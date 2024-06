Die Versklavungsagenda: Die C40 Cities Climate Leadership Group

Teile die Wahrheit!

Während die auf Lügen und Pseudowissenschaft basierende Agenda 21 der UNO am 12. April 1992 von 6.400 lokalen Regierungen in 113 Ländern unterzeichnet und später in die Agenda 2030 umgewandelt wurde, die langsam den Unsinn in Bezug auf „Klimastrategie“ und „Nachhaltigkeit“ ganzer Länder beeinflusste, laufen parallel dazu mehrere andere Klima-Schwindel-Projekte. Von Joachim Bartoll

Eines dieser Projekte ist die „ C40 Cities Climate Leadership Group “, die im Oktober 2005 von Londons Bürgermeister Ken Livingstone und der gedankenkontrollierten politischen Marionette und New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg ins Leben gerufen wurde – beide angeführt von dem ehemaligen jesuitisch ausgebildeten Präsidenten Bill Clinton.

Seitdem sind auch Bürgermeister Sadiq Khan (London) und Bürgermeisterin Yvonne Aki-Sawyerr (Freetown, Sierra Leone) zu Schlüsselpersonen geworden.

Während die Agenda 2030 die Bevölkerung langsam einer Gehirnwäsche unterzieht, indem sie Desinformation in das Bildungssystem, in politische Parteien und Bewegungen sowie in die Medien einschmuggelt, zielt die C40 Cities-Kampagne direkt auf Großstädte ab, die durch die Umsetzung neuer Gesetze und Änderungen des Lebensstandards „mit gutem Beispiel vorangehen“.

Und auch hier basiert alles auf erfundenen Lügen und Pseudowissenschaft, und die Idee besteht darin, die breite Masse durch langsame Veränderungen allmählich zu konditionieren, damit kleinere Städte diesem Beispiel folgen.

Die C40 Cities Climate Leadership Group ist eine Gruppe von derzeit 96 der größten Städte der Welt, die ein Zwölftel der Weltbevölkerung und ein Viertel der Weltwirtschaft repräsentieren.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund in einer großen „Megastadt“ leben und sich fragen, warum es dort in den letzten 5 bis 10 Jahren bergab ging, dann ist dies der Grund.

Zu diesen 96 Städten gehören beispielsweise London, New York, Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Paris, Berlin, Madrid, Rom, Montreal, Toronto, Los Angeles, Boston, New Orleans, Phoenix, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nairobi, Johannesburg, Dubai, Dhaka, Mumbai, Peking, Shanghai, Seoul, Sydney, Melbourne und Auckland. (Sind 15-Minuten-Städte eine Gefahr für unsere Freiheit?)

Doch damit ist es noch nicht getan. Die C40-Gruppe führt auch eine von den Vereinten Nationen unterstützte „globale Kampagne“ mit dem Namen „ Cities Race to Zero “ durch, in deren Rahmen sich über 1.100 kleinere Städte zusammengeschlossen haben, um die „globalen Emissionen“ bis 2030 zu halbieren und bis 2050 eine gefährliche und rückständige „CO2-freie Welt“ zu schaffen.

Wie Sie wissen sollten, handelt es sich bei der Kohlenstoffkarte um einen Schwindel. Kohlendioxid ist für alles Leben auf der Erde lebenswichtig und wird von unserer Atmosphäre perfekt kontrolliert und reguliert, da es innerhalb eines engen Bereichs bleibt, genau wie alle sogenannten „Treibhausgase“ – was durch echte Wissenschaft belegt wird.

Die wirkliche Gefahr liegt darin, zu versuchen, den Kohlendioxidgehalt zu senken, da dies viele Pflanzen töten würde – was wiederum uns schaden würde, da Pflanzen Kohlendioxid durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln. Dennoch ist dieser Kohlenstoff-Unsinn Teil der Gehirnwäsche, und viele glauben tatsächlich daran, da die meisten Menschen extrem leichtgläubig sind und ihnen der gesunde Menschenverstand fehlt.

Auch wenn Sie in Ihrer Region bisher vielleicht nur kleinere Veränderungen bemerkt haben, wie etwa erhöhte Kosten für Energieverbrauch und Wohnraum, erhöhte Reisekosten, stetig steigende Mautgebühren, gesperrte innerstädtische Straßen, Reisebeschränkungen, mehr verarbeitete Junkfoods und einen Vorstoß für extrem ungesunden pflanzlichen Müll, und so weiter – es wird noch viel mehr kommen, und es wird noch viel schlimmer werden.

Ein kurzer Blick auf die Homepage und die „ Wissensdatenbank “ der C40 Cities Climate Leadership Group genügt, um zu sehen, welche Ziele sie für 2030 und darüber hinaus verfolgen – bis hin zur Vision 2050 des WEF und der UN.

Und wenn Sie nicht aufhören, sich daran zu halten und anfangen, die Politiker Ihrer Stadt zu lynchen, wird dies bald Realität. Und wenn Sie ihnen den Kampf nicht abnehmen können, schlage ich vor, dass Sie so schnell wie möglich handeln.

