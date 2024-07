Krebs wird seit 1960 routinemäßig durch Impfungen ausgelöst

Es gibt Milliarden von Kopien dieser Virusfragmente pro Impfstoffdosis. Sprechen Sie über chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und Turbokrebs. Kein Wunder, dass dies Millionen von geimpften Menschen passiert..(Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

Die Geschichte wiederholt sich: Durch mRNA-Impfstoffe verursachter KREBS ist nichts Neues, wenn man zurückgeht auf die Zeit, als der Polio-Impfstoff Millionen von Menschen SV40 gab

SV40 ist ein bekanntes Karzinogen bei Tieren, das nicht einfach „seinen Weg“ in Polioimpfstoffe gefunden hat. Sie wurden so entwickelt. Das ist für die meisten Amerikaner sehr schwer zu begreifen. So können Sie es erkennen. 1961 wurde ein Bundesgesetz verabschiedet, das SV40-haltige Impfstoffe VERBOTEN hat .

Warum sonst würde man auf SV40 hinweisen, neben all den anderen Viren, Bakterien und Schadstoffen, die es gibt? Jetzt wird es wieder in den Covid-Impfungen verwendet, und niemand spricht dagegen, außer einer Handvoll informanter Wissenschaftler und Journalisten, die dann verleumdet und zum Schweigen gebracht werden. Die Geschichte wiederholt sich. Folgen Sie dem springenden Ball.

Wussten Sie, dass das aus mRNA-Impfstoffen gewonnene Analogon des SARS-CoV-2-Spike-Proteins die Reparatur von DNA-Schäden erheblich HEMMT und dass die Reparatur für die Vorbeugung von Krebs unerlässlich ist?

Das Spike-Protein lokalisiert sich im Zellkern und unterdrückt das p53-Gen, das auch als Wächter des Genoms bekannt ist , und hemmt so die DNA-Reparatur. Haben Sie Brustkrebs oder Eierstockkrebs?

Jetzt kennen Sie den wahrscheinlichsten Übeltäter.

Was Turbokrebs betrifft, haben Forscher entdeckt, dass Spike-Protein die VDJ-Rekombination beeinträchtigt, einen komplexen genetischen Prozess des adaptiven Immunsystems, der T-Zell-Rezeptoren und Antikörper erzeugt, die eine breite Palette von Krankheitserregern erkennen und bekämpfen können.

Sie können Ihre letzte Microsoft-Updategebühr darauf verwetten, dass Bill „Depopulation“ Gates dies in- und auswendig weiß.

Neue Studie: Pfizers COVID-19-Impfstoff jetzt mit „seltenem Blutkrebs“ in Verbindung gebracht

Der weit verbreitete mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 von Pfizer/BioNTech verursacht einer neuen Studie zufolge eine seltene und tödliche Form von Blutkrebs.

Die Studie gibt Anlass zur Sorge, dass der Impfstoff möglicherweise eine seltene Form von Blutkrebs, das sogenannte Angioimmunoblastische Lymphom (AITL), auslösen könnte.

Der Zusammenhang zwischen dem Pfizer-Impfstoff und AITL wurde durch eine Fallstudie der Marshall University in Huntington, West Virginia, USA, ans Licht gebracht. Die Studie zeigt, dass der Impfstoff BNT162b2 aufgrund der malignen Transformation von TFH-Zellen bei Personen mit einer prädisponierenden Mutation von RHOA-17v eine Rolle bei der Entwicklung von AITL bei einem Patienten gespielt haben könnte.

Trialsitenews.com berichtet: Löst der mRNA-Impfstoff von Pfizer/BioNTech (BNT162b2) neben der wirksamen Stimulation der T-follikulären Helferzellen (TFH), die zu einer robusten B-Zell-Reaktion des Keimzentrums führt, auch Nebenwirkungen wie Lymphadenopathie aus? Könnte dies zumindest in einigen Fällen auch zu einer seltenen Blutkrebserkrankung führen?

TrialSite hat über mehrere Fälle dieser Erkrankung berichtet, die auch im React19 Scientific Publications Directory zusammengefasst sind , das derzeit mindestens 20 Studien enthält, die zeigen, dass mRNA-Impfstoffe diese Erkrankung zumindest in seltenen Fällen auslösen können. Und speziell im vorliegenden Fall berichten die Studienautoren von der Marshall University in Huntington im US-Bundesstaat West Virginia, dass der mRNA-Impfstoff BNT162b2 von Pfizer gegen COVID-19 offenbar einen Fall von Angioimmunoblastischem Lymphom (AITL) ausgelöst hat, ein seltenes peripheres T-Zell-Lymphom (PTCL) mit mutiertem RHOA-G17v-Gen, das sich bei einem Patienten nach der BNT162B2-Impfung entwickelte, für den es eine plausible Erklärung gibt.

