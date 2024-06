Physiker können das Universum nicht mehr verstehen!

Liebe Leser! Ich habe Stefan Erdmann versprochen, ein paar Zeilen zum Erscheinen unseres ersten gemeinsamen Buches zu schreiben. Viele von Ihnen wissen ja, dass ich mich derzeit in Asien aufhalte, weil ich meine Aufklärungsarbeit aufgrund ständiger Belästigungen und gefährlicher Drohungen nicht mehr fortsetzen konnte. Hier versuche ich die Arbeit so gut es eben geht fortzusetzen. Von Jason Mason

Der Schwerpunkt im neuen Werk „Das verborgene Weltgeheimnis“ liegt dieses Mal bei den Anomalien im Sonnensystem und der wirklichen Beschaffenheit unserer Welt, die im All einen speziellen Platz einnimmt. Neueste Beobachtungen wie jene, die hier aufgezählt werden, sorgen für Verwirrung unter Forschern, aber bestätigen im Grunde das Wissen antiker Kulturen der Welt.

Es ist erst knapp 100 bis 150 Jahre her, seit diese alten Vorstellungen durch die Entstehung der modernen Wissenschaft negiert wurden. Heute müssen Gelehrte zu ihrem Erstaunen feststellten, dass viele der uralten Vorstellungen über die Entstehung der Erde und der Menschheit wirklich auf Tatsachen beruhen.

Sie haben richtig gelesen! Neue Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops zeigen, dass die grundlegenden kosmologischen Annahmen für die Entstehung und Entwicklung des Universums nicht stimmen. Daher sind Physiker nicht mehr in der Lage, das Universum oder unsere Existenz auf rationaler Ebene zu erklären!

Es kommt zu einer Häufung von realen Beobachtungen von Anomalien, die den wesentlichen wissenschaftlichen Theorien widersprechen. Die Auswirkungen sind unabsehbar. Schon seit fast zehn Jahren tauchen viele Meldungen in Wissenschaftsjournalen auf, dass eine Häufung von Problemen darauf hindeutet, dass wir vor einem gewaltigen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft stehen. Diese Entwicklung wird durch den Einsatz von KI-Technologie noch weiter beschleunigt.

Astrophysiker denken sogar, dass der gesamte Bereich der Kosmologie insgesamt enden könnte, weil Diskrepanzen in bestimmten festgelegten Konstanten wie der Hubble-Konstante auftauchen, ohne die das Standardmodell der Physik nicht mehr funktioniert.

Was wiederum bedeutet, dass die Theorie des Urknalls und der allgemeinen Relativität nicht korrekt sind, und die Entstehung des Universums unerklärlich macht. Journalisten gestehen diese Tatsache nicht gerne ein und schreiben ständig, dass etwas mit unserem Verständnis des Universums ernsthaft falsch ist, ohne auf die Konsequenzen zu verweisen.

Somit haben Beobachtungen des James-Webb-Teleskops in nur zwei Jahren dafür gesorgt, dass die gültige Kosmologie widerlegt worden ist! Nun wird eifrig nach neuen Erklärungen gesucht, um sie wieder zu reparieren. Aber was wird passieren, wenn das nicht gelingt?

Werden Mainstream-Wissenschaftler dann dazu übergehen, alternative Theorien über die Entstehung des Kosmos in Betracht zu ziehen, die nicht rein materialistisch sind? Dann fänden wir uns auf einer metaphysischen Ebene wieder, und das würde tatsächlich eine fundamentale Krise in der Wissenschaft allgemein auslösen, weil man ab sofort Messfehler ausschließen kann!

Seit der Formulierung der Vorstellung der allgemeinen Relativität vor ungefähr 100 Jahren wurden unzählige Studien erstellt, um diese Hypothese zu festigen. Heutzutage sind Forscher mit moderneren Technologien ausgestattet und untersuchen damit das All. Dort finden sie Phänomene vor, die sie nicht erklären können.

