Das reale Kriegsszenario und militärische Einschätzungen. In den letzten Jahren hat das Schreckgespenst eines Dritten Weltkriegs die globale Geopolitik immer stärker geprägt, geschürt durch sensationslüsterne Medien und strategische Manöver der Weltmächte.

Die Realität kann sich jedoch stark von der Erzählung unterscheiden, die der Öffentlichkeit aufgetischt wird. Dieser Artikel befasst sich mit dem komplexen Netz aus militärischen Fähigkeiten, Allianzen und verborgenen Absichten, die die aktuelle globale Landschaft bestimmen.

Die mächtigen Streitkräfte: Russland und China. Russland ist mit seiner gewaltigen Militärmacht eine zentrale Figur in der globalen Machtdynamik. Russlands militärische Stärke ist unbestreitbar, da es über 1,3 Millionen aktive Soldaten und unglaubliche 2 Millionen in der Reserve verfügt .

Noch alarmierender ist, dass Russland in der Lage ist, durch streng geheime Notfall-Wehrpflichtprogramme zwischen 10 und 20 Millionen Soldaten zu mobilisieren .

Diese Fähigkeit, eine so große Streitmacht sofort zu mobilisieren, stellt für jeden Gegner eine gewaltige Herausforderung dar.

Russland wird von China unterstützt, einer weiteren kolossalen Militärmacht. Chinas militärische Stärke ist mit 2 Millionen aktiven Soldaten und 1,5 Millionen Reservisten ähnlich beeindruckend.

Darüber hinaus kann China nach Belieben bis zu 10 Millionen Soldaten einberufen , was seine militärischen Fähigkeiten weiter verstärkt. Der jüngste formelle Militärpakt zwischen Russland und China festigt ihre vereinte Stärke und stellt ein bedeutendes strategisches Gegengewicht zu den westlichen Mächten dar.

Die Lage im Wandel: Die Türkei und die NATO. Die Türkei, ein wichtiges NATO-Mitglied und die zweitgrößte Militärmacht des Bündnisses, erlebt derzeit einen bedeutenden geopolitischen Wandel. (Ausweitung der Wehrpflicht in den USA: Vorbereitungen auf den 3. Weltkrieg haben begonnen)

Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Türkei eher zu Russland und China tendiert als zu ihren traditionellen NATO-Verbündeten. Dieser potenzielle Abfall hat Schockwellen durch die NATO geschickt, da das Bündnis mit der Aussicht ringt, ein wichtiges Mitglied zu verlieren.

Länder wie Ungarn und die Slowakei zeigen auch innerhalb der NATO Uneinigkeit, missachten Bündnisnormen und zeigen sich abgeneigt, sich auf einen Konflikt mit Russland einzulassen.

Diese interne Uneinigkeit innerhalb der NATO unterstreicht die Fragilität des Bündnisses angesichts sich verändernder globaler Allianzen und geopolitischer Strategien.

Vereinigte Staaten: Militärische Macht und strategische Herausforderungen. Stand September 2023 unterhalten die Vereinigten Staaten eine robuste Militärpräsenz mit der folgenden aktiven Truppenstärke:

Armee: 453.551

Marine: 332.322

Luftwaffe: 318.698

Marine Corps: 172.577

Raumstreitkräfte: 8.879

Insgesamt umfasst das US-Militär weltweit etwa 2,86 Millionen Soldaten . Trotz dieser beeindruckenden Zahlen stehen die USA auf der Weltbühne vor großen Herausforderungen. Insbesondere die Unfähigkeit, die Houthi-Rebellen im Jemen entscheidend zu besiegen, unterstreicht die Komplexität und Begrenztheit amerikanischer Militärinterventionen.

Die wahre Stärke der NATO und der Ostblock. Die NATO verfügt selbst zusammen mit den US-Truppen über rund 3 Millionen aktive Soldaten. In dieser Zahl sind jedoch 500.000 türkische Soldaten enthalten, deren Loyalität zunehmend fragwürdig wird.

Die vereinten Streitkräfte Russlands, Chinas, Nordkoreas, des Iran und mehrerer ihnen treu ergebener eurasischer Länder umfassen mehr als 10 Millionen Soldaten und könnten in Notsituationen bis zu 60 Millionen Soldaten mobilisieren.