Die Ziele der C40 Cities und Cities Race to Zero

Sie verstecken sich hinter der erfundenen „Klimakrise“ und Schlagwörtern wie „Nachhaltigkeit“, was schlicht „Gefangenschaft“ bedeutet, aber ihre Hauptaufgabe ist es, die Emissionen bis 2030 zu halbieren, um der Welt zu helfen, die „globale Erwärmung“ auf 1,5 °C zu begrenzen.

Ja, sie versuchen immer noch, an dem widerlegten Schwindel mit der „globalen Erwärmung“ festzuhalten, obwohl wir in Wirklichkeit für einige Jahre in ein kälteres Klima eintreten, da das Klima von den Phasen der Sonne bestimmt wird. So war es schon immer.

Seit es die Erde gibt, gab es immer wieder Perioden mit etwas heißerem und dann wieder etwas kälterem Klima. Und das wird tatsächlich durch echte Wissenschaft untermauert. Doch dieses Naturphänomen zu kapern und es „Klimawandel“ zu nennen, ist eine großartige Möglichkeit, Milliarden an Steuern einzunehmen, aber noch wichtiger ist, die Bevölkerung zu kontrollieren und sie gefangen zu halten, ohne dass sie es wirklich merkt – und den Griff um ihren Hals langsam zu verschärfen, bis die meisten Menschen in „15-Minuten-Städten“ gefangen sind, wo sie nichts besitzen und zu unterernährt, schwach, kaputt und einer Gehirnwäsche unterzogen sind, um es zu merken, und noch weniger geneigt, etwas dagegen zu tun.

In der nächsten Generation werden die Menschen keine Vorstellung von wirklicher Freiheit haben oder davon, wie es ist, tatsächlich ein Mensch zu sein und sich als solcher zu fühlen.

Hier sind einige der Strategien, an denen sie arbeiten und die sie nach und nach umsetzen werden:

Materialeffizienz : Reduzierung des Materialverbrauchs sowohl beim Bau als auch beim Konsum. Wohnflächen werden kleiner, alles wird vermietet, und Sie müssen Ihre Wohnung möglicherweise mit anderen teilen oder sie anderen überlassen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Kleidung und Textilien werden reduziert. Das Ziel liegt jetzt bei maximal 8 Kleidungsstücken pro Person und Jahr. Bis 2030 liegt das Ziel bei nur noch 3 neuen Kleidungsstücken pro Person und Jahr.

Das mag verrückt klingen, aber sobald ein Sozialkredit-Score-System vollständig implementiert ist, das alles aufzeichnet, was Sie tun und kaufen, werden Sie in Ihrem erlaubten Umfang eingeschränkt und müssen eine Geldstrafe zahlen, wenn Sie versuchen, diesen Grenzwert zu überschreiten.

Wenn Sie beispielsweise ein weiteres Paar Unterwäsche kaufen müssen, müssen Sie dies möglicherweise ausgleichen, indem Sie sich etwas anderes verbieten, beispielsweise Ihren Warmwasser- oder Stromverbrauch, um Ihren „Sozialkredit-Score“ aus dem roten Bereich zu bringen.

Ernährungsumstellung : Der Mensch ist ein obligat Hyperfleischfresser . Wir können biologisch verfügbare Nährstoffe nur aus tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten gewinnen. Alles Pflanzliche ist giftig und es fehlen mehr als 18 essentielle Nährstoffe, sodass Sie unterernährt, geschwächt, krank und psychisch krank werden. Die Eliten wissen dies und deshalb besteht ihr derzeitiges Ziel darin, den Fleischkonsum auf 16 kg pro Person und Jahr zu begrenzen und den Milchkonsum auf 90 kg pro Person und Jahr zu beschränken. Das sind 307 Gramm Fleisch pro Woche, obwohl wir mindestens 300 Gramm pro Tag benötigen!

Das Ziel für 2030 lautet nun Null! Ja, sie wollen nicht, dass Sie bis 2030 überhaupt lebensnotwendiges Fleisch oder Milchprodukte zu sich nehmen! Können Sie sich vorstellen, wie kränklich, schwach und psychisch krank die Menschen sein werden?

Wie leicht sie zu kontrollieren sein werden und wie abhängig sie von Medikamenten sein werden, die sie am Leben erhalten, bis ihre Organe versagen und sie an einer der neuen „modernen Krankheiten“ sterben, die uns die Medien derzeit eintrichtern; wie Herzinfarkte, Krebs und Blutgerinnsel, die mittlerweile praktisch jedem passieren können. Etwas, das vor ein paar Jahren noch undenkbar war.

Ja, das ist Teil der aktuellen Programmierung, denn mit dieser bösen, pflanzlichen Agenda werden die Menschen nur noch kränker und sterben früher. Jeder, der sich für pflanzliche Lebensmittel oder Veganismus einsetzt, ist menschenfeindlich und sollte als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden.