Es sind zahlreiche Abweichungen zu den Vorhersagen von Einsteins Relativität vorhanden. Das Problem ist, dass Kosmologen nicht von der Idee der Relativität abweichen können, weil sie kein besseres oder ein alternatives Modell für die Entstehung des Universums haben.

Fakt ist, dass viele große und ungelöste Rätsel des Universums bestehen. Die wissenschaftlichen Modelle entsprechen immer weniger den realen Beobachtungen! Somit steht fest, dass Einsteins Modell im Grunde widerlegt ist.

In Fachartikeln ist die Rede davon, dass sich das Universum verwirrend verhält! Vielleicht sind auch nur die Geister der Forscher verwirrt, denn menschliches Bewusstsein spielt eine fundamentale Rolle in der Beobachtung von Phänomenen.

Daher fordern einige Gelehrte, dass die Konflikte zwischen den Modellen und den objektiven Beobachtungen des Universums nur dadurch aufzulösen sind, dass Wissenschaftler ihren Horizont erweitern müssen, um neue und seltsame Vorstellungen zu akzeptieren. Diese alternativen Vorstellungen sind jedoch nicht neu, sondern antik!

Vor der letzten wissenschaftlichen Revolution existierten in der Welt jahrtausendelang Überlieferungen und Traditionen sowie riesige Bibliotheken des antiken Wissens der Welt, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. In diesen Archiven befand sich das kollektive Geheimwissen antiker Zivilisationen, die längst über viele dieser modernen Rätsel der Wissenschaft im Bilde waren.

Das war auch der Grund, warum Machthaber unserer sogenannten modernen Welt entschieden haben, das alte Wissen zu beseitigen und es mit materialistischen Theorien zu ersetzen, die niemals zu beweisen sind. Jetzt ist die Forschung wieder an einem Punkt angelangt, von dem es kein Zurück gibt.

Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass sowohl unsere Milchstraßen-Galaxie, unser gesamtes Sonnensystem und insbesondere das Erde-Mond-System völlig anormal sind, im Vergleich zum Rest des Universums. Und das betrifft besonders unseren speziellen Platz im sichtbaren All. Kosmologen versuchen uns einzureden, dass wir in einer von zahllosen Galaxien leben, die gleichmäßig im Kosmos verteilt sein sollen.

Das stimmt jedoch nicht. Seit dem Jahr 2013 haben Beobachtungen ergeben, dass sich die Milchstraße in einer gigantischen kosmischen Leere befindet! Die größte, die jemals gefunden wurde! Auch diese Entdeckung ist für das allgemeine Verständnis des Universums nicht förderlich, denn diese Leere sollte laut dem Standardmodell ebenfalls nicht existieren.

Die neueste Studie, die im Journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist, bestätigt sogar, dass sich unsere Galaxie im Zentrum dieser Leere befindet. Die sogenannte KBC-Leere hat Dimensionen vom Durchmesser von rund 20.000 Milchstraßen-Galaxien. Diese Entdeckung ist bemerkenswert.

Zur selben Zeit erleben wir ein neues Maximum an Sonnenaktivität und äußerst starke Turbulenzen und koronale Massenauswürfe mit X-Klasse Eruptionen. Neueste Resultate weisen darauf hin, dass Sonnenaktivität das Klima der Erde steuert und auch für den Klimawandel mitverantwortlich ist. Diese Massenauswürfe treffen auch die Erde und Satelliten. Sie lösen geomagnetische Stürme aus und können im Extremfall dafür verantwortlich sein, technische Fehlfunktionen auszulösen oder sogar die Stromnetze zu beschädigen.

Auch die Entstehung des Planeten Erde und des Monds ist nach wie vor nicht schlüssig durch Mainstream-Theorien zu erklären. Wir wissen sehr wenig über den inneren Aufbau unseres Planeten und auch in diesem Fall haben sich die althergebrachten Theorien in den meisten Fällen als falsch herausgestellt.