Diese enorme militärische Kapazität steht in krassem Gegensatz zu den aktuellen Fähigkeiten der NATO und verdeutlicht die strategischen Herausforderungen, vor denen das Bündnis steht.

Allein die schiere Zahl weist auf ein erhebliches Ungleichgewicht hin, wobei der Ostblock bei der Truppenmobilisierung und -stationierung möglicherweise die Oberhand hat.

Die große Täuschung: Der Deep State und die Agenden der Globalisten

Hinter diesen geopolitischen Manövern verbirgt sich ein tieferes, heimtückischeres Narrativ. Die Vorstellung eines bevorstehenden globalen Konflikts dient als Deckmantel für einen massiven Finanzraub, der vom Tiefen Staat und globalistischen Kräften inszeniert wird.

Diese aufwendige Farce zielt darauf ab, der westlichen Welt unter dem Deckmantel von Verteidigungsausgaben und Kriegsvorbereitungen Steuergelder abzuzweigen.

Zu den Hauptakteuren dieses großen Komplotts gehören die CIA, die NATO und die Vereinten Nationen, die Gelder an globalisierte Organisationen wie BlackRock und Vanguard weiterleiten.

Dieses komplexe Netz aus Finanzmanipulation und Korruption soll die Machtstrukturen der globalen Elite aufrechterhalten und gleichzeitig öffentliche Ressourcen ausbeuten.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch: Ein Black-Swan-Ereignis. Die finanziellen Grundlagen dieser aufwendigen Täuschung beginnen sich aufzulösen.

Die COVID-19-Pandemie, die als Mittel zur weiteren Konsolidierung von Macht und Reichtum gedacht war, brachte nicht die erwarteten Ergebnisse. Billionen von Dollar gingen verloren, und die wirtschaftliche Stabilität vieler Länder ist nun in Gefahr.

Der US-Öldollar, ein Eckpfeiler der globalen Finanzdominanz, verliert seinen Einfluss auf den Nahen Osten. Das Fiat-Währungssystem steht am Rande des Zusammenbruchs, da sich die wichtigsten Länder vom Dollar der US-Notenbank abwenden. Gefälschte Finanzberichte von der Wall Street reichen nicht mehr aus, um die drohende wirtschaftliche Katastrophe zu verschleiern.

Die finanziellen Reserven des tiefen Staates verflüchtigen sich und die globalistische Agenda zerbröckelt unter der Last ihrer eigenen Widersprüche. Da das Geld ausgeht, steht die Welt am Rande eines gewaltigen „schwarzen Schwans“ – eines Zusammenbruchs, der die globale Finanz- und Politiklandschaft neu gestalten wird.

Die Welt bereitet sich auf den Dritten Weltkrieg vor

Rumänien wird, wie andere Staaten in der Nachbarschaft Russlands, immer direkter und stärker in den Krieg in der Ukraine hineingezogen.

Die Nordatlantische Allianz hat damit begonnen, Pläne für einen Krieg mit Russland im Jahr 2023 auszuarbeiten, und diese Bemühungen werden immer intensiver.

„Die NATO wird ‚Russlands rote Linie‘ überschreiten, wenn sie erwägt, Truppen zur Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu entsenden“, titelt die US-Publikation Citizen Watch Report.

Die „Landkorridore“, die die NATO eingerichtet hat, um im Falle eines Krieges mit Russland US-Truppen an die Front zu schicken, werden ausgeweitet.

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, hat das Bündnis angekündigt, weitere „Landkorridore“ einzurichten, um US-Truppen und Militärfahrzeuge an die Frontlinien eines möglichen künftigen Bodenkrieges mit Russland in Osteuropa zu bringen.

Die derzeitigen Pläne der NATO sehen vor, dass die US-Truppen in Häfen in den Niederlanden landen und über Deutschland nach Polen transportiert werden, aber das Bündnis will die möglichen Routen für die US-Truppen bis an die Grenzen Russlands und der Ukraine erweitern.

Mögliche Einfallstore liegen in Nordeuropa, einschließlich der Niederlande, Deutschlands und der baltischen Staaten. Im Falle eines russischen Bombardements würden alternative Häfen in Italien, der Türkei und Griechenland genutzt, um eine ununterbrochene Kommunikation zu gewährleisten.

Von den fünf „Landkorridoren“, die für die Verlegung von US-Truppen nach Russland offen sind, verlaufen zwei über rumänisches Territorium.

Offizielle des Bündnisses haben über „The Telegraph“ die Routen bekannt gegeben, auf denen sich die amerikanischen Truppen durch die fünf Korridore bewegen könnten: Landung in den Niederlanden und Weiterreise durch Deutschland und Polen; Landung in Italien und Weiterreise durch Slowenien und die Slowakei nach Ungarn; Landung in Griechenland und Weiterreise durch Bulgarien nach Rumänien; Landung in der Türkei und Weiterreise durch Bulgarien nach Rumänien; Landung in Norwegen und Weiterreise durch Schweden und Finnland.

Der NATO-Plan sieht vor, dass US-Truppen und -Fahrzeuge, die aus Europa nach Russland kommen, nicht durch lokale Gesetze eingeschränkt werden, sodass sie sich schnell bewegen können. Der Bericht erinnert daran, dass französische Panzer, die Rumänien durchqueren wollten, an der Grenze wegen bürokratischer Verfahren aufgehalten wurden.

Für das Jahr 2023 hat die NATO Kriegspläne für einen möglichen künftigen Konflikt mit Russland ausgearbeitet. „Die Allianz plant einen möglichen Bodenkrieg mit Russland, trotz des offensichtlichen Risikos, dass jede direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland schnell zu einem nuklearen Schlagabtausch führen könnte“, schreibt Dave DeCamp, Redakteur bei Antiwar.com.

Im Mai kündigte Präsident Zelenski nach einem Telefongespräch mit Klaus Iohannis an, dass Rumänien ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine vorbereite.

Der rumänische Botschafter in den USA, Andrei Muraru, sagte, Rumänien habe die Ukraine seit der ersten Phase des Krieges militärisch unterstützt und werde dies auch weiterhin tun.

Präsident Iohannis berichtete auch allgemein von einem „ausführlichen Telefongespräch mit Präsident Zelenski über unsere anhaltende Unterstützung für die Ukraine, die Prioritäten für den bevorstehenden NATO-Gipfel und die Stärkung der Sicherheit im Schwarzen Meer“.

In den vergangenen zwei Jahren hat Bukarest Hilfe für die Ukraine vermieden oder nicht öffentlich bestätigt, aber Präsident Iohannis gab nach dem Treffen mit Präsident Biden zu, dass Rumänien bereit sei, ein Patriot-System zu liefern.

Auch andere europäische Staaten bereiten sich auf einen Krieg vor.

Deutschland hat zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg seinen Kriegsplan aktualisiert und bereitet sich auf einen möglichen Konflikt mit Russland vor.

Der neue Plan umfasst

Wiedereinführung der Wehrpflicht: Bürger können jederzeit eingezogen werden.

Evakuierung der Bevölkerung und Lebensmittelrationierung: Pläne für Massenevakuierungen und eine warme Mahlzeit pro Tag durch Rationierung.

Behelfsbunker und Krankenhäuser werden vorbereitet: U-Bahn-Stationen werden als Bunker genutzt; Krankenhäuser werden auf einen plötzlichen Ansturm von Patienten vorbereitet.

Heimlich gelagerte Lebensmittelnotvorräte: Lebensmittelvorräte an geheimen Orten für Krisensituationen.

Beschäftigungsverbot in Schlüsselbereichen: Verbot, verteidigungsrelevante Arbeitsplätze aufzugeben; Medien müssen offizielle Informationen veröffentlichen.

NATO-Truppenverlegungen: Erleichterung der schnellen Verlegung von NATO-Truppen durch Deutschland an die Ostfront.

Zivile Aufgaben für medizinisches Personal: Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern und Veteranen werden wieder im militärischen und zivilen Dienst eingesetzt.

Vorrangige Reparatur von militärischem Gerät: Schnelle Reparatur und Wartung von militärischem Gerät; höhere Verpflichtungen aus dem Verteidigungshaushalt für die NATO.

