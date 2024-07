Dafür erntete er seitens der EU Beschimpfungen, und Ungarn wurden ernsthafte Konsequenzen angedroht; aber Orbán beschloss geschickterweise, die breite Öffentlichkeit in die Diskussion einzubeziehen: Er sandte einen Brief an die EU-Institutionen und -Mitgliedsstaaten mit einem Bericht über seine Mission, der sofort in der Presse bekannt wurde.

Orbán lädt somit jeden Einzelnen dazu ein, selbst zu vergleichen und eigene Schlüsse zu ziehen, wessen Handeln rationaler und friedensstiftender ist – das des ungarischen Ministerpräsidenten oder das seiner Kritiker.

Uns interessiert nun vor allem der Plan Selenskijs, mit dessen Hilfe er Russland zerschlagen will. Und diesen Plan erhielt Orbán in Kiew, denn die Forderung nach einem „militärischen Sieg mit Waffengewalt“ funktioniert bei ihm nicht.

Sowohl der ungarische Ministerpräsident als auch der Mann, der sich selbst als Präsident der Ukraine bezeichnet, sind sich dessen bewusst und bestätigten dies: Die Unterstützung, die die NATO den ukrainischen Streitkräften gewähren kann, reicht nicht aus, um einen militärischen Durchbruch zu erzielen. Sie mag helfen, die russische Offensive einzudämmen, aber sie kann den Konflikt nicht umkehren. Und was dann?

„Der ukrainische Präsident ist zuversichtlich, dass die russischen Streitkräfte Mitte nächsten Jahres zu einer Generalmobilmachung gezwungen sein werden, was zu einer inneren Destabilisierung führen wird.

Er glaubt, dass die ukrainischen Streitkräfte stabil und gut ausgebildet sind und ihre Kampfkraft auch langfristig aufrechterhalten können, wenn der Westen weiterhin Waffen liefert. Er glaubt, dass die Zeit auf der Seite der Ukraine und nicht auf der Seite Russlands steht“, heißt es in Orbáns Brief.

Das heißt, Selenskij glaubt, dass die westlichen Waffen ausreichen werden, um die russischen Streitkräfte zu erschöpfen und erheblich zu reduzieren, was eine erneute Mobilisierung provozieren soll, die in Russland wiederum zu Aufruhr und einem Staatsstreich wie im Jahr 1917 führen wird.

Dieser Plan ist im Grunde genommen nichts Neues. Selbst die Idee westlicher Sanktionen war Teil des Plans. Kiew hoffte bereits im Frühjahr 2022 und im Herbst desselben Jahres, als die Mobilisierung begann, auf Unruhen und einen internen Putsch [in Russland]. Ebenso während Prigoschins „Marsch nach Moskau“. Man hofft immer noch auf etwas, denn auf irgendetwas muss man hoffen.

In der Realität stellt der Männermangel kein hypothetisches Problem in Russland dar, wo – wie Wladimir Putin feststellte – „die Menschen selbst kommen, um ihre Heimat zu verteidigen“.

Allerdings ist er ein äußerst akutes Problem in der Ukraine, was durch die starke Zunahme der Zahl der Wehrdienstverweigerer (der „Uchiljanten“, wie man dort sagt) im Westen des Landes, vor allem in Galizien, der Heimat des militanten, gegen Russland gerichteten Nationalismus, deutlich wird.

Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die russischsprachigen Regionen, in denen es dutzendfach weniger „Uchiljanten“ gibt, von den ukrainischen Behörden als potenziell illoyal entvölkert wurden.

Sie hofften, dass dies ausreichen würde. Jetzt ist diese Hoffnung gestorben: sie „harken“ alle aus, da die Front jeden braucht, und Menschen sind eine Ressource, mit der die NATO Kiew nicht helfen wird.

Auch deshalb war der russische Staatschef von der Behauptung, dass die Zeit für die Ukraine arbeite, sehr verwundert. Nach seiner eigenen Einschätzung, die auch in Orbáns Brief hervorgehoben wird, arbeitet die Zeit für Russland, und die monatlichen Verluste der ukrainischen Streitkräfte belaufen sich auf 40.000 bis 50.000 Soldaten – Tendenz steigend.

Der ungarische Ministerpräsident betonte in seiner Depesche die fundamental unterschiedlichen Interpretationen der Lage an der Front, ohne sich einer von beiden anzuschließen. Dies machte auch der ungarische Außenminister Péter Szijjártó deutlich, der der Ukraine den Untergang voraussagte, wenn der Konflikt nicht beendet wird.

Die offensichtliche Unrealisierbarkeit dieses Plans ist jedoch weder für die NATO noch für Selenskij ein Hindernis, an ihm festzuhalten (wie die letzten zwei Jahre beweisen). Sie werden es versuchen, wobei der Hauptschlag ins Innere Russlands gerichtet sein wird, um Instabilität und Unruhe zu schaffen, die durch Verluste an der Front hervorgerufen werden sollen.

Aber wie es in einer Anekdote aus Odessa heißt: „Macht euch keine Hoffnungen.“

Orbán und Trump besprechen Wege zum Frieden im Ukrainekrieg

Ungarns Premierminister Viktor Orbán hat am Donnerstag den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump besucht. Die beiden sprachen über Möglichkeiten, Frieden in der Ukraine zu schaffen. Das Treffen fand unmittelbar nach dem NATO-Gipfel in Washington statt.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist am Donnerstag unmittelbar nach dem NATO-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Der Besuch in Trumps Residenz Mar-a-Lago sei die „nächste Etappe seiner Friedensmission“, erklärte sein Sprecher.

Laut Reuters sprachen die beiden über „Möglichkeiten des Friedens“. Konkrete Vorschläge oder Ergebnisse des Gesprächs sind nicht bekannt. Orbán schrieb anschließend auf der Plattform X: „Friedensmission 5.0. Es war mir eine Ehre, Präsident Donald Trump heute in Mar-a-Lago zu besuchen. Wir haben über Wege zum Frieden gesprochen. Die gute Nachricht des Tages: Er wird es lösen.“

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Trump kommentierte das Treffen in seinem sozialen Netzwerk Truth Social mit den Worten:

„Danke, Viktor. Es muss Frieden geben, und zwar schnell. Zu viele Menschen sind in einem Krieg gestorben, der niemals hätte beginnen dürfen!“

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sagte gegenüber Reuters am Mittwoch, Budapest sei der Ansicht, dass eine zweite Amtszeit von Trump die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine stärken würde.

Davor hatte Trump erklärt, er werde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, sollte er an die Macht kommen. Medienberichten zufolge will er dem ukrainischen Präsidenten mit einer Kürzung der Militärhilfe drohen, sollte dieser sich weigern, mit Moskau zu verhandeln.

Orbáns Friedensmission begann am 2. Juli in Kiew, wo er mit Wladimir Selenskij zusammentraf und die Möglichkeit eines Waffenstillstands erörterte. Danach reiste Orbán nach Moskau, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu besuchen, und anschließend nach Peking. Laut der Zeitung El País schickte der ungarische Premierminister nach diesen Treffen ein Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU, in dem er darlegte, dass Europa eine Friedensinitiative starten sollte, ohne auf die USA zu warten.

Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs machten deutlich, dass Orbán nicht für die gesamte EU spreche: „Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Gespräche mit autoritären Regimen zu führen, die das Völkerrecht verletzen“, sagte der finnische Präsident Alexander Stubb.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 13.07.2024