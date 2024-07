Medium: Warum bringt uns die aktuelle Energie zum Stillstand? (Video)

Viele Menschen fühlen sich gerade ausgebrannt und ausgebremst. Der Alltag geht nicht mehr so leicht von der Hand wie noch vor einem halben Jahr. Schuld daran ist nach Worten des Mediums Kerry K. die Energie, eine sehr spezifisch, wie sie betont, die uns komplett zum Stillstand bringt.

In einem aktuellen Energie-Update verrät Kerry K., wie man am besten mit der Energie umgeht, um wieder den nötigen Schwung zu bekommen. Von Frank Schwede

Jeder kennt das Gefühl, wenn der Alltag über den Kopf wächst. Eine Auszeit gönnt sich nicht einmal jeder zweite. Das führt dazu, dass sich immer mehr Menschen schlichtweg überfordert fühlen.

Dass sich aktuell so viele Menschen ausgebremst fühlen, hat aber noch einen anderen Grund. Es sind die einströmenden Energien, die uns flach legen, erklärt Medium Kerry K. in ihrem aktuellen Video. Sie verrät auch, warum es nicht mehr wie früher möglich ist, sich zu pushen, um einfach weiterzumachen. Kerry K.

„Im Moment kannst du das nicht. Du kannst dich nicht darüber hinauspushen, wo du bist. Und bitte versuche es erst gar nicht, denn diese Energie wird dich verletzten, dich ausschalten und dich zu Fall bringen. Sie wird dich nicht nur zum Stillstand bringen, sondern dich brechen.“

Die Energie ist nicht ohne Grund gekommen und erst recht nicht, um uns zu schaden. Nein, das Gegenteil ist nach Worten des Mediums der Fall. Die Energie will uns zu erheben, uns in eine höhere Lebensausrichtung zu bringen. (Medium: Ein massives DNA Upgrade und Wellen der Veränderungen, die bald jeder spüren wird (Video))

Kerry K.:

„Das ist es, was die Pause bewirken sollte. Eine Neuausrichtung, eine Neukalibrierung – es ist wie ein kleiner Neustart. Wir haben das alle so gut gemacht, dass nicht alle, aber ein großer Teil der Lichtarbeiter gesagt hat, okay, lass uns hinausgehen über die Pause, lass uns das vertiefen, uns in einen tatsächlichen Stopp bewegen.“

Doch der Stopp erweist sich für viele Menschen, auch für viele Lichtarbeiter, als Falle, als eine sehr beängstigend Situation, weil die meisten es gewohnt sind, sich selbst zu ignorieren.(Der Aufstieg – wir haben gerade Fahrt aufgenommen, mehr Menschen werden nun nach 5D aufsteigen)

Sie machen einfach weiter wie gewohnt, weil sie wissen, dass sie bestimmte Dinge im Alltag zu erledigen haben. Und sie sind es gewohnt, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und zu übergehen. Kerry K.:

„Jetzt ist die Zeit gekommen, um wirklich zuzuhören. Du bist nicht aufgeschmissen, wenn du das Gefühl hast, dass alles ein bisschen seltsam ist. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, Schwung zu haben. Gerade gibt es keinen Schwung, was wiederum diese surreale Erfahrung des Jetzt bewirkt, dass du die Welt betrachtest und denkst, etwas stimmt nicht.“

300x250

Fühlt sich wie Schlamm an

Die Energie fühlt sich ausgesprochen intensiv, fast so, als würde man durch Schlamm stapfen, so das Medium. Viele Menschen haben sich irgendwann in ihrem Leben bestimmte Ziele gesteckt, die sie erreichen wollen.

Das können Ziele im täglichen Alltag sein oder Ziele in der nahen oder sogar fernen Zukunft – doch es scheint so, dass es gerade schwer ist, die Ziele zu erreichen. Vielen Menschen kommt es so vor, dass sie unerreichbar in weiter Ferne gerückt sind. Kerry K.:

300x250 boxone

„Du kannst sehen, ich will vorwärts gehen, deine Augen können es sehen. Die Frustration jedoch ist, ich kann nicht dorthin kommen, je mehr ich versuche mich zu bewegen, desto mehr bleibe ich im Schlamm stecken. Du fühlst dich frustriert.“

Das heißt, die Energie ist tatsächlich spektakulär und in einer noch nie dagewesen Intensität, weil sie uns im wahrsten Sinne des Wortes ausbremst und schachmatt legt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man die Energie richtig nutzt. Kerry K. verrät, was zu tun ist:

„Du wirst langsamer, alles wird langsamer. Dein Atmen, du wirst das Gefühl haben, fast so, als würde sich dein Herzschlag verlangsamen. Warum, weil wir so daran gewöhnt sind, hektisch und im außen abgelenkt zu sein.

Was jetzt gerade passiert, ist, dass all diese äußere Realität, an die du angeschlossen warst, all diese Illusion verblasst. Bring dich also in die Pause oder am besten in den Ruhepol.“

In die Pause zu gehen, ist nach Worten des Mediums vor allem für Lichtarbeiter geradezu eine Zauberformel, um sich auf dem Pfad des Lebens weiterentwickeln zu können. Jetzt ist es also an der Zeit, sich auf die innere Stille einzulassen. Kerry K.:

„Die ironische Weise der Ort ist, vor dem so viele von uns so weit weggelaufen sind, denn das bedeutete immer in Konfrontation gehen, weil Du dich dann nämlich selbst siehst.“

Egal ob es nur eine kleine Pause ist oder der ganz große Stop. Es fühlt sich in jedem Fall real und authentisch an. Es ist, wie Kerry K. es formuliert, eine Art Bestandsaufnahme des eigenen Lebens:

„Es ist wie einatmen und warten auf das Ausatmen. Und wenn du das tust, wird es eine Erleichterung für dich sein. Wenn du ausatmest, wird es sich anfühlen, als ob der Fluss wieder da ist. Aber in der Zwischenzeit sei präsent.“

Lichtarbeiter sind die Vorreiter

Lichtarbeiter sind, so Kerry K., die Vorreiter. Sie sind Wesen, wie es schon der Name sagt, die mit Licht arbeiten. Sie sind die Vorreiter oder besser gesagt Vorarbeiter dieser Energie für die Erde, was bedeutet, dass sich die Welle für sie intensiver viel anfühlt.

Kerry K.:

„In gewissem Sinne brichst du die Welle. Du kannst dir also vorstellen, dass die universelle kosmische Welle kommt und den Planeten trifft und dann gibt es all diese wunderbaren Lichtarbeiter, die drauf losrennen, tapfer und mutig sind, dieser Welle entgegenzulaufen.“

Bei einem Tsunami zieht sich der Ozean bekanntlich selbst in sich zurück. Das tun gerade auch die Menschen, die ausgebremst wurden durch die außergewöhnlichen Energieströme.

Sie ziehen sich in sich zurück, um schließlich wieder rauszukommen und wie ein Phönix aus der Asche wieder nach vorne treten zu können – und das mit dem Phönix aus der Asche ist sogar wörtlich gemeint.

Kerry K. verrät warum:

About aikos2309 See all posts by aikos2309