Eines der wichtigsten ungelösten Geheimnisse betrifft die Beschaffenheit des inneren Aufbaus unserer Erde. In der Tiefe wurden nämlich neuerlich Strukturen aufgespürt, die eigentlich nicht dort sein sollten. Etwa 3.000 Kilometer unter der Oberfläche liegt ein Band aus Material, das Forscher als D-Schicht bezeichnen.

Wie diese Schicht entstanden ist und warum sie immer noch existiert und nicht geschmolzen ist, bietet Stoff für Diskussionen. Forscher wissen nicht wirklich, wie unser Planet aufgebaut ist, weil sie das Erdinnere nicht beobachten können. Daher gibt es viele Debatten darüber, was sich dort befindet. Solide Strukturen tief im Erdmantel sind ein Hinweis darauf, dass alternative Theorien über die Hohlerde akkurat sind.

Eine weitere Verschwörungstheorie wird ebenfalls aus wissenschaftlicher Sicht immer wahrscheinlicher, und das ist die Existenz eines unsichtbaren Planeten in unserem Sonnensystem. Man nennt diesen Himmelskörper Planet 9, Planet X oder Nibiru! Auch hier häufen sich die Belege, dass dieser geheimnisvolle Himmelskörper wirklich vorhanden ist. Statistische Berechnungen ergeben, dass das Sonnensystem ohne Planet X keinen Sinn ergibt! Es herrschen starke Gravitationskräfte zwischen den Planeten unseres Systems. Diese Messungen sind die wichtigsten Indikatoren für das Vorhandensein von Planet X.

Auch in diesem Fall haben Computermodelle vorhergesagt, dass dieser unsichtbare Planet mindestens die zehnfache Masse der Erde hat. Bis jetzt konnten Astronomen diesen Himmelskörper aber noch nicht fotografieren, weil sie seinen exakten Orbit nicht kennen und er sich weit jenseits der Umlaufbahn von Neptun und Pluto befindet. Seit Jahren sind viele Forscher auf der Jagd nach Planet X und zuversichtlich, dass sie bald seine Bahn identifizieren werden. Immerhin liegen jetzt die statistischen Beweise für seine Existenz vor.

Die Auflösung dieser grundlegenden Fragen betrifft nicht den Bereich von Verschwörungstheorien, sondern die Psychologie von materialistischer Wissenschaft. In meinem neuen Buch gehe ich nämlich auch auf das systematische Fälschen von wissenschaftlichen Facharbeiten ein. Gerade in diesen Tagen tauchen mehr und mehr Meldungen in internationalen Nachrichtenportalen auf, dass ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur teilweise oder ganz als Fälschung betrachtet werden muss!

Diese erschreckende Tatsache sorgt für den fortschreitenden Vertrauensverlust der Wissenschaft und vieler wissenschaftlicher Institutionen und Universitäten. Kritikern erscheint es so, dass sämtliche heute schon widerlegten grundlegenden Theorien der Naturwissenschaft lediglich erfunden worden sind, um von gefährlichen Wahrheiten abzulenken, die nun nicht länger bestritten werden können. Ist alles, was wir zu wissen glauben, falsch?

Immerhin ist die sehr beunruhigende Tendenz offenkundig geworden, wissenschaftliche Resultate und Studien zu fälschen. Das bedeutet, der wissenschaftliche Prozess ist so gut wie nutzlos geworden; damit ist die Basis der Wissenschaft insgesamt bedroht. Vieles der in Lehranstalten gelehrten Fakten sind nichts als Unsinn.

Vertrauen Sie nicht der Wissenschaft, denn vieles davon ist nicht wahr. Durch KI-Technologie ist ein Chaos entstanden, das die Lage noch schneller verschlimmert. Einerseits kann KI Fälschungen aufspüren, auch ältere, und andererseits kann generative KI-Technologie wie ChatGPT mittlerweile selbstständig wissenschaftliche Arbeiten verfassen und gefälschte Artikel in Rekordgeschwindigkeit in Umlauf bringen. Das sorgt dafür, dass unehrliche oder betrügerische Forscher den wissenschaftlichen Prozess korrumpieren, sodass er jetzt einen nichtfunktionalen Status erreicht hat!