PTCL ist eine seltene, aggressive und schnell wachsende Gruppe von Blutkrebsarten, die das Lymphsystem befallen. Es handelt sich um einen Subtyp des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), das sich aus reifen weißen Blutkörperchen, sogenannten T-Zellen und natürlichen Killerzellen (NK-Zellen), in lymphatischen Geweben außerhalb des Knochenmarks entwickelt.

Im vorliegenden Fall weisen die Studienautoren auf den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen der Diagnose von AITL nach einer mRNA-Impfung und der malignen Transformation der TFH-Zellen bei Patienten hin, die eine prädisponierende Mutation von RHOA-17v aufweisen.

Die Fallserie

Im „High Impact Case Report“ des Sage Journal of Investigative Medicine berichten die Arzt-Wissenschaftler, dass eine 60-jährige Asiatin im August 2021 ihre erste Dosis des Pfizer BNT162B2-mRNA-Impfstoffs erhalten hat.

Korrespondierender Autor Jai Kumar Khatri, Edward Comprehensive Cancer Center, School of Medicine , Marshall University und Kollegen berichten, dass die Patientin direkt nach ihrer Impfung eine rechtsseitige Achsellymphadenopathie (abnormer Lymphknoten in der Achselhöhle oder Achselhöhle) entwickelte. Nach der zweiten Impfung im September 2021 entwickelte sie eine Lymphknotenvergrößerung (LN) im Nacken und in der Leiste.

Das Verfahren

Die Untersuchungsärzte aus West Virginia berichten, dass sich der Patient im April 2022 aufgrund einer anhaltenden tastbaren Lymphadenopathie einer Exzisionsbiopsie des linken hinteren Hals- und linken Leistenlymphknotens unterzogen hat.

„Die Ergebnisse der Biopsie zeigten dann eine benigne follikuläre Hyperplasie“, eine gutartige, nicht neoplastische Erkrankung, die für eine Zunahme der Anzahl und Größe der Lymphknotenfollikel verantwortlich ist.

Wie von den Kollegen der Marshall University berichtet, wurde aufgrund progressiver B-Symptome eine Lymphknotenbiopsie in der rechten Achselhöhle durchgeführt. Dies weist auf einen Fall von AITL hin, wobei molekulare Studien auf eine Mutation in den Genen TET-2, IDH-2 und RHOA-G17v hinweisen.

Die Progression von AITL nach BNT162B2-mRNA-Impfstoff wird in der Literatur nur bedingt beschrieben. Im Scientific Publications Directory sind jedoch einige vergleichbare Studien zu finden.

Bemerkenswerterweise berichtete das Studienteam in dieser Fallserie: „Unser Fall zeigt einen plausiblen Zusammenhang zwischen der Diagnose von AITL nach einer mRNA-Impfung aufgrund der malignen Transformation der TFH-Zellen bei Patienten, die eine prädisponierende Mutation von RHOA-17v aufweisen.“

Die Autoren erkennen zwar die notwendige Aussage zur Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 an, räumen aber auch ein, dass es Bedenken hinsichtlich dieser damit verbundenen Krebsart gibt. Aufgrund der Seltenheit von AITL und der Heterogenität der molekularen Befunde betonen die Autoren die Notwendigkeit weiterer Studien, um etwaige formellere Zusammenhänge festzustellen.

Schlüsselfrage?

Die vorliegende Studie belegt einen „plausiblen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoff und lymphomatösen Prozessen, insbesondere AITL. Da die TFH-Zellsignatur von AITL vorliegt und der mRNA-Impfstoff eine robuste TFH-Reaktion und Keimzentrumsproliferation hervorruft, ist es möglich, dass Personen mit diesen Mutationen einem höheren Risiko ausgesetzt sind, ein zugrunde liegendes Lymphom zu entwickeln oder zu demaskieren.“

Angesichts der Seltenheit von AITL und der Heterogenität der molekularen Befunde sind weitere Studien erforderlich, um einen solchen Zusammenhang festzustellen.

