50 Dinge, die jeder auf Vorrat haben sollte, um sich auf Wahlchaos, den Dritten Weltkrieg, verheerende Naturkatastrophen und die nächste globale Pandemie vorzubereiten

Bereiten Sie sich vor? Im Moment horten Millionen Menschen Nahrungsmittel und Vorräte in Erwartung dessen, was ihrer Meinung nach kommen wird.

Die Menschen in den USA sind nervös wegen der bevorstehenden Wahl, des rasch eskalierenden Krieges im Nahen Osten, der alarmierenden Naturkatastrophen , die wir überall auf der Welt erleben, und der Möglichkeit einer weiteren großen globalen Pandemie. Von Michael Snyder

In all meinen Jahren habe ich noch nie so viel Besorgnis über die nächsten 12 Monate erlebt wie in diesem Moment. Es gibt einen wachsenden Konsens darüber, dass große, weltbewegende Ereignisse bevorstehen, und es gibt sehr viele Menschen, die gut vorbereitet sein wollen.

Tatsächlich hat Newsweek berichtet, dass die „Weltuntergangsvorbereitung“ zu einer 2,46 Milliarden Dollar schweren Industrie geworden ist …

Die einst eher nebensächliche Art der Weltuntergangsvorbereitung entwickelt sich zu einer boomenden 2,46 Milliarden Dollar schweren Industrie, die inmitten einer Welt voller Ungewissheiten einen gesellschaftlichen Impuls zur Eigenständigkeit setzt.

Ob aufgrund der Nachbeben der Covid-19-Pandemie, Lieferkettenunterbrechungen, Naturkatastrophen oder geopolitischer Spannungen – die Diskussion über die Katastrophenvorsorge verlagert sich von den Rändern der Gesellschaft in die Mehrheit der Haushalte.

Als ich aufwuchs, habe ich die Wörter „Prepper“ oder „Prepping“ kein einziges Mal gehört.

Doch inzwischen bereitet sich ein sehr großer Teil der Bevölkerung aktiv auf den Zusammenbruch der Gesellschaft vor.

Zahlen der FEMA zufolge sind etwa 20 Millionen Amerikaner so gut vorbereitet, dass sie zumindest einen Monat lang auf sich allein gestellt sein können … (11 Beispiele, die zeigen, dass wir wirklich in sehr seltsamen Zeiten leben)

Einer Analyse der Daten der Federal Emergency Management Agency zufolge können etwa 20 Millionen Amerikaner einen ganzen Monat lang auf sich allein gestellt sein. Darunter sind auch jene, die sich online als Mitglieder von „Prepper“-Communitys identifizieren, zu denen Enthusiasten gehören, die Vorräte für mehrere Jahre anlegen oder Bunker bauen.

Natürlich reicht die Vorbereitung auf ein Überleben von einem Monat bei weitem nicht aus, um das zu überstehen, was letztendlich auf uns zukommt .

Aber immerhin ist es etwas.

Heutzutage richtet sogar Costco sein Marketing an Prepper …

Inmitten der bereits vollgepackten Regale von Costo mit übergroßen Erdnussbuttergläsern und 12er-Packungen Makkaroni mit Käse gibt es eine neue, knallharte Ergänzung, die in den sozialen Medien für Furore sorgt: Der Readywise-Notfall-Eimer für 150 Portionen. Für 100 Dollar enthält der Eimer 80 Abendessen, 30 Frühstücke und 40 Energydrinks mit einer Haltbarkeit von – darauf können Sie sich gefasst machen – 25 langen Jahren.

„In einer Welt, in der Unvorhersehbarkeit allgegenwärtig ist“, heißt es in der Beschreibung, „spielt unser Sortiment eine entscheidende Rolle bei der Notfallvorsorge. Stellen Sie sich das plötzliche Einsetzen von Unwettern, die Herausforderungen unerwarteter Arbeitsplatzwechsel oder den beunruhigenden Gedanken an Nahrungsmittelknappheit vor.“

Zusätzlich zum Verkauf von Eimern mit Notnahrung ist Costco auch zu einem „riesigen Verkäufer von Gold- und Silberbarren und -münzen“ geworden …

Der Großhandelsclub verkauft auch viele Gold- und Silberbarren und -münzen, die bei denjenigen, die einen Zusammenbruch des Finanzsystems befürchten, äußerst beliebt sind. (Eine 1-Unzen-Silbermünze ist derzeit etwa 30 Dollar wert.)

