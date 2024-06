WEF fordert Regierungen auf, Kunstfleisch und alternative Proteine ​​zu fördern

Bei der Agenda für alternative Proteine geht es darum, unabhängige Landwirte zu zerstören, ihnen ihr Land wegzunehmen und zu kontrollieren, was die Menschen essen können: Perspektive

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) fordern die Regierungen auf, Kunstfleisch und andere alternative Proteine in einer koordinierten Aktion zu fördern, um eine „Änderung des Verbraucherverhaltens“ zu erreichen.

In einem Weißbuch mit dem Titel „Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem: How Israel Is Advancing Alternative Proteins Across Sectors“ (Schaffung eines lebendigen Ökosystems für Lebensmittelinnovationen: Wie Israel alternative Proteine sektorübergreifend fördert) behaupten die Autoren, dass der Vorstoß in Richtung alternativer Proteine eine globale Anstrengung von Regierungen und Unternehmen erfordert, die zusammenarbeiten, um das menschliche Verhalten zu beeinflussen.

„Die Regierung muss eine Führungsrolle übernehmen, um alternative Proteine zu entwickeln und zu fördern und eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“

Dem Bericht zufolge sind für ein allgemein zugängliches Protein mehrere Übergangswege erforderlich:

Was steckt hinter dem Vorstoß, das Verbraucherverhalten in Richtung Kunstfleisch und andere alternative Proteine zu ändern?

„Die Wissenschaft ist eindeutig: Es wird für Regierungen und andere, einschließlich Landwirten, dem Privatsektor und Verbrauchern, unmöglich sein, ihre Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens zu erfüllen und die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, ohne in nachhaltige Protein-Diversifizierungspfade und das gesamte Lebensmittelsystem zu investieren.”

„Nationen auf der ganzen Welt werden sich der Vorteile bewusst, die alternative Proteine bieten, um ihre Ziele in den Bereichen Klima, Biodiversität, Ernährungssicherheit und öffentliche Gesundheit zu erreichen", heißt es in dem Bericht.

Aufgrund des „High-Tech-Charakters" alternativer Proteine und ihres „hohen Investitionsbedarfs (CAPEX) und der längeren Amortisationszeiten", so die Autoren, könnten sie jedoch „für einige Teile des Privatsektors eine Investitionsherausforderung darstellen."

An dieser Stelle wollen die nicht gewählten Globalisten, dass die Regierungen eingreifen, um Anreize zu schaffen, Zwang auszuüben, das menschliche Verhalten zu verändern oder anderweitig zu manipulieren, und zwar „innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen“, wie die, die uns COVID-Sperren und Impfpässe beschert haben.

„Innerhalb des bestehenden Rahmens können Regierungen klare, unterstützende, flexible und effiziente Regulierungsprozesse schaffen, um sichere und transparente Wege zu gewährleisten, die Verbrauchern und Industrie gleichermaßen Vertrauen einflößen und einen robusten Markt für alternative Proteine in einem Wandel hin zu nachhaltigeren, sichereren und gerechteren Lebensmittelsystemen fördern“, so die Autoren.

Auf der anderen Seite hat Italien bereits Fleisch aus dem Labor verboten, und Wired berichtet, dass „die Staaten Schlange stehen, um Fleisch aus dem Labor zu verbieten“, mit Gesetzesvorschlägen in Florida, Alabama, Arizona, Kentucky und Tennessee.

„Die Regierungen müssen Investitionen in frei zugängliche Forschung in Betracht ziehen und Anreize für den Privatsektor schaffen, um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile von pflanzlichem und kultiviertem Fleisch voll auszuschöpfen und diese Optionen für alle zugänglich zu machen.”

Auffallend ist, dass im jüngsten WEF-Bericht die Verwendung von Insekten als alternatives Eiweiß nicht erwähnt wird, worauf die nicht gewählten Globalisten seit Jahren drängen.

Im aktuellen Bericht heißt es, dass alternative Proteine aus pflanzlichem Fleisch, kultiviertem Fleisch und fermentierten Produkten bestehen.

Im Weißbuch des WEF über alternative Proteine, das im Januar 2019 veröffentlicht wurde, heißt es jedoch, dass alternative Proteine „rein pflanzliche Alternativen, Produkte auf Basis von Insekten und anderen neuartigen Proteinquellen sowie die Anwendung modernster Biotechnologie zur Entwicklung von kultiviertem Fleisch“ umfassen.

Es scheint also, dass das WEF versucht, sich von dem Spott zu distanzieren, den es in letzter Zeit erhalten hat: „Sie werden Käfer essen“.

„Alternative Proteine sind bahnbrechende landwirtschaftliche Innovationen, die mit der richtigen Unterstützung zur Verbesserung der globalen und öffentlichen Gesundheit beitragen können.”

Award-winning journalist, Alex Newman: „Controlling the food and the energy is the way to control humanity. So when you look at this war on farmers, it seems to me that the intended consequence is total domination of mankind.“

„No totalitarian with any sense ever said: ‚Hey… pic.twitter.com/nb8EwEPr1R

— Wide Awake Media (@wideawake_media) May 27, 2024