Die Autoren sind in ihrer Ausdrucksweise sehr vorsichtig, um trotz der Bedeutung dieser Erkenntnisse nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Menschen sich von der COVID-19-Impfung fernhalten sollten.

Sie weisen darauf hin, wie wichtig es ist, „dass der Gesamtnutzen von mRNA-Impfstoffen zur Vorbeugung von COVID-19 und seinen Komplikationen jedes seltene potenzielle Risiko bei weitem überwiegt“.

Doch angesichts der milderen Natur der Omikron-Varianten, der weit verbreiteten Vorexposition aufgrund von Infektionen und anderer Faktoren ist es an der Zeit, diese Behauptung zu überdenken?

Zwei wichtige Studien belegen die globale Turbo-Krebsexplosion durch mRNA-Impfstoffe

Zwei neue wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass das Spike-Protein sowohl der SARS-CoV-2- als auch der mRNA-Impfungen ein wichtiges Tumorsuppressorprotein hemmt, was zu einer erhöhten Krebsinzidenz führt.

Während die Mainstream-Medien und sogenannte „Faktenchecker“ behaupten, dass es keinen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und dem „mysteriösen“ Anstieg von Krebserkrankungen weltweit gibt, finden unabhängige Forscher in Laboren auf der ganzen Welt zahlreiche Beweise, die das Spike-Protein mit Turbokrebs in Verbindung bringen.

Der Vorabdruck der ersten Studie mit dem Titel „ SARS-CoV-2 Spike S2-Untereinheit hemmt die p53-Aktivierung von p21(WAF1), TRAIL-Todesrezeptor DR5 und MDM2-Proteinen in Krebszellen “, der am 15. April veröffentlicht wurde, stammt von den Professoren Shengliang Zhang und Wafik El-Deiry von der Brown University. Letzterer ist Direktor des Krebszentrums der Universität.

Rebekah Barnett berichtet : Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob die S2-Komponente des SARS-CoV-2-Spike-Proteins mit einem Tumorsuppressorprotein namens p53 interagiert. Dieses spezielle Protein wird aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Reaktion auf DNA-Schäden und deren Reparatur als „Wächter des Genoms“ bezeichnet.

Die Autoren stellten fest, dass S2 eine unterdrückende Wirkung auf p53 hatte, was darauf schließen lässt, dass „der SARS-CoV-2-Spike eine veränderte DNA-Schadenserkennung und -Reparaturreaktion in Krebszellen verursacht.“

Dieser Befund wiederum „liefert einen potenziellen molekularen Mechanismus, durch den eine SARS-CoV-2-Infektion die Tumorentstehung, das Tumorwachstum und die Empfindlichkeit gegenüber Chemotherapie beeinflussen könnte.“

Mit anderen Worten: Ein Bestandteil des SARS-CoV-2-Spike-Proteins kann zur Entwicklung von Tumoren führen und möglicherweise die positiven Effekte von Krebstherapeutika hemmen.

Bezeichnenderweise weisen die Autoren darauf hin, dass dieser Befund auch Auswirkungen auf mRNA-Impfstoffe hat, die den Körper anweisen, genau dasselbe Spike-Protein zu produzieren wie das wilde SARS-CoV-2-Spike-Protein. Die Autoren schreiben:

„Unsere Ergebnisse haben Auswirkungen auf die biologischen Auswirkungen der Spike-S2-Untereinheit in menschlichen Zellen, unabhängig davon, ob der Spike aufgrund einer primären COVID-19-Infektion oder aufgrund von mRNA-Impfstoffen vorhanden ist, bei denen seine Expression zur Förderung der antiviralen Immunität genutzt wird.“

Die Universalgelehrte Dr. Jessica Rose hat in einem Beitrag mit dem passenden Titel „S2 des SARS-2-Spikes bringt P53 durcheinander “ bereits eine kurze Stellungnahme abgegeben.

Dieser neue Vorabdruck bestätigt frühere Erkenntnisse. Ein von Experten begutachteter Artikel mit dem Titel „ S2-Untereinheit von SARS-nCoV-2 interagiert mit Tumorsuppressorprotein p53 und BRCA: eine In-Silico-Studie “, der im Oktober 2020 in der Zeitschrift Translational Oncology veröffentlicht wurde, behauptete, der erste zu sein, der über die Interaktion zwischen S2-Proteinen mit den Tumorsuppressorproteinen p53 und BRCA-1/2 berichtete.

