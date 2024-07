Teile die Wahrheit!

Kriegsminister Boris ­Pistorius will seine Armee bis 2029 kriegstüchtig haben. Doch nicht alle Eltern sind bereit, ihre Kinder für die NATO in den Tod zu schicken. Agnes Kerbe zum Beispiel. Ihr Sohn ist bei den Logistikern des Gothaer Aufklärungsbataillons 13 stationiert. Im Auslandseinsatz war er auch bereits, in Afghanistan.

Seine Einheit musste das Bundeswehr-Camp in Kundus ohne Unterstützung durch Sicherungskräfte in der letzten Woche vor dem Abzug abbauen. Ihrem Sohn ist nichts passiert.

Aber »ich weiß jetzt, wie die Frauen sich früher gefühlt haben, als die Männer im Zweiten Weltkrieg waren. Hätte ich das gewusst, welche Angst man da als Mutter hat, hätte ich ihn nie zur Bundeswehr gelassen. Wir sind eine alte Offiziersfamilie. Sein Vater war bei der Nationalen Volksarmee Offizier und später bei der Bundeswehr. Da hat er was mitbekommen.«

Ihr Sohn ist auch heute, am 8. Juni, beim »Tag der Bundeswehr«, in Gotha in Aktion und hat Dienst als Soldat. Agnes Kerbe (der Name wurde von der Redaktion geändert) ist eine sportliche Frau, Mitte 50, mit hellblonden langen Haaren. Sie ist extra aus Erfurt angereist. Vor dem Tor der Friedenstein-Kaserne wartet sie geduldig auf den Einlass. Am Nahkampfstand will sie heute noch was lernen, deshalb geht die Kampfsportlerin direkt zur Station.

Hinter dem Kaserneneingang beginnt gleich der Militärparcours. Auf einer langen Hüpfburgbahn können die Kinder das korrekte Verhalten nach einem Atomschlag spielerisch austesten. Daneben dürfen Jugendliche bei den Sportsoldaten am Biathlonschießstand den ersten scharfen Schuss abgeben. Lärm und Qualm der Panzermotoren liegen in der Luft. (Damit die Panzer rollen: Ausbau von Infrastruktur in Richtung Osten)

Eine Abteilung Freizeitsoldaten mit preußischen Uniformen aus dem Napoleonischen Krieg sorgt für den passenden Kanonendonner im Hintergrund. Auch sonst ist einiges los: Das Versorgungswerk der Bundeswehr bietet den Soldatenfrauen und -müttern psychologische Betreuung für den Ernstfall an. Am Nachbarstand können sich »Soldaten bei Verdi« gewerkschaftlich beraten lassen.

Im Reservistenzelt werben Vertreter des Landeskommandos unter der Parole »Heimatschutz jetzt« um neue Mitglieder. Jeder kann sich eintragen, egal ob ehemaliger Soldat oder »ungediente« Hausfrau.

Im Gefechtsstand von Rheinmetall wird die Feindlage simuliert. Auf einer Leinwand flimmern martialische Hightechrambos durch die Landschaft, den imaginären Feind immer fest im Blick.

Waffen für alle Altersklassen

Am Waffenpavillon begrüßt der Kasernenkommandant, Oberstleutnant Benjamin Hoppe, mit seiner Frau die wichtigsten Offiziere per Handschlag. Daneben probiert ein kräftiger junger Mann mit militärischem Kurzhaarschnitt einen schweren Militärrucksack, die kugelsichere Weste und den neuen Infanteriehelm an. Nebenan stellen Soldaten unter einem Zeltdach die Standardwaffen der Bundeswehr vor.

Das Sturmgewehr G36 mit kurzem Lauf, ein Zielfernrohr mit Nachtsichtvorrichtung und die »Panzerfaust 3«. »Die geht durch jede russische Panzerung«, referiert ein Landser am Stand. Ein älterer Junge interessiert sich für das Nachtsichtzielfernrohr auf einem Scharfschützengewehr. Der zuständige Waffenträger erklärt ihm ganz genau, wie man mit dem Gerät auch bei Dunkelheit den Feind bekämpfen kann.

Die kleineren Kinder spielen an der Ausrüstung. Ein Papa setzt sich erst selbst einen Helm auf, dann seinem Sohn. Ein anderer Junge posiert für seine fotografierende Mutter mit Stahlhelm und kugelsicherer Weste.

Er formt mit seinen Händen ein imaginäres Gewehr und gibt einen Schuss auf einen unsichtbaren Feind ab. Zwei kleine Mädchen versuchen den Militärrucksack aufzuheben. Die jüngste ist vielleicht vier Jahre alt.

Der Tornister scheint noch zu schwer für die beiden Minikriegerinnen. Nun versucht eine Gruppe Jugendlicher ihr Glück. Eine junge Frau aus der Clique schafft es und hievt sich das Gepäck auf den Rücken. Ihre Freunde jubeln. Ein Soldat hilft ihr, den Rucksack wieder abzusetzen, und streut gleich noch ein paar Infos über den Dienst bei der Truppe.