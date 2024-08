Teile die Wahrheit!

Hin und wieder verlagert sich das Rampenlicht Hollywoods von den glamourösen Stars auf die Dunkelheit, die unter der glänzenden Fassade lauert. Heute beschäftigen wir uns mit den umstrittenen Worten des Schauspielers Jim Caviezel, dessen jüngste Bemerkungen über Adrenochrom, Kinderhandel und zwielichtige Geheimdienstnetzwerke ein erschreckendes Bild der Welt zeichnen. Von amg-news.com

Wir blicken unter die Oberfläche, beleuchten die kryptische und unterirdische Seite unserer Gesellschaft und laden Sie ein, die Realität zu hinterfragen, die uns die Mainstream-Erzählungen präsentieren.

Der Schauspieler und Filmproduzent Jim Caviezel, der weltweit für seine Rollen in hochkarätigen Filmen bekannt ist, überrollte kürzlich die Medien mit einer Flut von „Wahrheitsbomben“, die, offen gesagt, ebenso beunruhigend wie verwirrend sind.

Er lüftete den Vorhang zu einer geheimen Welt, die angeblich von einer Substanz namens Adrenochrom angetrieben wird, die angeblich wirksamer als Heroin ist. Aber was ist diese mysteriöse Verbindung und warum ist sie zum Mittelpunkt einer so hitzigen Diskussion geworden?

Adrenochrom, ein Oxidationsprodukt von Adrenalin oder Epinephrin, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts erstmals wissenschaftlich untersucht. Eine Handvoll Forscher machte sich auf die Suche nach möglichen Verbindungen zur Schizophrenie.

Die wissenschaftliche Untersuchung blieb jedoch begrenzt und die Substanz geriet aus dem Rampenlicht. In jüngerer Zeit tauchte sie als Gegenstand von „Verschwörungstheorien“ wieder auf.

Wenn Sie „Adenochrom“ in die Suchmaschine von Google eingeben, wird es im ersten Eintrag bequemerweise als Stoff für Verschwörungstheorien abgetan. Aber hier liegt der Haken: Wenn Sie tiefer in die Suchergebnisse eintauchen, beginnt sich die Erzählung subtil zu ändern. Plötzlich navigieren Sie nicht mehr durch Websites, die die Substanz entlarven, sondern werden mit Links konfrontiert, die harte Fakten über die Substanz bieten.

Hey, Google, warum diese zweideutige Behandlung? Warum der anfängliche Versuch, die Neugier so schnell zu unterdrücken? Könnte es sein, dass mehr hinter Adrenochrom steckt, als man auf den ersten Blick sieht?

Es scheint, dass der Algorithmus der Suchmaschine dazu neigt, bestimmte Informationen zu verschleiern und damit das Feuer der Skepsis unter frei denkenden Menschen schürt, die sich danach sehnen, hinter die Oberfläche zu blicken, zu forschen und zu verstehen. (Russland rettet Hunderte Adrenochrom-Opfer, die nach Washington DC gebracht werden sollten (Videos))

Caviezel, Adrenochrom und Kinderhandel

Caviezels Äußerungen lassen Bedenken über Adrenochrom wieder aufleben, die im Internet kursieren und angeblich mit illegalen Aktivitäten des Kinderhandels in Verbindung gebracht werden. Der Schauspieler, bekannt durch seine Rolle als Tim Ballard in dem Film „Sound of Freedom“, einer Enthüllung über Kinderhandel, hat seine Ansichten offen dargelegt.

In seiner Erzählung ist Adrenochrom nicht nur wirksam; es ist der Lebenssaft einer dunklen Schattenseite, die von machthungrigen Wesen kontrolliert wird.

Und hier nehmen die Dinge eine noch unheilvollere Wendung, die uns dazu bringt, über Fragen nachzudenken, die ebenso beunruhigend wie notwendig sind. Wohin verschwinden die unbegleiteten Kinder, die über die Grenze kommen?

Was unternimmt die Regierung von Präsident Biden, um ihre Sicherheit und ihren Schutz zu gewährleisten? Könnte es tatsächlich noch mehr Epstein-Inseln geben, die unter der Schirmherrschaft von Geheimdiensten operieren, wie Caviezel vermutet?

Der Begriff „Epstein Island“ ist zum Synonym für die berüchtigten Vorwürfe des Kinderhandels und Kindesmissbrauchs im Zusammenhang mit dem verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein geworden.

Seine Privatinsel, die von den Einheimischen „Pädophileninsel“ genannt wird, war angeblich Schauplatz für abscheuliche Taten, die von hochrangigen Personen begangen wurden. Wenn Caviezels Behauptungen wahr sind, stehen wir vor der Möglichkeit, dass es nicht nur eine, sondern mehrere „Epstein Islands“ gibt, die systematisch von Geheimdiensten verwaltet werden.

Solche Behauptungen berühren tief in unserem kollektiven Bewusstsein einen Nerv und rufen düstere Geschichten von Macht, Korruption und unvorstellbaren Gräueltaten wach, die unter dem Deckmantel der Geheimhaltung begangen werden.