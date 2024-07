Bill Gates schlägt vor, dass die Regierung Kuhmilch durch „cremige Madenmilch“ ersetzt (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Milliardär und Eugeniker Bill Gates hat Regierungen weltweit angewiesen, den Konsum von Kuhmilch durch Madenmilch zu ersetzen.

Gates kündigte das neue „Milchersatzprodukt“ namens „EntoMilk“ an, das seiner Meinung nach irgendwann die Milch tierischer Herkunft ersetzen wird. Ein typischer Karton EntoMilk besteht aus Tausenden zerkleinerter Maden.

Sobald die Bakterien vermischt und verarbeitet sind, entsteht eine „reichhaltige und cremige Flüssigkeit, die aussieht und sich verhält wie Milchprodukte.“

„Es fühlt sich sehr cremig im Mund an“, sagte ein Sprecher im unten stehenden Werbevideo für EntoMilk.

Naturalnews.com berichtet: Laut Gates ist EntoMilk notwendig, da herkömmliche Milch von Farmen stammt, die seiner Meinung nach den Planeten zerstören.

„Die Welt braucht Alternativen zum Überleben“, heißt es in der folgenden Werbung weiter. „Insekten sind für die Zukunft der Nahrung von entscheidender Bedeutung, da sie sehr wenig Land benötigen und die Umwelt nicht wie Nutztiere schädigen. Sie produzieren keine Treibhausgase.“

Offenbar hat er die biblischen Insektenplagen vergessen, die tatsächlich ein ziemliches Problem darstellten. (WEF fordert „kontrollierte Zerstörung“ des globalen Nahrungsmittelsystems – Australien schreibt „Lebensmittelrationen“ vor)

Weiter Kinder zu bekommen ist grausam

Das ist die Zukunft der Menschheit, zumindest ihrer ärmsten Teile. Wenn Gates erst einmal damit fertig ist, die gesamte Nahrungsmittelversorgung nach seinem Bild zu verändern, um seinen Geldbeutel zu bereichern, werden die Sklavenklassen der Welt, zu denen alles unterhalb der obersten 0,1 Prozent gehört, den ganzen Tag lang Insekten essen und trinken.

EntoMilk behauptet, dass Maden- und Fliegenmilch nicht die gleiche Wirkung wie echte Milchprodukte haben, da ihnen im Gegensatz zu echten Milchprodukten die Nährstoffe fehlen, die der Mensch zum Überleben braucht.

„Es wird schwer sein, den meisten Menschen davon zu überzeugen, aber es ist ihnen gelungen, vielen eine Gehirnwäsche zu verpassen und sie glauben zu lassen, dass dies die einzige Möglichkeit sei, den Planeten zu retten“, berichtet SHTFplan.com über Menschen, die an globalisierte Märchen wie die globale Erwärmung und den kochenden Ozean glauben.

„Hat Bill Gates vor, diesen Insektensaft zu trinken? Wohl kaum. Nur die Sklavenklasse wird gezwungen sein, auf Fleisch und Milchprodukte zu verzichten, während die Herrscher essen, was sie wollen.“

Die Ankündigung von EntoMilk erfolgt genau zu einem Zeitpunkt, da das Weltwirtschaftsforum (WEF) sich leidenschaftlich für alles einsetzt, was mit Insekten zu tun hat, einschließlich der verschiedenen insektenbasierten „Lebensmittel“, die seine globalistischen Führer in die Supermarktregale bringen wollen.

In einer Welt wie dieser weiterhin Kinder zu bekommen, wenn man weiß, dass die zukünftigen Generationen in einer Hölle wie dieser leben müssen, ist einfach grausam. Und diese Denkweise fördert auch die globalistische Agenda.

„Nur wenn die Könige das trinken, kann man von den Massen erwarten, dass sie das auch trinken“, schrieb ein Kommentator auf YouTube über das untere Werbevideo für EntoMilk.

„Die Königin von England trank frische, rohe Milch von den besten Kühen, die mit dem besten Gras gefüttert wurden, obwohl Rohmilch für die meisten von uns nach wie vor verboten ist.“

„Das ist absolut widerlich“, schrieb ein anderer. „Ich werde diese Käfer nie essen.“

Frösche und Reptilien ernähren sich von den Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Was wird mit ihnen geschehen, wenn Gates alle Fliegen zur Umwandlung in „Madenmilch“ in seine riesigen Mixer umleitet?