geheimdienst-Leuten während der Razzia im Fall der geheimen Dokumente vorbereitet hatte.

Den Dokumenten zufolge schickten die Bundesbehörden sogar einen Sanitäter mit und alarmierten ein nahegelegenes Traumazentrum der Stufe 1 im St. Mary’s Medical Center in West Palm Beach, sich in Bereitschaft zu halten.

Here is the use of deadly force instructions attached to the FBI's operational instructions.

Head of Washington FBI field office when this was executed: Steven D'Antuono.

Recall who authorized the raid: Merrick Garland

The FBI risked the lives of Donald Trump, his family, his… pic.twitter.com/XHHLDYqWgV

— Julie Kelly 🇺🇸 (@julie_kelly2) May 21, 2024