Weniger Besitz: Ich habe dies in vielen früheren Artikeln angesprochen. Und genau dafür waren Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum berüchtigt. Sie wissen ja: „ Sie werden nichts besitzen und glücklich sein .“

Sie begannen mit Autos und versuchten, wertlose Elektrofahrzeuge wieder einzuführen, die in jeder erdenklichen Weise viel schlimmer für die Umwelt sind. Allerdings scheren sie sich nicht um Umweltverschmutzung, erschöpfte Ressourcen, den Versand von Müll und Teilen in die ganze Welt oder um die Umwelt.

Sie kümmern sich nur um ihren erfundenen Klimaschwindel. Während sie möchten, dass Sie nur das mieten, was Sie für Ihr tägliches Leben brauchen, ist ihr größtes Ziel, den Fahrzeugbesitz zu reduzieren. Derzeit streben sie nur 190 Fahrzeuge pro 1.000 Personen an. Bis 2030 lautet das Ziel null!

Ja, als „Mega-Bürger“ wird es Ihnen bis 2030 nicht mehr erlaubt sein, ein Fahrzeug zu besitzen. Sie werden auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein, und wenn Sie wirklich ein Fahrzeug für den persönlichen Gebrauch benötigen, werden Sie eines aus einem Fuhrpark in Ihrer Nachbarschaft mieten müssen, was auch bedeutet, dass alles, was Sie tun, verfolgt wird, und wenn Sie nicht ein guter Sklave sind, werden Sie kein Transportmittel mieten oder benutzen dürfen (der Sozialkredit-Score).

Flüge und Reisen : Während die „Führer der Welt“ und die „Eliten“ überall mit ihren Privatjets und Hubschraubern unterwegs sind, besteht das aktuelle Ziel darin, die Reisen des einfachen Sklavenbürgers auf einen Flug von weniger als 1500 km alle zwei Jahre zu beschränken. Ab 2030 wird nur noch ein Flug von maximal 1500 km alle drei Jahre erlaubt sein.

Der reduzierte Besitz und die Reiseverbote passen perfekt zu ihrer Vision von 15-Minuten-Städten. Das Konzept, dass „alles, was man braucht“, in einer Entfernung von 15 Minuten von seinem Wohn- und Arbeitsort liegt und dass man nie einen Grund haben sollte, dieses Gebiet zu verlassen, dieses Gefängnis im Umkreis von 15 Minuten zu verlassen.

Klingt großartig, nicht wahr?

Nun, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Vielleicht schreibe ich noch mehr darüber, denn ich möchte nicht, dass die Artikel zu lang und wortreich werden. Trotzdem schlage ich vor, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und die C40-Website und besonders ihre widerliche „Wissensdatenbank “ durchsehen , die voller Lügen und Pseudowissenschaft ist.

Sie ist das komplette Gegenteil der Realität. Wirklich verkehrt und satanisch. Während einige von uns, die in einer anderen Realität aufgewachsen sind, diesen ganzen Schwachsinn mit Leichtigkeit durchschauen können, wird es für unsere Kinder und deren Kinder viel schwieriger sein, da dies alles als Teil des Bildungssystems implementiert wurde.

Verdammt, sogar viele unserer „älteren“ Generation wurden durch widerliche Fernsehsendungen wie Star Trek mit diesem Müll von „Nachhaltigkeit“, „verarbeiteten Lebensmitteln“ und „synthetischen Nahrungsergänzungsmitteln“ indoktriniert.

Die meisten Kinder von heute und morgen werden durch ihre „Erziehung“ darauf konditioniert, all diese Lügen über „Klimawandel“, „Nachhaltigkeit“ und die Ernährung nicht-menschlicher Sklaven zu glauben.

Das beginnt schon im Vorschulalter, und dann durch die Medien und durch soziale Medien wie YouTube und TikTok, wo von der Regierung und der CIA kontrollierte Agenten vorgeben, coole und angesagte „Influencer“ zu sein, während sie den Kindern lediglich die Ideen des „richtigen Denkens“ der Elitefamilien und ihrer Thinktanks einpflanzen.

Achten Sie genau darauf, was Ihre Kinder auf ihren Handys und Tablets sehen.

Bedenken Sie auch, dass die Mehrheit der Menschen durch diese Bildung, die mangelhafte und tödliche pflanzliche Ernährung und unseren heutigen Lebensstil mit Stress, Götzendienst, politischer Korrektheit, Schneeflockenmentalität und Konsumismus bereits extrem verblödet ist – und ihre Kinder noch mehr.

Das bedeutet Gruppenzwang für Ihre Kinder, und selbst wenn sie widerstehen können und Sie ihnen jeden Tag die Realität erklären, wird es immer noch eine harte Welt sein, in der man aufwächst, wenn wir nicht anfangen, uns zu wehren und die Menschen aufzuwecken.

