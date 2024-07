Vatikan erklärt Erzbischof Viganò für des Schismas „schuldig“ und exkommuniziert

Der Vatikan von Papst Franziskus gab am 4. Juli bekannt, dass er den ehemaligen Nuntius des US-amerikanischen Erzbischofs Viganò „des vorbehaltenen Delikts des Schismas schuldig gesprochen“ habe und dass er infolgedessen automatisch exkommuniziert sei.

Das vatikanische Dikasterium für die Glaubenslehre (DDF) gab am 5. Juli bekannt, dass es den ehemaligen US-Nuntius, Erzbischof Carlo Maria Viganò, des „Schismas“ schuldig gesprochen und ihn automatisch exkommuniziert habe.

In einer ohne Vorankündigung an die Pressestelle des Heiligen Stuhls herausgegebenen Erklärung erklärte die DDF, ihr Kongress habe am 4. Juli stattgefunden, um gegen Viganò zu entscheiden. In der Erklärung heißt es:

Am 4. Juli 2024 trat der Kongress des Dikasteriums für die Glaubenslehre zusammen, um das in Kanon 1720 CIC genannte außergerichtliche Strafverfahren gegen den hochwürdigsten Carlo Maria Viganò, Titularerzbischof von Ulpiana, abzuschließen. Ihm wird das vorbehaltene Delikt des Schismas vorgeworfen (Kanones 751 und 1364 CIC ; Art. 2 SST).

Seine öffentlichen Äußerungen, in denen er seine Weigerung zum Ausdruck brachte, den Papst anzuerkennen und sich ihm zu unterwerfen, seine Ablehnung der Gemeinschaft mit den ihm unterstellten Mitgliedern der Kirche sowie der Legitimität und lehramtlichen Autorität des Zweiten Vatikanischen Konzils, sind wohlbekannt.

Am Ende des Strafverfahrens wurde der hochwürdige Carlo Maria Viganò des Schismas für schuldig befunden.

Das Dikasterium hat die Exkommunikation als Tatstrafe gemäß Kanon 1364 § 1 CIC ausgesprochen . Die Aufhebung der Strafe ist in diesen Fällen dem Apostolischen Stuhl vorbehalten. Diese Entscheidung wurde dem hochwürdigen Viganò am 5. Juli 2024 mitgeteilt.

Gemäß der neuesten Ausgabe des Kirchenrechts ist es einem Exkommunizierten verboten, die Sakramente anzubieten.

Am 20. Juni gab Viganò bekannt , dass die DDF mit Schreiben vom 11. Juni ein „außergerichtliches Strafverfahren“ gegen ihn eingeleitet habe und den Prälaten des „Verbrechens des Schismas“ bezichtigt habe.

Der Brief des Vatikans stammt von Monsignore John Kennedy, dem Leiter der Disziplinarsektion der DDF. Darin wird er auf „das ihm vorgeworfene Verbrechen des Schismas hingewiesen (öffentliche Äußerungen, die zu einer Leugnung der für die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft mit der katholischen Kirche notwendigen Elemente führen; Leugnung der Legitimität von Papst Franziskus; Bruch der Gemeinschaft mit ihm und Ablehnung des Zweiten Vatikanischen Konzils).“

. @CarloMVigano excommunicated by same Vatican that rehabilitated sex abuser Rupnik

.

@CarloMVigano

vom selben Vatikan exkommuniziert, der den Sexualstraftäter Rupnik rehabilitiert hat

Viganò wies diese Anschuldigung zurück und erklärte damals: „Als Nachfolger der Apostel beanspruche ich, in voller Gemeinschaft mit der römisch-katholischen apostolischen Kirche zu stehen, mit dem Lehramt der römischen Päpste und mit der ununterbrochenen doktrinellen, moralischen und liturgischen Tradition, die sie treu bewahrt haben.“

300x250 boxone

Er fügte hinzu: „Ich lehne die Skandale, Irrtümer und Häresien von Jorge Mario Bergoglio ab, weise sie zurück und verurteile sie. Er legt eine absolut tyrannische Machtausübung an den Tag, die gegen den Zweck gerichtet ist, der die Autorität in der Kirche legitimiert: eine Autorität, die stellvertretend für die Autorität Christi steht und als solche nur Ihm gehorchen muss.“

Der Erzbischof erklärte weiter:

… um mich von der kirchlichen Gemeinschaft mit Jorge Mario Bergoglio zu trennen, müsste ich zuerst mit ihm in Gemeinschaft gestanden haben, was nicht möglich ist, da Bergoglio selbst aufgrund seiner zahlreichen Häresien und seiner offenkundigen Fremdheit und Unvereinbarkeit mit der Rolle, die er ungültig und unerlaubt innehat, nicht als Mitglied der Kirche betrachtet werden kann.

