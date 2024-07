Mainstream-Journalisten verurteilen Compact-Razzia: Eilantrag gegen Verbot beim Bundesverwaltungsgericht (Video)

Teile die Wahrheit!

Bei rund 10 Compact-Mitarbeitern ließ Nancy Faeser Razzien durchführen. Am Tag danach erhält Chefredakteur Elsässer viele Interviewanfragen. Auch Mainstream-Journalisten empören sich über das Compact-Verbot und die Razzien. Man befürchte auch selbst betroffen zu werden.

Am Dienstag hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Razzia in den Räumen des Compact-Magazins sowie in den Privatwohnungen des Compact-Chefs Jürgen Elsässer und einiger Mitarbeiter angeordnet.

Am Tag danach spricht Elsässer mit verschiedenen Medienvertretern über seine persönliche und politische Bewertung des Compact-Verbots für die Gesellschaft dieses Landes.

Der Musiker und Aktivist Björn Banane hatte noch am selben Tag, wo die Hausdurchsuchungen stattfanden, eine Compact-Solidaritätskundgebung vor der Berliner Redaktion organisiert. Trotz polizeilicher Absperrungen beteiligten sich spontan rund 100 Unterstützer an der Aktion. Im Interview mit Björn Banane spricht Jürgen Elsässer über die Details und Auswirkungen der Razzia. Außerdem bewertet er das Vorgehen des Innenministeriums aus persönlicher und politischer Perspektive.

Das verordnete Verbot betreffe alle Bereiche der publizistischen Arbeit des Magazins. Dem Team sei „alles untersagt, was mit Compact zusammenhängt, Berichte, Social Media, TV-Produktionen.“

Bei der Razzia habe man neben dem technischen Equipment der Redaktion und den Firmenwagen auch Bankkonten gesperrt und Privateigentum beschlagnahmt. Beispielsweise habe die Polizei in der Wohnung seiner Frau privates Geld, eine private Münzsammlung und einen privaten alten abgemeldeten Sportwagen mitgenommen. („Faschistische Maßnahme“: Compact-Chef Elsässer äußert sich zur Razzia und Verbot gegen sein Unternehmen und Magazin (Videos))

Dazu kommentiert der Publizist: „Man versucht nicht nur uns arbeitsunfähig zu machen, sondern auch uns zu demoralisieren.“ Aber bei alledem würde die Staatsmacht eines nicht verstehen:

„Das Wesentliche, was unsere Arbeit ausmacht, ist nicht in den Computern, das Wesentliche ist hier im Kopf. Und das können sie nicht beschlagnahmen.“

Insgesamt habe es Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bei Mitarbeitern in Werder, Falkensee, Panketal und neben Brandenburg auch bei Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt, Sachsen und in Hessen gegeben.

Bei einem betroffenen freien IT-Mitarbeiter in Hessen, der auch für andere Medien arbeitete, habe die Polizei auch sein ganzes technisches Equipment einkassiert. Der Mann könne nun auch seine anderen Aufträge nicht mehr erfüllen.

Kurzfristig müssten sich rund 25 Mitarbeiter des Magazins arbeitslos melden. Dabei nehme die angebliche Sozialdemokratin Nancy Faeser in Kauf, dass infolge dieser Maßnahme auch Menschen, die mit der inhaltlichen Arbeit gar nichts zu tun hatten, sondern in der Buchhaltung, oder der Technik gearbeitet haben, ihr Einkommen verlieren. Elsässer selbst habe bereits ein neues Handy und einen neuen Laptop besorgt und „die Kampfbereitschaft wiederhergestellt.“

300x250

Mainstream-Medien veröffentlichen seine Interview-Aussagen ungeschnitten

Inzwischen habe er schon jede Menge Interviews gegeben. Das Interessante sei, dass er nicht nur von alternativen Medien, sondern auch von Mainstream-Medien dafür angefragt wurde.

Bei deren Ausstrahlungen sei ihm aufgefallen, dass einige Mainstream-Medien seine Aussagen ungeschnitten veröffentlicht hätten. Dieses für ihn auffällig wohlwollende Verhalten interpretierte der Compact-Chef wie folgt:

300x250 boxone

„Das Interessante ist, dass jetzt Teile vom herrschenden Block, die noch bei Corona gegen uns standen, in dieser Situation die Gefahr erkennen.“

Ihm sei zum Beispiel berichtet worden – er selbst hatte ja zunächst kein Handy und keinen Laptop – dass der taz-Journalist Deniz Yücel sinngemäß gesagt haben soll: Er habe zwar kein Verständnis für Compact, aber das Verbot und die Razzia gehe zu weit. Und die Junge Welt soll sinngemäß erklärt haben: