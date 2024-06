Teile die Wahrheit!

Die westlichen Medien kannten am Tag nach der TV-Debatte von Trump und Biden kaum ein anderes Thema. In Russland war das Thema nicht so beherrschend.

Während die deutschen Medien ganz überrascht tun, was den Verlauf der TV-Debatte zwischen Trump und Biden angeht, war die Debatte in Russland kein so großes Thema, weil russische Experten diesen Verlauf erwartet hatten und in Russland bereits im Vorwege im Fernsehen berichtet wurde, dass Biden die Debatte verlieren und danach von den Demokraten ausgetauscht würde. Von Thomas Röper

Um zu zeigen, welche Themen der Debatte in Russland als interessant betrachtet werden, habe ich eine Zusammenfassung der Debatte übersetzt, die die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Das Wichtigste über die Debatte zwischen Biden und Trump

Am Abend des 28. Juni fand in Atlanta, Georgia, die erste Fernsehdebatte der US-Wahlen zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem amtierenden Präsidenten Joe Biden statt. Den meisten Einschätzungen zufolge endete sie mit einem Sieg des ersteren. Bidens Auftritt wurde als „Nagel im politischen Sarg“ bezeichnet, während Trumps Anhänger verkündeten, er habe „den größten Sieg der Geschichte errungen“.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ergebnisse der Reden der politischen Gegner gesammelt.

Vor der Debatte

Den Teilnehmern der Debatte war es untersagt, Stichpunkte mitzubringen. Ihre Mikrofone wurden abgeschaltet, bis sie aufgefordert wurden, zu sprechen. Die Debatten wurden von CNN moderiert. Sie fanden in einem Studio statt, in dem weder Zuschauer noch die Presse zugelassen waren. Der Verband der akkreditierten Korrespondenten des Weißen Hauses kritisierte die Leitung des Senders, weil sie ihnen den Zutritt zum Studio verwehrt hatte.

Biden betrat als erster das Studio, ihm folgte Trump. Sie wurden als der 46. und 45. Präsident der USA vorgestellt. Sie gaben einander nicht die Hand, wie sie es auch bei der 2020 ausgestrahlten Fernsehdebatte im letzten Präsidentschaftswahlkampf getan hatten. („Wir haben ein Problem“ ‒ der desolate Biden erschreckt nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt (Videos))

Was Biden sagte

Der amtierende US-Präsident sagte, während seiner Präsidentschaft habe es angeblich keine Todesfälle von Soldaten gegeben.

„Ich bin der einzige Präsident <…>, unter dem in diesem Jahrzehnt nirgendwo auf der Welt Soldaten gestorben sind.“

Biden sieht im Klimawandel die einzige existenzielle Bedrohung für die Menschheit und kritisierte Trump für seine Haltung zu diesem Thema.

„Er hat nicht das Geringste für die Umwelt getan. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen <…>. Er will alles rückgängig machen, was ich getan habe.“

Biden hat versprochen, im Falle seiner Wiederwahl das Recht auf Abtreibung im Land zu garantieren.

Der amerikanische Präsident warf Trump vor, gefallenen US-Soldaten keinen Respekt zu zollen, weshalb er 2018 eine Grabstätte in Frankreich nicht besucht und gefallene Amerikaner als „Loser“ bezeichnet habe.

Er sagte, der ehemalige Präsident habe „die Moral eines streunenden Katers“ und verwies auf seine Vorstrafe.

„Wie viele Milliarden Dollar müssen Sie für zivilrechtliche Strafen zahlen, weil Sie eine Frau in der Öffentlichkeit belästigt haben, für eine ganze Reihe von Dingen, dafür, dass Sie mit einem Pornostar in einer Nacht Sex hatten, als Ihre Frau schwanger war?“