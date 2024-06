Der Aufstieg – wir haben gerade Fahrt aufgenommen, mehr Menschen werden nun nach 5D aufsteigen

Teile die Wahrheit!

Der kollektive Aufstieg hat Fahrt aufgenommen und die Menschheit einen Quantensprung nach vorne gemacht. Der Grund ist, die aktuelle Zeitlinie hat sich in eine höhere Zeitlinie verschoben.

Wir haben also die Kurve gekriegt und mehr Menschen werden nach 5D aufsteigen, berichtet Medium Kerry K. in einem ihrer neuen Videos. Von Frank Schwede

Die gute Nachricht ist, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr in alte Zeitlinien gibt. Das ist nach Worten von Kerry K. ein Verdienst der vielen Lichtarbeitern.

Das Medium betont, dass jeder für diese Aufgabe geeignet ist, weil Lichtarbeiter ganz gewöhnliche Menschen sind, die mit Licht und Bewusstsein arbeiten. Sie sind dazu in der Lage, Bewusstsein zu halten und es ausstrahlen. Kerry K.:

„Man muss nicht perfekt sein, um Lichtarbeiter zu sein, denn wenn das der Fall wäre, würde niemand einer sein. Nein, ihr bekommt kein Zertifikat, wie gut ihr darin seid. Ihr wisst es einfach in eurem inneren Sein.“

Lichtarbeiter gestalten die Realität auf der Erde. Und das schon eine ganze Weile, verrät Kerry K. Früher übernahm diese Aufgabe ein Rat aus galaktischen Wesen, den es nicht mehr gibt, der aber notwendig war, sagt Kerry K.:

„Wir brauchten diesen Rat, weil wir nicht verantwortliche Verwalter unserer eigenen Ergebnisse, unserer eigenen Zukunft waren. Wir waren zu scheintot, zu vernebelt, Gefangene der falschen Matrix. Wir haben genug von der falschen Matrix in uns selbst transzendiert. Dort muss die falsche Matrix überwunden werden.“ (Sonne als Sternentor: Medium spricht über den Aufstieg und die schwarze Sonne (Video))

Das ist nach Worten des Mediums vor allem ein Prozess der persönlichen Verantwortung, um Zugang zu den Eingangstoren in ein höheres Bewusstsein zu erhalten.

Während das geschieht, beginnen Lichtarbeiter auf breiter Ebene zu arbeiten und diese Bandbreite entwickelt sich zu einem kollektiven Bewusstsein, das auf der Seelenebene den Weg vorwärts führt. Kerry K.:

„Wir sind jetzt an einem Ort, an dem wir weit mehr Aufstieg auf Planet Erde sehen, als wir je dachten. Früher hielt ich die Anzahl von etwa zwei Drittel des Planeten, die aufsteigen würden für machbar und wahrscheinlich, was natürlich enorm viel ist. Das heißt, ein Drittel wird es nicht schaffen

Was jetzt gerade stattfindet, ist, dass dieses Drittel, das nicht aufsteigen wird, beginnt, aus dieser Realität zu verschwinden. Doch während das geschieht, bleibt die Zahl unserer Bevölkerung auf diesem Planet ziemlich genau gleich.“

Annehmen statt verurteilen

Was passiert ist, dass die Menschen, die nicht aufsteigen wollen, entschieden haben, eine höhere Version ihres Selbst hereinzubringen, sich mit einer höheren Version von sich selbst zu verbinden. Keine leichte Aufgabe, wie Kerry K. feststellt:

„Das verlangt eine Menge ab. Denn das bedeutet, dass wir nicht verurteilen und ablehnen und jemanden sagen dürfen, du darfst nicht aufsteigen, denn du bist ein Übeltäter.

Du ernährst dich falsch, oder du hast das falsche Glaubenssystem. Du hast jetzt die Fähigkeit, zu transzendieren und das ist für viele Menschen eine bittere Pille und schwer zu schlucken.“

Das alte Bewusstsein war auf Verurteilung, Spaltung und Unrecht ausgerichtet. Die Guten gegen die Böse, sodass es fast keinen Raum für den Ort gab, an dem es keine Bösewichte gab, stellt Kerry K. fest.

„Und es wird immer noch Menschen geben, die die Rolle des Bösewichts bis zum Zeitpunkt des Aufstiegs spielen müssen. Aber wisst ihr, was zum Zeitpunkt des Aufstiegs passieren wird? Jene, die die Rolle des Bösewichts spielen, werden ein Spontanerwachen erleben. Sie werden in ihren 5D-Körper eintreten.“

Deshalb glaubt Kerry K., dass mehr Menschen aufsteigen werden, als jemals für möglich gehalten wurde. Die Seelen derjenigen, die einen Punkt erreicht haben, an dem sie nicht mehr weitergehen wollen oder können, haben damit begonnen, sich zu reabsorbieren.. Kerry K.:

„Ich will nicht sagen, dass diese Menschen sterben. Ihre Körper bleiben hier. Aber ihre Seelen haben begonnen, die Persönlichkeit, die sie darstellten, zu reabsorbieren. Die Wesensart, die Energiefelder.

