Gesundheit: Die Kraft der Sango-Meereskoralle – reich an Magnesium und Calcium

Die Sango-Meereskoralle kann als natürliche Nahrungsergänzung helfen, Ihren Calcium- und Magnesiumhaushalt zu unterstützen. Die japanische Koralle hat gesundheitliche Vorteile, wenn Sie diese richtig anwenden.

Sango-Meereskoralle: Wirkung auf den Säure-Basen-Haushalt

Sie kommt aus dem Meer rund um die japanische Inselgruppe Okinawa und ihr werden kleine Wunder zugeschrieben: Ablagerungen der Meereskoralle Sango sollen dafür verantwortlich sein, dass das dortige Trinkwasser eine Quelle für gute Gesundheit und ein langes Leben ist.

Die Koralle enthält viel Calcium und Magnesium. Beide Stoffe liefert sie im Mengenverhältnis 2:1. Das ist physiologisch äußerst wertvoll. Beide Mineralien spielen im Körper bei zahlreichen Dingen eine Rolle, sowohl einzeln als auch in Kombination.

Calcium beispielsweise ist für Ihre Knochengesundheit wichtig. Genauso brauchen Ihre Knochen für gute Stabilität geringe Mengen Magnesium. Dieses Mineral ist wiederum vorrangig für die Funktion Ihrer Muskel- und Nervenzellen wichtig. Ebenso spielt jedoch auch Calcium eine Rolle für die Aktivität Ihrer Muskeln.

Sango-Korallen sind eine deale Nahrungsergänzung, wenn Sie Ihren Säure-und-Basenhaushalt unterstützen möchten. Eine hohe Säurelast ist ein häufiger Nachteil unserer westlichen Lebensweise und Ernährung. Die Naturheilkunde sieht darin eine wesentliche Ursache für eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten sowie Autoimmunerkrankungen.

Neben Calcium und Magnesium liefern die Korallen zusätzlich eine Fülle an Spurenelementen und Mineralien. Eisen, Jod, Chrom, Silicium und weitere übernehmen wichtige Funktionen bei Stoffwechselvorgängen und helfen alle zusammen, dass Ihr Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen ist.

Die Einnahme als Nahrungsergänzung

Sie können Pulver, Kapseln oder Tabletten der Sango Meereskoralle als Nahrungsergänzung kaufen. Der Vorteil der Sango-Präparate soll laut Anbietern darin liegen, dass die Mineralien besonders gut von Körper aufgenommen werden.

Kritiker bemängeln, dass in Sango-Korallen letztlich ebenso wie in vielen anderen Nahrungsergänzungen Magnesium und Calcium in Form von Carbonaten vorliegen. Nicht nachvollziehbar sei daher die Aussage, dass die Aufnahme der Mineralstoffe aus Sango besser funktioniere als bei anderen Präparaten.

Entscheiden Sie sich für die Einnahme, dann ist die Zufuhr von etwa 3 Gramm Pulver oder reinem Korallen-Substrat eine angemessene Menge. In dieser Menge sind etwa 500 bis 600 Milligramm Calcium sowie 200 bis 300 Milligramm Magnesium enthalten.

Verteilen Sie diese Menge auf drei Zeitpunkte am Tag. Sehr bequem ist auch das Lösen von 3 Gramm Korallen-Pulver in einem Liter Wasser mit einem Schuss Zitronensaft. Trinken Sie davon über den Tag verteilt, kann Ihr Körper die Nährstoffe gut aufnehmen.

Die Qualität von Sango-Korallen

Echte Sango-Koralle gibt es nur rund um die Inseln von Okinawa. Für die Nahrungsergänzungsmittel werden keine lebenden Korallen geerntet. Die Korallensubstrate werden von abgestorbenem und abgefallenem Material gewonnen. Meist ist es bereits zu feinem „Sand“ zerrieben, der sich in Form von Sandbänken rund um die Inselgruppen ablagert.

Der Befürchtung, Sango-Meereskorallen könnten aufgrund der Reaktorkatastrophe von Fukushima radioaktiv belastet sein, treten Anbieter der Präparate mit regelmäßigen Analysen zur Radioaktivität entgegen.

Seriöse Anbieter kontrollieren nicht nur die Radioaktivität, sondern auch den Gehalt an Schwermetallen und anderen Rückständen. Falls Sie die Analysen interessieren, fragen Sie beim Anbieter nach.

Tipp:

