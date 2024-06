Verbotene Geschichte: Skelette von Riesen aus Nevada irritieren Archäologen! (Video)

Teile die Wahrheit!

Archäologen verfolgen mit Spannung Berichte und Meldungen über Funde von menschlichen Riesenskeletten in den Vereinigten Staaten. Diese Riesen sollen einst eine durchschnittliche Größe von bis zu 2,75 m erreicht haben und den ganzen Südwesten der USA besiedelt haben. Von Jason Mason

Als Beweise ihrer Existenz werden heute immer noch ihre Riesenschädel in Museen aufbewahrt. Aber nicht nur das, sondern Archäologen fanden bei den Skeletten auch riesige Sandalen mit einer Länge von mehr als 38 cm!

Auch große Handabdrücke der Riesen wurden in der Lovelock-Höhle in Nevada entdeckt. Legenden der ansässigen Indianer berichten davon, dass eine brutale Rasse von hellhäutigen Riesen Kriege gegen verschiedene Indianerstämme führte, bevor schließlich die letzten von ihnen in dieser Höhle gefangen und getötet worden sind.

Während viele Forscher diese Überlieferungen lange Zeit als einen Scherz bezeichneten, sind jetzt doch neue Beweise für die Realität dieser Schilderungen aufgetaucht. Begonnen haben diese Untersuchungen schon vor mehr als hundert Jahren anno 1911, als man in der sog. Lovelock-Höhle auf der Suche nach Fledermaus-Guano in den Exkrementen ca. 60 extrem große humanoide Skelette fand. Alle waren zwischen 2,15 und 2,45 cm groß.

Und diese Funde sind noch in lokalen Journalen aufgezeichnet, während die meisten der Skelette kurze Zeit später einfach spurlos verschwunden sind. Grabungen gingen bis zum Jahr 1931 weiter und dabei kamen sogar Skelette mit einer Größe von 2,60 bis 3 m zutage!

Die Traditionen der Ureinwohner besagen, dass eine Gruppe dieser Riesen den Namen Si-Te-Cah trug und das Gebiet schon seit 3.000 Jahren bewohnte. Sie kämpften gegen die erst später zugezogenen Indianer und hatten nicht nur helle Haut, sondern auch auffällig rotes Haar.

Spanier, die im 16. Jahrhundert die neue Welt erreichten, berichteten ebenfalls noch von lebenden Angehörigen dieser Rasse von Riesen. So zum Beispiel der Konquistador Pedro Cieza de León in seinen Cronicas del Peru. (Studie über die älteste Pyramide der Welt wird durch eine schwerwiegende Form der Zensur zurückgezogen!)

Viele Forscher stellen heute die Frage, wohin diese Lovelock-Skelette und tausende andere Skelette von Riesen verschwunden sind, die im Laufe des 19. Jahrhunderts in Mounds in den gesamten Vereinigten Staaten ausgegraben worden sind? Im Historical Museum in Winnemucca in Nevada sind zwar noch die Sandalen der Riesen ausgestellt, aber keine Skelette.

Ähnliches gilt für New York, Iowa, Missouri, Ohio, California, Wisconsin oder Pennsylvania. Doch einige der Riesenskelette wurden fotografiert und in Tageszeitungen abgedruckt, bevor sie in den Sammlungen von Museen angeblich spurlos verschwunden sind. Eine interessante Information lautet übrigens in diesem Zusammenhang, dass das Dritte Reich mit U-Booten nach Mexiko fuhr, um in lokalen Museen die Skelette von Riesen zu rauben, erst dann waren die letzten Spuren dieser Giganten verloren.

Jahrzehntelang wurde nicht mehr über diese kontroversen Funde berichtet, und erst als die ersten Meldungen im Internet kursierten, begannen Akademiker sich langsam wieder mit der verborgenen Geschichte der weißen „Riesenindianer“ (Die Indianer kannten sie als rivalisierende Stämme) in den USA zu befassen. Auch abertausende Artefakte ihrer rätselhaften Kultur, deren Funde gut dokumentiert sind, sind offenbar auf unerklärliche Weise verloren gegangen oder in geheimen Lagerhäusern verschwunden.

Fest steht, dass zwischen 1912 und 1924 oder länger offizielle Ausgrabungen der Universität von Kalifornien in der Lovelock-Höhle stattfanden. Tausende Artefakte und Überreste der Lovelock-Riesen sind damals geborgen worden und laut verschiedenen Aussagen beteiligter Archäologen wiesen die Skelette tatsächlich eine Größe von bis zu 3 m auf!

Die letzte Meldung datiert wie gesagt auf das Jahr 1931, als Zeitungen noch über die Funde von Riesenskeletten berichtet haben. Nicht nur in der Höhle, sondern auch in einem nahegelegenen ausgetrockneten Flussbett hat man solche Riesenskelette geborgen und laut den Aufzeichnungen waren sie in ähnlicher Weise mumifiziert wie die Überreste antiker Ägypter! Die Riesen waren einstmals über das Meer angereist und dominierten durch ihre Stärke lange Zeit das ganze Gebiet.

Archäologische Magazine beginnen nun, sich mit der Realität dieser historischen Funde auseinanderzusetzen. Zuvor wurde alles als Legende oder Verschwörungstheorie belächelt.

Jetzt werden die dokumentierten Funde langsam wieder anerkannt. Viele amerikanische Ureinwohner erzählen immer noch Geschichten über die Existenz lange vergessener Rassen von Riesen, die viel enormer und stärker waren als normale Menschen. Sie galten als stolz und barbarisch und sollen von einer entfernten Insel einst das Festland erreicht haben, und zwar mit Schiffen aus geflochtenen Pflanzen.

Auch in Peru und anderen Teilen Südamerikas werden weiterhin Indizien für die vormalige Existenz solcher Stämme von Riesenindianern erforscht. Irgendwann vereinten sich die verschiedenen Stämme von Ureinwohnern gegen die Rassen von Riesen und dezimierten sie schließlich, auch weil viele Riesen als Kannibalen bekannt waren.

Von Nordamerika bis zum Titicacasee ist die Präsenz der Zivilisation dieser rothaarigen Riesen belegt. Und sie waren es wohl auch, welche die vielen Megalith-Anlagen, in den Amerikas (Nord- Mittel- und Südamerika) errichtet haben.