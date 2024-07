Im Juni 2011 hat Kanzlerin Merkel den höchsten Orden der USA von Präsident Obama erhalten, der an zivile Nicht-Amerikaner vergeben werden kann. Schon damals stand die Frage im Raum, womit sie sich den verdient hat. Aus heutiger Sicht war das eher ein Orden dafür, was sie noch tun wird und angesichts der Entwicklung in der Ukraine wissen wir mehr. Von Peter Haisenko

Die „Freiheitsmedaille” des US-Präsidenten (Presidential Medal Of Freedom) ist die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten. Sie wird in dieser Form seit 1963 an Menschen verliehen, die einen bedeutenden Beitrag „für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange” geleistet haben.

Ist es nicht bemerkenswert, dass sich eine deutsche Kanzlerin derart um „die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA“ bemüht hat, dass das mit einem Orden ausgezeichnet wird?

Heißt es im Amtseid nicht, dass alle Kraft dem Wohl des deutschen Volks gewidmet wird? Nun, dass Merkel diesen Teil ihres Amtseids nicht ganz ernst genommen hat, wissen wir spätestens mit ihrer Öffnung der Grenzen für alle Migranten.

Merkel wurde immer ein besonders gutes Verhältnis zu Putin angedichtet. Aber auch das war Teil des „Systems Merkel“, das von den Medienriesen getragen war. Liz Mohn (Bertelsmann) und Friede Springer waren ihre Busenfreundinnen. Tatsächlich hat sie Präsident Putin hintergangen und betrogen, wo immer sie das unauffällig konnte.

Das begann schon vor dem Putsch auf dem Maidan 2014. Bereits Ende 2013 entsandte sie ihren Außenminister Steinmeier nach Kiew, um die Putschisten zu unterstützen. An der Seite von Victoria Nuland, die sich dafür mit einem freundlichen „fuck the EU“ bedankte. Es kann natürlich Zufall gewesen sein, dass dann ausgerechnet an Merkels Geburtstag die MH 17 abgeschossen worden ist.

Merkel stand dann in der ersten Reihe als es darum ging, die ungerechtfertigten Sanktionen gegen Russland zu installieren. Niemals hat Merkel in Kiew dagegen protestiert, dass Kiew ein Verbot des Gebrauchs der russischen Sprache befohlen hat. Auch nicht dagegen, als Kiews Armee die Zivilisten in der Ostukraine massenweise ermordet und zivile Infrastruktur zerstört hat. (Warum treffen die NATO-Waffen in der Ukraine nicht?)

Seit zehn Jahren herrscht Krieg in der Ukraine

Das war der Beginn des Kriegs in der Ukraine, der fälschlicherweise auf 2022 „verlegt“ worden ist. Ja, seit 2014 herrscht Krieg. Bürgerkrieg oder besser, Krieg Kiews gegen seine eigenen Bürger in den Ostprovinzen. Die hatten aber massenweise Waffen, die seit Sowjetzeiten dort eingelagert waren. Und sie waren motivierter und professioneller als Kiews Schergen.

So kam es, dass Kiews Mörder zwar den nagelneuen Flughafen von Donezk und Teile der Stadt selbst dem Erdboden gleichmachen konnten, sich aber bald bei Balzewo eingekesselt sahen. Es ging um etwa 6.000 Mann. Da kam Merkels Stunde. Ihre Kiewer Freunde mussten gerettet werden.

Zusammen mit Kiews Poroschenko und dem Franzosen Hollande hat Merkel die Minsker Abkommen ausgehandelt. Auch Präsident Putin war beteiligt, hatte aber keine Rolle zugeordnet bekommen, für die Einhaltung der Abkommen. Dafür waren ausschließlich Merkel, Hollande und vor allem Poroschenko zuständig.

Schnell wurde klar, dass Kiew und Präsident Poroschanko überhaupt nicht daran dachten, auch nur einen winzigen Teil des Minsker Abkommens einzuhalten, obwohl sich die Separatisten in Donezk daran hielten und die eingekesselten Soldaten Kiews ziehen ließen.

Nachdem die Kiewer Soldaten gerettet waren, war Merkel nicht mehr zu halten. Niemals, nicht ein einziges mal, hat Merkel Poroschenko ermahnt, die Vereinbarungen von Minsk mit Leben zu erfüllen. Im Gegenteil hat sie immer wieder auf Putin eingeschlagen, er müsse sich daran halten.

Der hatte dafür aber keine Rolle oder Aufgabe zugeordnet bekommen. Er konnte in der Hinsicht gar nichts tun. Das hat Merkel aber nicht davon abgehalten, immer neue Sanktionen gegen Russland voranzutreiben und zu verlängern. Auch gegen den Widerstand mancher europäischer Staaten.

Merkel und die Aufrüstung Kiews

So muss zweifelsfrei festgestellt werden, dass Merkel nichts, aber auch gar nichts für die vereinbarte friedliche Lösung der Krise getan hat. Im Gegenteil war sie maßgeblich daran beteiligt, Kiew mit NATO-Waffen zu fluten. Kann es da für sie eine entschuldigende Erklärung geben? Spät, sehr spät, zu spät, hat sie selbst jegliche Möglichkeit zerstört, ihr Verhalten positiv darzustellen.