In Frankreich erklärte Präsident Macron, dass die Regierung Zelenskij französische Truppen auf ukrainischem Boden angefordert habe, um die ukrainischen Streitkräfte angesichts des zunehmenden Personalmangels und des erheblichen Rückstands bei der angemessenen Ausbildung auszubilden.

„Kiew hat sich – in einem offiziellen Brief – an alle Verbündeten gewandt und gesagt: ‚Wir brauchen Sie, um uns schneller auszubilden, und zwar auf unserem Boden‘“, so Macron.

Macron verpflichtete sich zwar nicht zur Entsendung von Truppen (da die NATO-Verbündeten keinen Konsens erzielen konnten), kündigte aber an, dass das französische Militär eine Brigade von 4.500 ukrainischen Soldaten ausrüsten und ausbilden werde.

Macron kündigte auch die Lieferung von Mirage-2000-Kampfflugzeugen an.

Mit Blick auf die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine warnte Macron: „Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen und werden auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung handeln.“

Doch in dieser Phase des Konflikts ist das ein aussichtsloses Unterfangen, und der Westen weiß das, auch wenn es die Offiziellen nicht offen zugeben. Es gibt ein großes Risiko und einen Nachteil. Präsident Putin und hochrangige Kreml-Vertreter haben wiederholt versprochen, alle ausländischen Truppen auf ukrainischem Territorium anzugreifen.

Der Journalist und Kommentator Andrew Cockburn fasst die Situation wie folgt zusammen: „Während die russischen Truppen immer weiter in die Region Charkow vorrücken, wird immer deutlicher, dass der Krieg in der Ukraine ein Desaster für den US-Verteidigungsapparat war, nicht nur, weil die Hilfe die Ukraine nicht vor dem Rückzug und einer möglichen Niederlage bewahrt hat. Viel wichtiger ist, dass der Krieg die tiefen und grundlegenden Mängel unseres Verteidigungssystems schonungslos aufgedeckt hat”.

Der amerikanische Kommentator Hal Turner warnt: “Es sieht so aus, als würde Macron nicht aufhören, bis Russland Paris mit einer Atombombe bombardiert.

Wenn es nicht so erbärmlich wäre, wäre es lächerlich, dass Macron so etwas tut. Seine Armee wurde gerade von Eingeborenen aus Afrika vertrieben, und jetzt glaubt Macron, Russland bekämpfen zu können? Für mich klingt der Kerl verrückt.

Leute, die westlichen Regierungen sind dabei, den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Und das absichtlich.

Wir wollen doch keinen Dritten Weltkrieg, oder?

“Lasst uns versuchen, die Regierungsbeamten unter unsere Kontrolle zu bringen, bevor viele von uns getötet werden”.

In Moskau sagte Präsident Wladimir Putin: „Wenn jemand der Meinung ist, dass es möglich ist, solche Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, um unser Territorium anzugreifen und uns Probleme zu bereiten, warum haben wir dann nicht das Recht, Waffen derselben Klasse in Regionen der Welt zu liefern, in denen es zu Angriffen auf sensible Einrichtungen dieser Länder kommt, d.h. die Antwort kann asymmetrisch sein“.

Und Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und enger Vertrauter Putins, fügte hinzu, dass die USA und ihre Verbündeten „jetzt den direkten Einsatz russischer Waffen durch Dritte zu spüren bekommen sollten“.

Fazit: Die Illusion des Krieges und die Realität der Täuschung. Die Angst vor einem dritten Weltkrieg ist ein mächtiges Instrument, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren und die Aufmerksamkeit von den wahren Motiven der globalen Elite abzulenken.

Während die militärischen Fähigkeiten von Nationen wie Russland und China tatsächlich gewaltig sind, wird der wahre Kampf weder am Boden noch in der Luft ausgetragen. Es ist ein verdeckter Krieg der Finanzmanipulation, Korruption und Machtkonsolidierung.

Während der globalistische „tiefe Staat“ um seine Macht kämpft, muss die Welt wachsam bleiben und die präsentierten Narrative hinterfragen. Die wahre Bedrohung liegt nicht im Schreckgespenst eines globalen Konflikts, sondern in den heimtückischen Machenschaften derjenigen, die die Angst zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com/activenews.ro am 26.06.2024