Die Öffentlichkeit wird nicht davon unterrichtet, dass Tausende von Forschungsarbeiten, welche in angesehenen Journalen publiziert werden, für einen internationalen Skandal gesorgt haben, weil sie gefälscht sind. Kritische Wissenschaftler warnen immer lauter vor dieser Entwicklung! Die Situation ist ihren eigenen Aussagen zufolge entsetzlich, denn diese Fälschungen haben bewirkt, dass die Glaubwürdigkeit verloren ging und eine Krise entstanden ist, die nicht aufzulösen ist. Es steht ein totaler Vertrauensverlust und ein Paradigmenwechsel bevor, den niemand mehr aufhalten kann.

Im Jahr 2013 wurden beispielsweise rund 1.000 Arbeiten aufgrund von Fälschungen zurückgezogen. Im Jahr 2022 waren es rund 4.000 und im Jahr 2023 zwischen 10.000 und 15.000 Arbeiten! Das sogenannte Wissen der Wissenschaft ist von gefälschten Daten durchdrungen und dadurch ist die Krise entstanden. Doch Analysten glauben, dass das bloß die Spitze des Eisbergs ist, und der Prozentsatz an Fälschungen noch viel höher einzustufen ist, bis hin zu einem Punkt, an dem das gesamte etablierte Wissens-System widerlegt und somit ungültig wird!

Hier einige Zitate der Professorin Dorothy Bishop von der Oxford Universität:

„Das Ausmaß der Veröffentlichung betrügerischer Arbeiten schafft ernsthafte Probleme für die Wissenschaft. In vielen Bereichen wird es schwierig, eine kumulative Herangehensweise an ein Thema aufzubauen, weil uns eine solide Grundlage an vertrauenswürdigen Erkenntnissen fehlt.

Und es wird immer schlimmer. … Menschen bauen Karrieren auf dem Rücken dieser Flutwelle betrügerischer Wissenschaft auf und könnten am Ende wissenschaftliche Institute leiten und schließlich von Mainstream-Zeitschriften als Gutachter und Herausgeber eingesetzt werden. Die Korruption schleicht sich in das System ein.“

Dieser groß angelegte Betrug bedroht die Legitimität der fast 30 Milliarden Dollar schweren akademischen Verlagsbranche und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft als Ganzes. Darum, und aus anderen Gründen, auf die ich im Buch detailliert eingehe, werden psychologische Strategien gegen Andersdenkende ersonnen, die schon seit geraumer Zeit darauf hinweisen, dass etablierte Wissenschaft zu großen Teilen aus Unwahrheiten und Fabrikationen besteht.

Es kommt zu einer Rückkehr des alten Wissens in Anbetracht dieser selbstverursachten Krise! Die ultimative Frage lautet immer noch, worin der Sinn der menschlichen Existenz liegt und ich denke, ich kann diese Frage mit den Informationen in meinem neuen Buch logisch und nachvollziehbar beantworten!

Einige Fragen, die in diesem Buch endlich beantwortet werden, lauten:

Was passiert, wenn die Theorie des Urknalls und alle darauf aufbauenden Theorien ihre Gültigkeit verlieren?

Warum häufen sich Anomalien und gerät die Wissenschaft in eine allgemeine Krise?

Stellen unsere Galaxie und unser Sonnensystem wie einst angenommen wirklich das Zentrum des Universums dar?

Wird das Universum von etwas Unheimlichem kontrolliert, das von Metaphysik durchdrungen ist?

Warum klammert sich ein wissenschaftliches Establishment an ihre unbeweisbaren Theorien und plant Strategien, um gegen Andersdenkende vorzugehen?

Mit dem Urknall fällt auch die Evolutionstheorie um: War die Entstehung von Leben kein Zufall?

Haben Ahnenforscher recht, wenn sie behaupten, dass antike Raumfahrer die Schöpfer der Menschheit sind?