Die Seele hat begonnen, dass wieder in sich aufzunehmen. Das ist etwas, das auch zum Zeitpunkt des Todes geschieht. Die Seele nimmt die Essenz wieder auf, zurück in sich selbst. Der Körper stirbt, die Essenz lebt weiter.“

Dass heißt, die Seele von dem Drittel, dass nicht aufsteigen wird, ist damit beschäftigt, die Lebenskraft und die Essenz zurückzuziehen und sie gleichzeitig zu ersetzen durch eine erneuerte Version, eine höhere Version, wie Kerry K. es nennt:

„Entweder ihr eigenes Seelenselbst oder eine neue Seele tritt in den Körper ein. In sehr vielen Fällen ist es eine neue Seele, die für diejenigen einspringt, die sich zurückziehen mussten, weil sie nicht in der Lage waren aufzusteigen.“

Der Teil, der den menschlichen Körper belebt hatte, wird wieder in die Seele absorbiert, um zu heilen, weil diese Menschen zu zerstört und nicht in der Lage waren, um zu heilen, sagt Kerry K.:

„Sie waren zu sehr in der Opferrolle gefangen, zu gefangen im Schmerz, zu gefangen im Trauma. Deshalb können wir Menschen nicht beurteilen und sagen, die werden nicht aufsteigen. Verurteilen, schuldig sprechen. Alles, was das bringen wird, ist euer eigenes Ende.

Ihnen zu wünschen, dass sie beseitigt werden, Schmerz. Qual; Horror erleben, ist der sichere Weg, es in euer Leben zu ziehen. „

Von alten Gedankenmustern verabschieden

Aber selbst jenen Heilung zu wünschen, die die abscheulichsten Taten begehen, ist ein Weg, um mehr Heilung in die Welt zu bringen, meint Kerry K. Das aber ist für Menschen, die im Weltbild der Verdammung gefangen geblieben sind, nicht leicht, weil es für sie keine Selbstverständlichkeit ist. Nun gilt es, sich von diesem alten Gedankenmuster endgültig zu verabschieden, sagt das Medium:

„Da wir in diese höheren Zeitlinien gewechselt haben, gibt es einfach keinen Raum mehr dafür. Vergebung wird zu etwas Selbstverständlichen werden. Das wird eine der größten Herausforderungen für die Menschheit sein, um voranzukommen.“

Kerry K. kritisiert, dass viele Menschen ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf die Aufstiegssymptome richten und den Aufstieg sogar als eine Krankheit betrachten. Das Gegenteil sollte der Fall sein, so Kerry K.:

„Wir dürfen und müssen uns sogar auf diese Glückseligkeit und diesen Segen der auf uns liegt einlassen. Jetzt liegt es an uns, zu empfangen. Doch einige Menschen fallen stattdessen wieder in den Opfermodus, glauben eine weitere dunkle Nacht der Seele zu erleben, oder empfinden die Aufstiegssymptome als unerträglich und das Leben als zu schwer.“

Deshalb warnt Kerry K., nicht in diese Falle zu tappen. Jeder ist stattdessen dazu aufgerufen, einen heiligen Raum um sich herum zu schaffen. Kein Schutzschild, das alles abblockt, sondern einen Raum zum Rückzug. Kerry K.:

„Es ist der Rückzug, das Eintauchen in deine eigene höhere Essenz, in dein wunderschönes Energiefeld, einfach dich selbst zu treffen und zu begrüßen. Denn jetzt habt ihr mehr von euch in euch selbst, zu dem ihr mehr Zugang habt, als je zuvor.“

Mit jedem Tag der vergeht, versammeln sich die Lichtarbeiter weiter, um eine neue Realität zu erschaffen. Sie strömen Wellen in das Kollektiv und haben einen riesen Einfluss. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass die Rolle, die die Dunkelheit in der Vergangenheit gespielt hat, eine wichtige war, betont Kerry K.:

„Sie war immer wesentlich. Und wieder könnt ihr sehen, wie viel wir zu vergeben haben, wie sehr wir uns selbst aus dem Weg gehen müssen und wie viel wir loslassen müssen, ohne inne zu halten, um es zu analysieren, zu prüfen, ob das Sinn macht – es ist keine Zeit mehr für diese Analyse.“

Herausforderung als Sprungbrett

Kerry K. sagt, dass wir feststellen werden, wenn wir aufgestiegen sind, dass der Lichtkörper dazu in der Lage sein wird, seine Frequenz für eine sehr lange Zeit zu halten, – fast unbegrenzt. Kerry K.:

„Es wird mehr zu einer persönlich Entscheidung werden, im Gegensatz zu frühe, wo wir von der Familie weggerissen wurden, wenn wir die Erde verlassen haben. Das war Teil der falschen Matrix. So funktioniert das nicht in der natürlichen Ordnung der Dinge.

Also ist die erste Möglichkeit: ich bleibe und genieße die Party. Wahl Nummer zwei ist, danke liebe Erde, danke für die Lektionen, es war großartig, es war fantastisch, es war ein Ritt und ich bin raus hier..“

Es wird nach Schätzung von Kerry K. sogar eine Menge Menschen geben, die zum Zeitpunkt des Aufstiegs von der Erde emporsteigen werden, sich ausklingen aus dem Geschehen auf Mutter Erde, nur um weiterzuziehen. Kerry K.:

„Zu dem was wir als Neustart oder einen anderen Planeten betrachten, oder sogar auf ihren Heimatplaneten. Ein Großteil der hier lebenden Bevölkerung hat großes Heimweh. Nur die Wahrheit ist, sie haben Heimweh nach einer anderen Frequenz. Nicht nach einem anderen Planeten.“

Abschließend betont Kerry K, dass alles, was uns herausfordert ein Sprungbrett ist, das uns erlaubt noch weiter, noch schneller, noch tiefer, noch höher zu gehen.

