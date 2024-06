Weltbühne und Scheinprozess: Trump in allen Anklagepunkten schuldig

Wie vorhergesagt, ging der inszenierte und völlig gefälschte „Strafprozess“, das politische Theater, in seine letzte Phase, als die Jury in Manhattan Donald Trump in allen 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen für „schuldig“ befand.

Dieses Urteil war das einzig mögliche Ergebnis, da es perfekt für die Eliten und die „Teile und herrsche“-Strategie des Jesuitenordens im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 ist. Von Joachim Bartoll

Die Demokraten werden jubeln und dies als Argument dafür nutzen, dass Trump kein gültiger Präsidentschaftskandidat ist, während die Republikaner entschlossener denn je sein werden, für Trump zu stimmen und ihre Stimme zu erheben.

All diese aufgewühlten Emotionen unter den schlafenden Massen, den leichtgläubigen Schafen, bestätigen natürlich die Illusion von Wahlen und Abstimmungen noch weiter – etwas, das nicht einmal real ist, denn alles ist inszeniert, alles ist Theater, und alle Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt.

Und außerdem sind alle Präsidenten und Regierungsbeamten so oder so Marionetten. Sie haben keinerlei Macht. Sie sind Schauspieler auf der Weltbühne. Sie folgen ihrem Drehbuch, das sie von ihren Mitmeistern innerhalb der Freimaurerei erhalten haben, wie es der Jesuitenorden und die Elitefamilien beschlossen haben. Sie arbeiten alle zusammen und werden vom Schwarmbewusstsein, dem Sturn-Kult der Elitefamilien gesteuert .

Und es funktioniert bereits, denn ich habe heute Morgen in den sozialen Medien mehrere Posts von leichtgläubigen Q-Idioten gesehen, die davon schwärmen, dass Trump nach diesem „manipulierten Prozess“ (als ob er echt wäre, lol) zurückkommt, um „ den Sumpf trockenzulegen “, worüber sie jetzt schon seit fast 8 Jahren jammern.

Und natürlich schreien sie über MAGA, was eigentlich Trumps fünfter Grad innerhalb der Church of Satan ist. Ja, Trump ist ein MAGA , daher sein Spott mit „Make America Great Again“. Verdammte Vollidioten. Sie schlafen genauso wie die NPCs.

Was die Drehbücher dieser Theaterbühne betrifft, ist so ziemlich jede Zeile und Aussage in den Medien mit Numerologie und Gematria verschlüsselt. Da die Menge der Berichte überwältigend und unmöglich zu bewältigen ist, insbesondere wenn Sie nur 20 Minuten zum Schnelllesen, weitere 40 bis 60 Minuten zum Entschlüsseln und Schreiben und dann 30 bis 60 Minuten zum Zusammenstellen und Veröffentlichen haben, ist diese Aufschlüsselung recht einfach und zeigt Ihnen die wichtigsten und offensichtlichsten Teile. (Jesuitenritual auf der Weltbühne: Trump-Kundgebungen in der Bronx)

Das Urteil, wonach Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig ist, fiel am 30. Mai 2024, und die Urteilsverkündung ist für den 11. Juli angesetzt, also genau 42 Tage später, die Zahl ihres schwarzen Sonnengottes Saturn, der vom Saturnkult und dem Jesuitenorden verehrt wird.

Auch in diesem Scheinprozess geht es darum, die Bühne für die US-Wahlen zu bereiten und Trump zum 47. Präsidenten (Agenda 47) zu machen, dem siebten König der Offenbarung.(Die 60-Dollar-Bibel von Trump und Greenwood: Das Antichrist-Enthüllungs-Skript)

Agenda 47 = 42 (Trump wird der 47. Präsident)

Saturn = 42

Jesuiten = 42

US-Wahl = 42

Freimaurer = 42

300x250

Nun kann man den 11. Juli auch als 11. Juli schreiben, also als 11/7 oder 117. Interessanterweise ist der 11. Juli genau 117 Tage vor den US-Wahlen am 5. November. Und Trump sagte, das „wahre Urteil“ werde am 5. November verkündet.

Echtes Urteil = 117

Viel gescriptet?

Und wie Sie wissen, ist die Linie Trump mit dem Alten und Angenommenen Schottischen Ritus der Freimaurerei verbunden.

300x250 boxone

Alter und anerkannter Schottischer Ritus = 117

Der 30. Mai war genau 159 Tage vor den US-Wahlen, die am 5. November stattfinden werden, und Donald Trump, ein Freimaurer des Schottischen Ritus, sagte, dass er „bis zum Ende kämpfen“ werde und dass das eigentliche Urteil am 5. November, in 159 Tagen, fallen werde …

Donald Trump = 159

Schottischer Ritus = 159

Kampf bis zum Ende = 159

Außerdem wird Trump am 11. Juli verurteilt, also genau 159 Tage vor Papst Franziskus‘ Geburtstag am 17. Dezember. Auf diesen Zusammenhang kommen wir gleich noch zu sprechen. Und der 11. Juli ergibt ausgeschrieben 159 , also Donald Trump …

Elfter Juli = 159

Donald Trump = 159

159 Tage sind dasselbe wie 5 Monate und 6 Tage, wie 56 , der Kodex der Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden, und der der Freimaurerei. 56 ist eine der wichtigsten Zahlen, wenn es um die Weltbühne geht, um inszenierte und fiktive Ereignisse.