Weisen Lücken in den Theorien darauf hin, dass das ganze Universum eine spezielle Schöpfung durch intelligentes Design ist?

Ist das Modell einer flachen Erde wirklich eine bloße Verschwörungstheorie?

Haben Anhänger der Theorie der flachen Erde verborgene Unstimmigkeiten im kosmologischen Standardmodell gefunden?

Wussten Sie, das kein physikalisches Experiment jemals bewiesen hat, dass sich die Erde bewegt?

Wussten Sie, dass selbst heute das erdzentrierte Modell des Universums das stabilste System der Kosmologie ist?

Wurde Einsteins Theorie der Relativität nur erfunden, um eine unbewegliche Erde im Zentrum des Universums zu verbergen?

Warum haben Weltraumsonden niemals die Priorität, den Planeten Erde näher zu untersuchen?

Warum gab es zwischen 1972 und 2015 keine einzige Fotografie des gesamten Planeten Erde von wissenschaftlichem Wert?

Was ist der mysteriöse Solaris-Effekt, von dem Astronauten und Kosmonauten sprechen?

Bestimmt die Struktur des menschlichen Gehirns die Grenzen der Wahrnehmung des Universums?

Plant CERN einen neuen Teilchenbeschleuniger zu bauen, um Portale zu Extra-Dimensionen zu öffnen?

Warum ist die Kontroverse des deutschen Mystizismus in der Wissenschaft in Vergessenheit geraten?

Entwickelte Albert Einstein die bekannteste Formel der Physik durch die Geheimlehre von Madame Helena Blavatsky?

Wird der Klimawandel durch kosmische und solare Ereignisse verursacht?

Haben Klimatologen seit den 1970er Jahren herausgefunden, dass uns eine globale Erdabkühlung bevorsteht?

Gibt es Vorhersagen über das Ende der modernen Zivilisation ab dem Jahr 2020?

Leben wir in einem metaphysischen Multiversum? — Ob Sie es glauben oder nicht, wir bewohnen das absolut ungewöhnlichste Sonnensystem, das in unserer Galaxis und vermutlich im ganzen Universum bekannt ist. Nicht nur das Saturn-System ist extrem faszinierend, sondern auch das mysteriöse Erde-Mond-System.

Es sind so viele Abweichungen zu anderen Sternsystemen erkennbar, dass Astronomen insgeheim annehmen, dass wir im gesamten Weltall eine einzigartige Stellung einnehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl der Planet Erde als auch sein Mond von unbekannten Intelligenzen terraformiert worden sind. Unsere Welt und die Menschheit sind somit ein Produkt übergeordneter Intelligenzen. Neueste astronomische Beobachtungen bezeugen darüber hinaus, dass unser Universum einen Teil eines viel größeren Multiversums repräsentiert, das wir nicht wahrnehmen können. Die Folgen für das wissenschaftliche Standardmodell der Kosmologie sind noch nicht absehbar.

Ein Urknall hat offenbar niemals stattgefunden! Und unser Planet dreht sich nicht um die Sonne! Das geozentrische Modell des Universums konnte selbst aus der Perspektive der Mainstream-Wissenschaft niemals zweifelsfrei durch objektive Experimente widerlegt werden. Die Theorie der flachen Erde enthält einige wichtige Punkte des erdzentrierten Modells, wird jedoch öffentlichkeitswirksam als Verschwörungstheorie eingesetzt, um die tiefere Wahrheit darin zu verbergen. Deutsche Pioniere der Quantenphysik entwickelten ihre Vorstellungen aus den Lehren der altindischen Veden, einem Jahrtausende alten Wissenssystem der vedischen Zivilisation.

In diesen uralten Lehren finden wir nicht nur Erläuterungen über außerirdische Lebensformen und Besuche von Göttern, welche Hochtechnologie und Raumschiffe wie Vimanas besaßen, sondern auch Erklärungen über den Ursprung des Kosmos und den ultimativen Zweck der menschlichen Existenz.

