Aufgedeckt: Gigantisches Aufwachprogramm wird immer krasser! (Video)

Peter Denk vermutet, dass es die Präsidentschaftswahlen im November nicht geben wird, dass die Demokraten versuchen werden, die Wahlen zu verhindern, weil in ihren Reihen die Angst umgeht, dass Trump erneut zum Präsidenten gewählt wird und viele aus den Reihen der Demokraten wissen, dass sie wegen ihrer Verbrechen angeklagt werden. Denk:

„Allein aus diesem Grund sind sie daran interessiert, dass Trump nicht zum Präsidenten gewählt wird. Klar ist, das läuft nach einem wohlorchestrierten Plan ab. Da läuft ein anderer Film im Hintergrund. Das ist völlig klar.“

Bereits wenige Minuten nach Bekanntwerden des Attentats auf Donald Trump tauchten die ersten Hassparolen in den sozialen Medien auf. Sogar von Politikern und bekannten Journalisten.

Denk ist sich sicher, dass der Hass, den linke Politiker und Medien gegen Donald Trump schüren, wesentlich zum Attentat beigetragen haben. Denk:

„Hassparolen, die von Medien und gegnerischen Politikern abgefeuert wurden, führen irgendwann immer dazu, dass irgendwelche Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind, irgendwann sagen, ich muss da was tun, ich tu der Welt ja etwas Gutes.“

Kippt das alte System bis November?

Laut Einschätzung des Krisenrat-Gründers könnten die politischen Turbulenzen in den USA dazu führen, dass das alte System möglicherweise schon im November sein Ende findet. Denk:

„Meiner Ansicht nach ist das der Beginn, eines Prozesses, der in den USA beginnt und später auch in Europa und anderen Ländern das aktuelle System beenden wird. Da bin ich mir sicher.“

Knapp eine Woche nach dem Attentat auf Donald Trump wurde in Deutschland das Magazin Compact mithilfe eines juristischen Winkelzugs verboten, was nach Worten des Krisenrat-Gründers Erinnerungen an die DDR weckt, wo ein Jahr vor dem Fall der Mauer die Zeitschrift Sputnik verboten wurde. Denk:

„Das hat große Wellen geschlagen. In Russland hat man sich das natürlich sehr genau angeschaut. Sogar Elon Musk hat sich dazu geäußert und geschrieben, dass das so nicht geht. Überall wird jetzt den nichtaufgewachten Leuten gezeigt, was hier passiert, geht überhaupt gar nicht. Und es wird immer noch eine Schippe draufgelegt.“

Doch viele Menschen wollen davon nichts wissen. Sie verschließen lieber ihre Augen vor der Wahrheit, weil sie Angst haben, dass ihr Weltbild zusammenbrechen könnte. Das sieht man auch an dem Verhalten vieler Bürger nach der jüngsten Veröffentlichung der RKI-Protokolle. Denk:

„Auch wenn aktuell viel über die Echtheit der Protokolle diskutiert wird, ist klar, dass vorsätzlich gehandelt wurde, dass die Politik den Ton angegeben hat und das RKI danach handeln musste. Das ist der größte Skandal aller Zeiten. Viele wollen aber nicht wahr haben, dass die belogen und betrogen wurden.“

Ein weiterer Skandal im Juli war die Wiederwahl von Ursula von der Leyen zur EU Kommissionspräsidentin, obwohl von der Leyen tags zuvor vom Europäischen Gerichtshof aufgrund illegaler Absprachen mit Impfstoffherstellern verurteilt wurde. Peter Denk:

„Deutlicher kann man es den Leuten nicht mehr zeigen, dass denen da oben völlig egal ist, was sie machen, was die Öffentlichkeit über sie denkt und dass sie sich für unantastbar halten.“

Das nächste Julihighlight war der größte Computerausfall der Geschichte am 19. Juli, der nach Einschätzung von Peter Denk als Computerexperte nicht zufällig passiert ist. Denk:

„Betroffen waren nur große Konzerne, die die Virensoftware von Crowdstrike eingesetzt haben. Das Ergebnis war, dass praktisch jeder Rechner, der diese Software drauf hatte, nicht mehr hochgefahren ist.

Offiziell war das eine Panne – aber merkwürdigerweise gab es auch hier dubiose Aktienverkäufe tags zuvor, die ein gewisses Vorwissen vermuten lassen. Ich denke, dass die Geschichte einen viel größeren Hintergrund hat.

Allein schon Crowdstrike als Name ist interessant: „Schlag in die Menge“. Das klingt für eine Securityfirma irgendwie komisch. Und die Firma ist kein Unbekannter.

Zum einen steht sie in Verbindung mit dem Hackerangriff auf die Demokraten, was ja ein kompletter Fake war, der hochgespielt wurde, in dem man behauptet hat, die Russen hätten den Server gehackt und ein weiteres Mal bei der Wahlmanipulation der Wahl 2020. Auch da tauchte Crowdstrike auch immer wieder in Erscheinung.

Crowdstrike ist ganz offensichtlich eine Firma, die den Demokraten und dem tiefen Staat sehr nahe steht. Das ist offensichtlich. Allein das zeigt schon, dass da nichts dumm gelaufen ist.“

Peter Denk vermutet, dass der tiefe Staat möglicherweise ein katastrophales Szenario nach dem Muster des Netflixfilms „Leave the World Behind“ in Planung hatte:

„Ich könnte mir vorstellen, dass der tiefe Staat genau das vorhatte. Aber offensichtlich sind sie auf dem falschen Fuß erwischt worden. Jetzt gibt’s zwar Milliarden Verluste, aber die Welt ist nicht zusammengebrochen.

Das Problem für die ist jetzt, wenn sie das wirklich so geplant hatten, können sie es kein zweites Mal tun. Zweimal dasselbe ist unglaubwürdig. Und jede Firma, die diese Software benutzt, wird alles dafür tun, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Das dritte große Ereignis, das passiert ist, ist, dass Joe Biden sein Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur erklärt hat. Interessant ist aber für Peter Denk, wie er das gemacht hat und dass er möglicherweise sogar abgedankt wurde. Denk:

„Ausgerechnet mit einem Post auf Elon Musk Plattform X, was ja der große Feind ist. Wie wahrscheinlich kann das sein, dass er ausgerechnet diese Plattform nimmt? Ich denke, dass der Post gar nicht von ihm persönlich war.

Mir ist das sofort Kaiser Wilhelm II in den Sinn gekommen, weil den hat man ja auch abgedankt. Da wurde auch ein Schrieb unter die Leute gebracht, dass er abgedankt hat, doch der war gar nicht von ihm.

Man konnte ihn aus verschiedenen Gründen nicht mehr gebrauchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Biden abgedankt wurde, vielleicht sogar von der anderen Seite.

Deswegen waren die Demokraten völlig konfus, die mussten sich erstmal treffen und sammeln, um zu beratschlagen, wie es weitergeht. Das wäre dann der dritte Fall, wo etwas passiert ist, was von der dunklen Seite so nicht geplant war.“

Denk glaubt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo sich die Demokraten selbst zerlegen, dass es heftige Grabenkämpfen geben wird und dass sie möglicherweise noch einen weiteren Kandidaten aus den Hut zaubern werden.

Der Olympiaskandal

Ein weiteres skandalöses Ereignis war die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, wo sich selbst der Iran beschwert hat, dass das Christentum verunglimpft wurde. Das ist nach Worten von Peter Denk sehr hart:

„Im Islam ist Jesus durchaus ein anerkannter Prophet. Interessant ist auch, dass es 2012 in London ähnlich skandalös zuging, wo uns die große C-Krise quasi vorgespielt wurde, nur da haben es die Leute noch nicht verstanden.