Viganò wandte die Vorwürfe des Vatikans gegen sie und beschuldigte dann Papst Franziskus des Schismas. Er schrieb:

Ich beschuldige Jorge Mario Bergoglio der Häresie und des Schismas und fordere, dass er als Häretiker und Schismatiker verurteilt und vom Thron entfernt wird, den er seit über 11 Jahren unwürdig innehat. Dies widerspricht in keiner Weise dem Sprichwort Prima Sedes a nemine judicatur , denn es ist offensichtlich, dass ein Häretiker, da er nicht in der Lage ist, das Papstamt anzutreten, nicht über den Prälaten steht, die ihn richten.

Erzbischof Viganò wurde um einen Kommentar zu der Entscheidung des Vatikans gebeten und dieser Bericht wird entsprechend aktualisiert.

Erzbischof Vigano: Epstein erpresste Politiker für den Mossad

Der verstorbene amerikanische Finanzier und verurteilte Pädophile Jeffrey Epstein hat laut einem ehemaligen israelischen Spion Politiker für den israelischen Mossad erpresst.

Auch Erzbischof Carlo Maria Vigano, der vor Kurzem von Papst Franziskus in den Vatikan zitiert wurde, um ihn von seinem Amt als Exekutivdirektor zu berufen, äußerte sich dazu, dass Jeffrey Epstein auf seiner Insel eine Erpressungskampagne durchgeführt habe.

Laut Vigano sammelte Epstein während seiner Arbeit für den israelischen Mossad Beweise dafür, dass bekannte Personen abscheuliche Verbrechen an Kindern begangen hatten.

Der Middle East Monitor berichtet: Der verstorbene amerikanische Finanzier und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seine Freundin Ghislaine Maxwell waren israelische Spione, die minderjährige Mädchen benutzten, um Politiker zu erpressen und sie dazu zu bringen, Informationen an Israel weiterzugeben, so ihr mutmaßlicher Mossad-Führungsoffizier.

Diese Behauptungen werden von dem mutmaßlichen ehemaligen israelischen Spion Ari Ben-Menashe in einem bald erscheinenden Buch mit dem Titel „Epstein: Dead Men Tell No Tales“ aufgestellt. Darin gibt er an, der Kontaktmann von Ghislaines Vater Robert Maxwell gewesen zu sein, der ebenfalls ein israelischer Spionageagent war und seine Tochter und Epstein dem Mossad vorgestellt hatte.

„Sehen Sie, herumzuvögeln ist kein Verbrechen. Es könnte peinlich sein, aber es ist kein Verbrechen“, schrieb Menashe in dem Buch. „Aber ein vierzehnjähriges Mädchen zu vögeln ist ein Verbrechen. Und er hat Fotos von Politikern gemacht, die vierzehnjährige Mädchen vögeln – wenn Sie es richtig verstehen wollen … Sie [Epstein und Maxwell] erpressten die Leute einfach auf diese Weise.“

Verbindungen zwischen Israels Barak und dem US-Sexhandelsverdächtigen Epstein aufgedeckt

https://archive.vn/o/VsFnN/https://www.middleeastmonitor.com/20190712-israels-barak-us-sex-trafficking-suspect-epstein-ties-exposed/

Der Agent Ben-Menashe, ein im Iran geborener israelischer Geschäftsmann, der nach eigenen Angaben von 1977 bis 1987 für den Mossad gearbeitet hat, ist eine mysteriöse Figur, die 1989 in den USA wegen Waffenhandels verhaftet wurde.

Er wurde 1990 jedoch erst freigesprochen, nachdem eine Jury anerkannt hatte, dass er im Auftrag des israelischen Staates handelte. Israel bestritt daraufhin, dass Menashe irgendwelche Verbindungen zu seinen Geheimdiensten habe, und versuchte, sich von ihm zu distanzieren, obwohl andere Nachrichtenberichte sowohl in den USA als auch in Israel bestätigten, dass er im Auftrag des Landes handelte.

In dem neuen Buch, in dem auch spekuliert wird, dass Maxwell möglicherweise als Doppel- oder Dreifachagent für andere Regierungen gearbeitet hat, heißt es, dass sich Epstein und Ghislaine trotz Berichten, sie hätten sich Anfang der 1990er Jahre in New York kennengelernt, in Wirklichkeit aber schon früher kennengelernt haben, und zwar durch ihren Vater, der Epstein dem Mossad vorstellte, bevor Ghislaine sich später den Aktivitäten anschloss. Jeffrey Epstein, der wegen sexuellen Menschenhandels mit Minderjährigen angeklagt war, wurde am 10. August tot in seiner Zelle im New Yorker Gefängnis aufgefunden. Offiziellen Berichten zufolge beging er Selbstmord, doch es gibt viele Spekulationen und Beweise dafür, dass er tatsächlich getötet wurde. Viele behaupten, er sei ermordet worden, weil er die Personen kannte, die er erpresste, und die Taten, die sie begangen hatten. Die Aussagen Ben-Menashes sind bislang unbelegt, doch sollten sie sich als wahr erweisen, wären sie ein deutlicher Beweis dafür, dass Israel an der Erpressung hochrangiger und prominenter Politiker und Persönlichkeiten in den USA beteiligt ist. Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com/thepeoplesvoice.tv am 06.07.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309