Und dies war der Tag von Trumps Verurteilung – an dem Trump für schuldig befunden wurde.

Überzeugung = 56

Freimaurer = 56

Trump schuldig = 56

Washington DC = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Freimaurerisches Ritual = 56

Und was noch wichtiger ist: Da dieses politische Theater eine Hommage an den Jesuitenorden ist, den Orden der katholischen Kirche, der die Welt für die Elitefamilien regiert, war es perfekt mit dem „weißen“ und dem „schwarzen“ Papst synchronisiert.

Der weiße Papst ist Papst Franziskus, auch bekannt als Jorge Mario Bergoglio, der erste offizielle Jesuit, der Papst wurde. Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 geboren und Trumps Urteil vom 30. Mai fiel genau 201 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag.

Der „schwarze Papst“ ist Arturo Sosa, der Generalobere des Jesuitenordens, der Mann, der die Macht der Elitefamilien des Saturnkults ausübt. Arturo Sosa wurde am 12. November 1948 geboren und Trumps Urteil am 30. Mai fiel am 201. Tag seines jetzigen Lebensjahres. Man stelle sich das vor. Trumps Urteil war für den einzigen Tag des Jahres geplant, an dem die Geburtstage der beiden Päpste auf 201 Tage fielen .

Der Jesuitenorden = 201

Der Freimaurerorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

Ignatius von Loyola = 201 (Gründer des Jesuitenordens)

Jorge Mario Bergoglio = 201 (Papst Franziskus, erster offizieller Jesuitenpapst)

Die Weltmächte = 201

Saturnanbetung = 201

CNN und andere von den Jesuiten kontrollierte liberale Medien sprechen bereits davon, dass Trump eine „Verurteilung wegen eines schweren Verbrechens“ bevorstehe.

Verurteilung wegen eines schweren Verbrechens = 201

Beachten Sie auch, dass es noch 201 Tage bis zum 88. Geburtstag von Papst Franziskus waren .

Trump = 88

Freimaurerisches Ritual = 88

Und die Schlagzeilen schreien: „Trump in allen Anklagepunkten schuldig“, ein Satz, der sich umgekehrt zu 266 und 122 verhält . Papst Franziskus ist der 266. Papst und das Christogramm des Jesuitenordens lautet „IHS“, was für „Iesus Hominum Salvator“ steht.

Trump in allen Anklagepunkten schuldig = 266, 122

Iesus Hominum Salvator = 266, 122

Der Prozess begann am 15. April , und die rituelle Urteilsverkündung fand am 30. Mai statt, genau 45 Tage später. Man darf nicht vergessen, dass Trump Präsident Nr. 45 war und der Prozess kurz nach Stormy Daniels‘ 45. Geburtstag begann. Außerdem starb Ivana Trump im Jahr 2022 , 45 Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr 1977.

Urteil = 45

Ritual = 45

Und wie Sie wissen, sieht das aktuelle Drehbuch vor, dass Trump ein zweites Mal Präsident wird, so wie der siebte König in der Offenbarung des Johannes zweimal regierte und ihm die Rückkehr des Antichristen folgte, eine Rolle, die von Barack Obama gespielt wird .

Und der 30. Mai war genau 66 Tage vor Obamas Geburtstag am 4. August, eine Zahl, die die Zahl des Tieres, des Antichristen darstellt.

Zahl des Tieres = 66

Saturnanbetung = 66

US-Präsident = 66

Ebenfalls 9 Wochen und 3 Tage, also 93 Tage , vor Obamas Geburtstag, wurde Donald John Trump Sr. (so sein richtiger vollständiger Name) „in allen Anklagepunkten für schuldig“ befunden.

Donald John Trump Sr. = 93

In allen Anklagepunkten schuldig = 93

Saturn = 93

Alvin Bragg = 93

Der 30. Mai ist in der Numerologie mit 59 Tagen eingezeichnet, was zum Text der Offenbarung und den an diesem Ritual beteiligten Personen passt.

5/30/24 = 5 + 30 + 24 = 59

US-Wahl 2024 = 59

Das große Tier = 59

Skull and Bones = 59 (Freimaurerei)

US-Präsident 2024 = 59

Papst Franziskus = 59

Das Weiße Haus = 59

Skull & Bones = 59

Freimaurerei = 59

Offenbarung = 59

Der 30. Mai war auch numerologisch mit 52 Daten verbunden, und der inszenierte Prozess in Manhattan drehte sich um die bevorstehende Verurteilung und Strafaussetzung Trumps, da er für schuldig befunden wurde.

Außerdem ist 52 die Zahl der Autorität, wie beim Präsidenten und der Regierung. Beachten Sie auch, dass Fox News seinen Artikel um 5:20 aktualisiert hat, also 52 .

30.05.2024 = 5 + 3+0 + (20) + (24) = 52

Manhattan = 52

Urteilsverkündung = 52

Autorität = 52

Präsident = 52

Verurteilung = 52

Weißes Haus = 52

Regierung = 52

An diesem Punkt sollte es jedoch mehr als offensichtlich sein, dass jede einzelne Entschlüsselung, die ich von diesem Bühnen- und Scheinprozess gemacht habe, gezeigt hat, dass es sich um nichts weiter als Theater handelt, ein inszeniertes Ritual, das den Weg für das nächste inszenierte Ereignis ebnet, die US-Wahlen 2024.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 06.06.2024