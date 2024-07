Top-Arzt enthüllt Pläne von Bill Gates, bis 2030 500 Millionen Kinder zwangsweise zu impfen

Teile die Wahrheit!

Ein führender Arzt hat den Plan von Bill Gates aufgedeckt, bis zum Jahr 2030 über 500 Millionen Kinder mit experimentellen Impfstoffen zwangszuimpfen.

Dr. Paul Thomas, Kinderarzt und Co-Autor des demnächst erscheinenden Buches „ Vax Facts : Was vor der Impfung in jedem Alter und in allen Lebensphasen zu beachten ist“, sagte in einem kürzlichen Interview, dass in den weltweiten Impfprogrammen weiterhin die gefährliche Ganzzell-DTP-Formulierung anstelle der weniger riskanten azellulären Version verwendet werde.

Der Defender berichtet: Der Ganzzellimpfstoff, der den gesamten Bordetella pertussis-Organismus und nicht nur gereinigte Bestandteile enthält, hat seit den 1930er Jahren zu zahlreichen Berichten über neurologische Schäden geführt.

In den USA wurde er 1997 aus dem Verkehr gezogen, aber die Formulierung wird in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiterhin verwendet und hat möglicherweise Millionen von Kindern getötet .

„Die Ironie besteht darin, dass der Erfolg, der daran gemessen wird, wie gut ein Land, eine Region oder ein Arzt impft, in Wirklichkeit die Pharmaindustrie und alle belohnt, die vom Impfstoffverkauf auf Kosten der Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft profitieren“, sagte Thomas.

Thomas, der Autor einer Studie, in der die gesundheitlichen Auswirkungen geimpfter und ungeimpfter Kinder verglichen wurden, argumentierte, der Erfolg sollte anhand der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung und nicht anhand der Impfraten gemessen werden .

„Je weniger wir impfen, desto gesünder ist die Bevölkerung“, sagte er. „Wir brauchen neue Maßstäbe!“

Der Bericht erscheint , während die Impfallianz Gavi einen ehrgeizigen Plan im Wert von 11,9 Milliarden Dollar vorstellte – darunter 9 Milliarden Dollar an neuen Mitteln – um bis 2030 500 Millionen Kinder mit bestehenden und neuen Impfstoffen zu impfen. (COVID Pfizer-Impfstoff unter der Lupe: Warum enthält er Bestandteile von Spinnenseide? (Videos))

Wichtige Erkenntnisse aus dem WHO-UNICEF-Bericht

Laut dem WHO-UNICEF-Bericht unterstreicht die Stagnation der weltweiten Impfraten die anhaltenden Herausforderungen im Zuge der COVID-19- Pandemie und gibt Anlass zur Sorge über Krankheitsausbrüche, insbesondere Masern, sowie über die Auswirkungen des Klimawandels auf durch Impfungen vermeidbare Krankheiten.

Im Mittelpunkt des Berichts steht die Zahl der Kinder, die drei Dosen des DTP-Impfstoffs erhalten haben – ein wichtiger Indikator für die weltweite Impfabdeckung –, die im Jahr 2023 bei 84 % (108 Millionen) der Kinder stagnierte, eine Zahl, die die WHO dennoch als „ beeindruckend “ bezeichnete.

Die globale Gesundheitsagentur führte die Entwicklung der Daten auf den schlechten Zugang zu Gesundheitsdiensten während der anhaltenden Pandemie und auf fragile, konfliktreiche Gebiete zurück.

Der Anstieg um 600.000 Kinder, die keine Impfung erhalten haben, bereitet der WHO im Hinblick auf die Ziele ihrer Impfagenda 2030 (IA2030) besondere Sorgen.

Ziel der IA2030 ist es, „niemanden zurückzulassen“, indem die Zahl der Kinder, die keine Impfung erhalten, um 50 % gesenkt wird und bis 2030 in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen „500 Impfstoffeinführungen“ mit „neuen oder nicht ausreichend genutzten Impfstoffen“ durchgeführt werden.

Auch die Impfraten gegen Masern geben der WHO weiterhin Anlass zu großer Sorge. Im Jahr 2023 erhielten weltweit nur 83 % der Kinder im Rahmen der Routine-Gesundheitsdienste ihre erste Masernimpfung, während nur 74 % ihre zweite Dosis erhielten.

Diese Zahlen liegen unter der 95-prozentigen Abdeckung, die laut WHO erforderlich ist, um „Ausbrüche zu verhindern, unnötige Erkrankungen und Todesfälle abzuwenden und die Ziele der Maserneliminierung zu erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung von WHO und UNICEF .