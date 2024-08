Ärztin, Influencerin und Journalistin die Covid-Impfungen aufdrängten und Impfgegner „verabscheute“, sterben plötzlich und unerwartet (Video)

Eine prominente australische Journalistin, die öffentlich ihre Abneigung gegen Impfgegner erklärte, ist nach kurzem Kampf gegen Turbokrebs gestorben.

Jane Hansen war früher Reporterin für A Current Affair . Vor anderthalb Jahren erkrankte sie an Turbokrebs, nur wenige Monate nachdem ihr der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer injiziert worden war.

Naturalnews.com berichtet: „Ich fühle mich außerordentlich gesegnet, heute meinen ersten Pfizer-Impfstoff erhalten zu haben“, twitterte Hansen am 14. Juli 2021. „Keine einzige Nebenwirkung. Stärkung der Immunität mit einem Glas Rotwein. Danke, Wissenschaft.“

Am selben Tag twitterte Hansen erneut, dass sie „froh sei, dass ich für Pfizer reingekommen bin“, und fügte hinzu, dass „viele Leute Schlange stehen und ihren Teil dazu beitragen“, was sie damit meinte, dass sie glaubte, dass jeder, der wie sie selbst gegen COVID geimpft wurde, seinen Teil dazu beitrug, die Menschheit zu retten.

Etwa ein Jahr nach der Pfizer-Injektion wurde bei Hansen „ein bösartiger Hirntumor“ diagnostiziert, der ihren Körper ziemlich schnell vernichtete. Sie starb am 6. August 2024 gegen 23:40 Uhr an der US-Goldküste.

Hansen arbeitete beim Sunday Telegraph . Davor war sie Kriegskorrespondentin. Ihre Familie sagt, sie habe einen „unglaublichen Kampf“ geführt, um ihren Körper von dem Krebs zu befreien, der ihr nach der Injektion entstanden war, aber es habe einfach nicht ausgereicht, um sie zu retten.

„Wir werden uns in Kürze bezüglich der Organisation von Janes Beerdigung melden und ja, es wird eine Totenwache zu Ehren dieser fantastischen Frau geben!“, heißt es in einer Erklärung der Familie.

Seit 2017 wissen wir, dass Hansen anonym an einem „teuflisch unterhaltsamen“ Roman mitgeschrieben hat, der 2008 veröffentlicht wurde und den Titel „Boned“ trägt. Das Buch zielte Berichten zufolge auf die „Blokey-Kultur“ im kommerziellen Fernsehen ab, wobei „Blokey“ sich auf Männer bezieht.

Hansen wollte offenbar, dass das private Fernsehen feministischer würde, denn sie behauptete, dass viele Fernsehveteranen „entsetzt über das verabscheuungswürdige Verhalten von Männern“ in Führungspositionen seien.

„Als wir ‚Boned‘ schrieben, hatten wir beide unsere Jobs aufgegeben“, schrieb Hansen über das männerfeindliche Projekt. „Wir hatten kleine Babys und arbeiteten freiberuflich. Wir wurden auch vom Männerclub niedergemacht. Wir wurden schikaniert. Aber wir waren nie Opfer.“

Hansen hat sicherlich aus der Opferrolle, die sie in „Boned“ präsentiert, Kapital geschlagen und damit zur männerfeindlichen Medienstimmung beigetragen, die den Westen in den letzten Jahren erfasst hat.

Hansen bezeichnete sich selbst als „anonyme TV-Whistleblowerin“ für ihre Beiträge zu „Boned“, mit denen sie angeblich ihre Gefühle bezüglich der Darstellung männlicher Kultur in den Massenmedien „gestehen“ wollte. In Hansens Augen war ihr Roman „schamlos Chick Lit“.

„Sie hat viel geflucht“, kommentierte Clair Harvey, Chefredakteurin von The Australian , die während Hansens Zeit beim Medienunternehmen als stellvertretende Chefredakteurin beim Sunday Telegraph arbeitete.

„Sie war oft empört. Sie lachte viel – und brachte mich zum Lachen – jedes Mal, wenn wir miteinander sprachen.“

Auf X konnte ein Benutzer nicht umhin zu bemerken, dass so etwas in letzter Zeit offenbar häufig vorkommt: Viele prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die einst die COVID-Impfungen lobten, damit prahlten oder darüber Vorträge hielten, sind inzwischen tot.

„Manche würden es sogar göttliche Fügung nennen“, schrieb der Benutzer.

Der Health Ranger übermittelte sein Beileid und merkte an, dass es „absolut schrecklich ist, wenn eine ‚Journalistin‘, die diejenigen angreift, die die Wahrheit über Impfungen sagen, sich selbst impfen lässt, dann Hirntumore entwickelt und dann an diesen Tumoren stirbt.“

Ärztin und Unfallchirurgin, die in viralen Posts „Impfgegner“ verspottete, ist plötzlich gestorben

Ein Arzt und Unfallchirurg, der in den sozialen Medien über Ungeimpfte spottete und versuchte, jeden, der die Impfung ablehnte, als Verschwörungstheoretiker darzustellen, war plötzlich gestorben.

Dr. Vicky Jennings sei an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, wie ihre Familie mitteilte.

Dr. Jennings war Mitglied der Association of Surgeons of South Africa (ASSA) und der Trauma Society of South Africa (TSSA) und wurde international von der International Association of Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC) anerkannt. Vor kurzem wurde sie zum Fellow der American Association for the Surgery of Trauma (AAST) ernannt.

Im Internet war sie auch für ihr Engagement für Impfungen bekannt, insbesondere für ihre Verhöhnung der Ungeimpften.

A doctor and trauma surgeon who mocked “anti vaxxers” has died suddenly pic.twitter.com/YrQadGNHtw — Truthseeker (@Xx17965797N) March 10, 2024

Die Liste vollständig geimpfter Influencer, die sich während der Pandemie über Ungeimpfte lustig machten, bevor sie plötzlich starben, wächst weiterhin exponentiell.

Erinnern Sie sich an die YouTube- und TikTok-Influencer, die ihren Followern während der Pandemie die experimentellen Covid-19-Impfstoffe anpriesen? Die meisten von ihnen erhielten Zahlungen von der Regierung und Pharmaunternehmen, um ihre Follower davon zu überzeugen, die Einführung des Impfstoffs zu unterstützen.

YouTube und andere Influencer in den sozialen Medien trugen maßgeblich zur Verbreitung der Massenpsychose bei, die laut Dr. John Malone dazu führte, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung im Wesentlichen hypnotisiert wurde und sich dann an die drakonischen Covid-Maßnahmen hielt.

Ein paar Jahre später ereilt das Karma genau jene YouTuber, die sich impfen ließen und vom Geld der Pharmakonzerne profitierten.

Bei Hunderten dieser jungen und gesunden YouTube-Influencer wird derzeit Krebs diagnostiziert – und viele von ihnen haben zugegeben, dass sie an seltenen und aggressiven Turbokrebsarten leiden.

..

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.08.2024