Aber diesmal war es mit dem Abendmahl, das von Transen dargestellt wurde, richtig heftig. Vor allem war alles drin. Es war das Goldene Kalb drin, das vierte Pferd der Apokalypse ist mit einem gesichtslosen Menschen über die Seine geritten und dann haben sie tatsächlichen einen Tanz von Sportlern präsentiert, die simuliert haben, wie sie plötzlich und unerwartet umfallen und sterben. Es war also alles drin.“

Peter Denk ist aufgefallen, dass auch viele normale Menschen auf die Eröffnungsfeier verstört reagiert haben. Deshalb wertet der Krisenrat-Gründer die Feier als einen weiteren wichtigen Schritt, um den Menschen zu zeigen, dass das, was da gezeigt wurde, gar nicht geht. Denk:

„Das Olympische Komitee hat mittlerweile die Videos von YouTube gelöscht und sich dafür entschuldigt. Für die wissenden Bürger war völlig klar, was da gelaufen ist, aber auch viele nichtwissende Menschen haben gesehen, was da wirklich passiert ist. Das ist der nächste Schritt gewesen, den Menschen zu erklären, was die Leute in Medien und Politik machen, geht so nicht.“

Zum Ausgang der Wahlen in Frankreich glaubt Peter Denk, dass Emanuel Macron nach den Olympischen Spielen eine Technokratenregierung einsetzen wird, ähnlich wie in Italien. Das ist eine Regierung, die genau das macht, was der Präsident will. Denk:

„Aus der geistigen Welt kommt, dass Macron seine persönliche Französische Revolution erleben wird. Und er tut alles dafür, dass genau das passieren wird. Ich bin mir sicher, dass am Ende des Jahres in vielen westlichen Ländern die Menschen sehr sauer sein werden. Ich glaube am Ende der Kette, haut es die Menschen um und ihr altes Weltbild wird zerstört sein.

Klar ist, die nicht aufgeweckten Menschen werden jetzt von allen Seiten beschossen. Das ist ein regelrechtes Dauerfeuer. Ich denke, vor allem in den USA wurde die dunkle Seite richtig vorgeführt.“

Was vor allem in Deutschland noch fehlt, ist nach Meinung von Peter Denk der ultimative Kick, der auch die letzte Schlafmütze weckt. Das könnte nach Worten des Krisenrat-Gründers eine Weltkriegsshow sein, die natürlich simuliert ist, weil im außen nichts passieren wird.

Mittlerweile ist in den Massenmedien durchgesickert, dass die Ukraine plant, in Kürze F-16- Kampfjets der NATO gegen Russland einzusetzen. Die Kampfjets sollen sich auf NATO-Basen befinden.

Sollte ein Jet durch russische Luftabwehrrakete abgeschossen werden, könnte das möglicherweise zu einem offenen Konflikt zwischen der NATO und Russland führen.

Astrologen sehen den 1. September als besonders kritisches Datum, da wird nämlich Pluto kurzfristig in den Steinbock zurückkehren. Wie es heißt, plant die dunkle Seite für diesen Tag ein böses dunkles Ritual durchzuführen.

Wir sollten uns daran erinnern, dass auch der Zweite Weltkrieg an einem 1. September ausbrach, nämlich am 1. September 1939. Die dunkle Seite plant, die Zeitlinie des Zweiten Weltkriegs zu nutzen, um den Dritten Weltkriegs auszulösen.

Der kommende 1. September markiert den 85. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, vom 1. September bis zum 9. September wird die dunkle Seite alles in ihrer Macht stehende tun, um den Dritten Weltkrieg zu manifestieren.

Auch die ersten zwei Wochen im November könnten nochmal kritisch werden, weil die dunklen Kräfte mit Blick auf die Wahlen in den USA alles geben werden, um so viel Zerstörung wie möglich anzurichten.

Viele Astrologen und hellsichtige Menschen sind aber überzeugt, dass die dunklen Kräfte in eine Falle tappen werden, weil sie einen schweren strategischen Fehler begehen werden, was zu ihrem Untergang führen wird.

Entspannung ist erst nach dem 19. November in Sicht, wenn Pluto für zwanzig Jahre im Wassermann bleiben wird. Sobald Pluto vollständig in den Wassermann eintritt, wird er Befreiungsenergie auf die Erde bringen.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.08.2024