Krieg, Finanzkollaps und CV19-Impfung als Biowaffe

Russland verfügt über eine kleine Flotte vor der Ostküste der Vereinigten Staaten. Dazu gehören einige bewaffnete U-Boote mit hochmodernen Atomwaffen. Diese Waffen können vom Meeresboden aus abgefeuert werden.

Jetzt gibt es im Kongress großen Widerstand gegen die Rücksichtslosigkeit der Biden-Regierung, die Ukrainer mit Langstreckenraketen auszurüsten und ihnen dann grünes Licht zu geben, diese nach Russland abzufeuern.

Senator JD Vance schlägt Alarm und wirft Präsident Biden vor, mit seiner neuen Raketenpolitik „unsere nationale Sicherheit aktiv zu gefährden“. Wie lange wird Russland den USA und ihrem Stellvertreter, der Ukraine, erlauben, Raketen auf das russische Festland abzufeuern?

Ist es nicht fair, dass Russland Raketen auf die USA abfeuert? Als ob das nicht schlimm genug wäre, hat der Kongress gerade ein Gesetz verabschiedet, um junge Menschen für den Wehrdienst zu registrieren – darunter auch Frauen!!!

Sagen Sie mir, dass wir nicht kurz vor einem Weltkrieg stehen. Wählen Sie weiterhin die Demokraten.

Das neueste Problem, das in der wackeligen Weltwirtschaft auftaucht, ist eine in großen Schwierigkeiten steckende Großbank in Japan, die sich durch den Verkauf von US-Staatsanleihen im Wert von 63 Milliarden Dollar Bargeld beschaffen muss.

Werden andere Banken diesem Handel zuvorkommen und eine Kaskade von Anleiheverkäufen auslösen? Und was ist mit den 63 Banken, die die FDIC Anfang des Monats als in finanziellen Schwierigkeiten befindlich eingestuft hat?

Diese insolventen US-Banken haben mehr als eine halbe Billion Dollar an faulen Schulden. Noch beängstigender ist, dass die FDIC die Namen der 63 in Schwierigkeiten steckenden Banken nicht nennen wird. (Das gesamte System bröckelt! Große Warnsignale tauchen bei Banken, kleinen Unternehmen und Einzelhändlern auf)

Was Sie sehen, sind alle Warnzeichen eines finanziellen Zusammenbruchs. Er kommt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diesen insolventen Banken die Unterstützung entzogen wird. Die Frage ist, wie viel Zeit wir haben? Der Finanzjournalist Bill Holter sagt: „Nicht viel.“

Die Zahl der Todesfälle und Verletzungen durch die Impfungen mit der Biowaffe CV19 nimmt nicht ab; sie wird von Woche zu Woche schlimmer. Die Zahl der Menschen, die „plötzlich sterben“ und Herzkrankheiten und Krebs erkranken, ist alarmierend hoch.

Dazu gehören auch viele junge Menschen und Kinder, die mit CV19 geimpft wurden. Jetzt gibt es ein neues Problem: astronomisch hohe Rechnungen, die mit astronomisch hohen Krebsraten einhergehen. Die Rechnungen sind so extrem, dass man finanziell ruiniert sein kann, selbst wenn man versichert ist. Eine weitere Auswirkung des Mordes und des Angriffs auf die Behinderung durch die Impfung mit der Biowaffe CV19 auf „Wir, das Volk“.

300x250

Jetzt hat der Generalstaatsanwalt von Kansas eine neue Klage wegen Betrugs gegen Pfizer eingereicht, und vier weitere Bundesstaaten beteiligen sich ebenfalls. Pfizer hält 63 % des Marktes für CV19-Impfstoffe.

Wird diese Klage Amerika endlich die Augen für die Verbrechen des noch immer andauernden Angriffs mit der Biowaffe CV19 öffnen?

Das Finanzsystem hat keine Überlebenschance

300x250 boxone

Der Finanzjournalist und Edelmetallmakler Bill Holter hat alle unbezahlbaren Schulden dokumentiert, die sich wie ein Krebsgeschwür im Finanzsystem angesammelt haben. Das jüngste schwarze Loch der Zahlungsunfähigkeit kommt von einer großen Bank in Japan. Die Norinchukin Bank verkauft Staatsanleihen und andere Staatsanleihen im Wert von 63 Milliarden Dollar, um über Wasser zu bleiben.

Dann gibt es die jüngste Nachricht der FDIC, dass 63 US-Banken (die Namen werden geheim gehalten) Verluste von mehr als 500 Milliarden Dollar haben, und vergessen wir nicht die Billionen an Verlusten, die in den Büchern der europäischen Banken liegen und bereit sind, die Welt in ein schwarzes Schuldenloch zu ziehen.