Eine weitere, von Experten begutachtete Studie, die im Oktober 2021 in der Zeitschrift Viruses veröffentlicht wurde , ergab, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-2 die Reparatur von DNA-Schäden signifikant hemmte, indem es die Rekrutierung wichtiger DNA-Reparaturproteine ​​BRCA1 und p53 an die Schadensstelle behinderte.

Die Abhandlung mit dem Titel „SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro“ wurde von den Wissenschaftlern Hui Jiang und Ya-Fang Mei verfasst.

Ähnlich wie Zhang & El-Deiry kamen die Autoren dieser Studie zu dem Schluss, dass dieses Ergebnis sowohl für den Virusanstieg als auch für den Impfstoffanstieg gelten würde, und erklärten:

„Unsere Ergebnisse enthüllen einen möglichen molekularen Mechanismus, durch den das Spike-Protein die adaptive Immunität behindern könnte, und unterstreichen die möglichen Nebenwirkungen von Impfstoffen auf Basis von Voll-Spike-Proteinen.“

Dies war möglicherweise die richtige wissenschaftliche Schlussfolgerung zum falschen Zeitpunkt. Die Studie wurde im Mai 2022 unter seltsamen Umständen zurückgezogen, ein Schritt, der politisch motiviert zu sein schien. Arkmedic berichtete in einem Beitrag mit dem Titel „ Willkommen bei Gilead “ über diese Studie und den Skandal um ihre Zurückziehung.

Zwei Jahre später und von etablierten Professoren der Brown University verfasst, ist es unwahrscheinlich, dass dem Aufsatz von Zhang und El-Deiry das gleiche Schicksal widerfährt.

Bei dem anderen interessanten neuen Artikel handelt es sich um eine Überprüfung der Krebsmodellierung, die zu dem Schluss kommt, dass 100 % pseudouridinierte mRNA potenziell krebsfördernd ist und nicht in neuen mRNA-Therapeutika verwendet werden sollte.

Aus dem Artikel mit dem Titel „ Review: N1-Methylpseudouridin (m1Ψ): Freund oder Feind des Krebses? “ des Biologen Alberto Rubio-Casillas und seiner Kollegen, der am 5. April 2024 im International Journal of Biological Macromolecules veröffentlicht wurde,

„Es gibt Belege dafür, dass die Zugabe von 100 % N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) zum mRNA-Impfstoff in einem Melanommodell das Krebswachstum und die Metastasierung stimulierte, während nicht modifizierte mRNA-Impfstoffe gegenteilige Ergebnisse hervorriefen, was darauf hindeutet, dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe die Krebsentwicklung fördern könnten. Basierend auf diesen überzeugenden Beweisen schlagen wir vor, dass in zukünftigen klinischen Studien für Krebs oder Infektionskrankheiten keine mRNA-Impfstoffe mit einer 100 % m1Ψ-Modifizierung verwendet werden sollten, sondern solche mit einem geringeren Prozentsatz an m1Ψ-Modifizierung, um eine Immunsuppression zu vermeiden.

Ich bin durch Dr. Peter McCullough auf dieses Papier aufmerksam geworden. In einem Substack-Beitrag, in dem das Papier diskutiert wird , hebt Dr. McCullough hervor, dass dieselbe Technologie, die ihren Entwicklern 2023 einen Nobelpreis eingebracht hat, mRNA-Therapeutika möglicherweise onkogen macht.

Ich gebe zu, dass ich Modellstudien gegenüber nervös bin, seit das Imperial College London der Welt gezeigt hat, wie sehr sie missbraucht werden können . Um diesen Punkt zu unterstreichen, machte mich heute Morgen ein Leser auf einen ABC-Nachrichtenartikel über eine neue Modellstudie aufmerksam, in der behauptet wird, dass Computersimulationen darauf schließen lassen, dass das Covid-Impfprogramm Tausende von Todesfällen verhindert hat. Sie können die Studie hier einsehen.

Abschließend möchte ich noch einmal einen Artikel des Onkologieprofessors Angus Dalgleish teilen, der die bisherige Forschung zu onkogenen Eigenschaften der Covid-Impfstoffe (insbesondere der mRNAs) zusammenfasst.

In „ Die Covid-Booster-Krebs-Zeitbombe “ beschreibt Prof. Dalgleish vier in der wissenschaftlichen Literatur identifizierte Mechanismen, durch die Covid-Impfstoffe zu einer Zunahme von Krebserkrankungen führen könnten:

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 01.07.2024