Dies sind nur einige von vielen auf einer langen Liste destabilisierender Probleme, die das gesamte überschuldete Finanzsystem in den Abgrund reißen können. Holter warnt: „Die Liste ist so lang, es könnte ein Bankenproblem sein. Es könnte ein Derivateproblem sein. Es könnte ein Derivateproblem am Aktienmarkt sein, am Anleihenmarkt, und es könnte zu Lieferausfällen bei Silber kommen. Eine Art Kriegsführung könnte das System zum Absturz bringen. Es könnte Kriege in der Ukraine, in Israel oder Taiwan geben.

Das System ist so instabil, dass es an diesem Punkt alles sein könnte, was es zum Einsturz bringen könnte. Unbezahlbare Schulden sind nicht nur ein US-Problem. Das ist überall auf der Welt so.

Die Zentralbanken müssen riesige Schuldenberge ausgeben, weil wir uns in der Phase des exponentiellen Zerfalls befinden. Wir sind genau dort, wo Richard Russell vor 20 Jahren vorausgesagt hat, dass wir sein würden. Es heißt Inflation oder Tod, und die einzige Möglichkeit, Inflation zu erzeugen, ist, mehr Geldmenge zu schaffen.“

Hinzu kommen die 10 Billionen Dollar Schulden, die die US-Regierung bis zum Jahresende umschulden muss. Gleichzeitig häuft die US-Regierung alle 100 Tage neue Schulden in Höhe von 1 Billion Dollar an. Was könnte da schon schiefgehen?

Holter sagte bei seinem letzten Auftritt bei USAW, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu Wahlen kommen würde, liege bei knapp 50 %. Jetzt sagt er voraus, dass es wahrscheinlicher sei, dass es 2024 keine Präsidentschaftswahlen geben wird.

Holter sagt: „Das System in seiner jetzigen Form wird auf keinen Fall überleben. Das ist mathematisch unmöglich. Wenn es also mathematisch unmöglich ist, werden sie dann so tun, als ob es explodiert? Oder werden sie etwas tun, um es zu sprengen, und dann sagen, unsere Programme und Richtlinien hätten funktioniert, abgesehen von XYZ oder was auch immer. Sie müssen den Tisch umwerfen.

Sie können nicht zulassen, dass der Tisch von selbst umfällt, denn dann wird mit dem Finger auf andere gezeigt. Um das Fingerzeigen zu vermeiden, müssen sie den Tisch umwerfen.“

Holter glaubt auch, dass der Goldpreis exponentiell steigen wird, um alle Schulden der USA zu decken. Wenn man die 8.030 Tonnen Gold annimmt, die sich laut Angaben der Regierung in Fort Knox befinden, bräuchte man einen Goldpreis von „125.000 Dollar pro Unze für eine 100%ige Golddeckung des Dollars.“

Holter sagt auch: „Der Dollar wird aus dem globalen Finanzsystem verdrängt. … Die Nachfrage nach Dollar sinkt, während die Kreditnachfrage steigt.“ Dies wird eine Katastrophe für Amerika und jeden, der in Zukunft Dollar besitzt.

Abschließend sagt Holter: „Der bevorstehende Finanzkollaps wird schlimmer sein als alles, was wir je erlebt haben. Er wird weitaus schlimmer sein als die Große Depression, einfach weil die Gesellschaft selbst weitaus schlimmer ist. … Damals, während der Großen Depression, halfen Nachbarn einander. Heute werden Nachbarn wie Geier über andere Nachbarn herfallen.“

Klage des Generalstaatsanwalts von Kansas gegen Pfizer – wird es die CV19-Biowaffen-Impfindustrie stoppen?

In einer neuen, erstaunlichen Klage gegen den CV19-Impfstoff, die diese Woche vom Generalstaatsanwalt von Kansas, Kris Kobach, eingereicht wurde, gibt es neue Hoffnung, die CV19-Biowaffen-Impfstoffindustrie endlich zu Fall zu bringen.

AG Kobach hat Klage gegen Pfizer eingereicht, den größten Hersteller des sogenannten CV19-„Impfstoffs“ mit über 60 % des weltweiten Marktes. Kobach behauptet, die Wirksamkeit der Injektionen sei „rechtswidrig falsch dargestellt“ und die öffentliche Diskussion über die verheerenden Auswirkungen der Injektionen sei „zensiert“ worden.

Darüber hinaus hat Kobach berichtet, dass sich vier weitere Staaten der Klage des AG von Kansas anschließen werden. Das ist eine große Sache, und die Biotech-Analystin Karen Kingston, die von Anfang an vor den mörderischen und lähmenden Auswirkungen der CV19-Injektionen gewarnt hat, erklärt warum: „Ich bin überglücklich, dies mitteilen zu können. Erneut verklagt AG Kobach Pfizer wegen ‚Betrug und gewissenlosen Handlungen‘.“

About aikos2309 See all posts by aikos2309