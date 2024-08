BBC engagierte verurteilte Pädophile als Chauffeure für Kinder und hochrangige VIPs

Einem neuen Bericht zufolge hat die BBC über 30 Jahre lang verurteilte Pädophile angeheuert, um Kinder und hochrangige VIPs zu chauffieren.

Ein Chauffeurdienst unter der Leitung eines verurteilten Kinderschänders wurde von Ende der 70er Jahre bis 2006 von der BBC genutzt.

Dailymail.co.uk berichtet: Niven Sinclair erhielt Millionen dafür, dass seine Firma Prominente – darunter Jimmy Saville und hochkarätige Gäste wie den damaligen Premierminister Ted Heath – zu den Studios des Unternehmens und wieder nach Hause transportierte.

Die BBC selbst lobte Sinclair in den höchsten Tönen als einen „schlauen und entschlossenen“ Mann, der sich „den Ruf erworben hat, Programme aus der Patsche zu holen“.

Sein auch als Niven Cars bekanntes Unternehmen fuhr zeitweise 150 Autos für die BBC, berichtete The Telegraph .

Einer der Fahrer – David Smith – missbrauchte anschließend mindestens zwei Kinder in den Studios.

Die Zeitung sprach mit einem von Smiths Opfern und gab bekannt, dass dieser erwägt, den in der Kritik stehenden Sender im jüngsten Skandal um die BBC zu verklagen.

Sowohl Sinclair als auch Smith besaßen BBC-Pässe und die Wagen, in denen die Prominenten chauffiert wurden, trugen Nummernschilder mit Bezug auf das Unternehmen.

Smith begann Anfang der 1980er Jahre als Chauffeur für den Sender zu arbeiten – und hatte bereits fünf Verurteilungen wegen Kindesmissbrauchs vorzuweisen. (Pädo-Hollywood: Kevin Spacey sagt, er habe von King Charles eine „Unterstützungsbotschaft“ in Bezug auf seine Pädophilie-Vorwürfe erhalten (Video))

Angeblich wurde er 1989 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt und blieb Berichten zufolge bis Anfang der 90er Jahre für die Firma tätig.

Schockierenderweise gelang es Dame Janet Smith bei ihren Ermittlungen im Zuge des Jimmy-Savile-Skandals nicht, einen der beiden Männer zu identifizieren.

Eines von Smiths Opfern sagte gegenüber The Telegraph, dass er im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sexuell missbraucht worden sei. Es ist der Ansicht, dass die BBC für die mangelhafte Überprüfung „zur Rechenschaft gezogen“ werden sollte.

Smith bekannte sich des Missbrauchs im Jahr 2001 schuldig. Das Opfer sagte, einer der Vorwürfe beziehe sich auf einen Vorfall im Television Centre der BBC in West-London.

Er wurde 2001 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt und beging 2015 Selbstmord.

Es wird angenommen, dass er seiner Familie erzählte, er sei in den Studios der BBC misshandelt worden.

Das Opfer „hofft zu erfahren, ob die BBC im Umgang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern und insbesondere im Zusammenhang mit Niven Sinclair, Niven Cars und den Menschen, die für ihn arbeiteten, nachlässig war oder nicht“, sagte er der Zeitung.

Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2013, am Vorabend eines weiteren Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs, war Smith bereits 22 Mal wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden.

Aus den damaligen Gerichtsunterlagen ging hervor, dass er „vertraglich als Fahrer für die BBC arbeitete“.Sein Chef Sinclair begann 1977 bei der BBC zu arbeiten und leitete einen „bedeutenden“ Teil der Übertragungen. Doch erschreckenderweise war er bereits 1961, 1967 und 1971 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden und saß mehrere Jahre hinter Gittern.Die BBC selbst beschrieb ihn in einem Artikel über den Fahrer als „treibende Kraft“ und „Helden“ der Organisation, der „Tausende von Gästen pünktlich ins Studio brachte“.Er war sowohl für Panorama als auch für Newsnight tätig und hatte 2005 92 Autos im Einsatz, die „rund um die Uhr für Dutzende von Programmen im Einsatz waren“. Das Unternehmen gab außerdem an, dass er in der Wahlnacht an Besprechungen teilgenommen habe.Im Jahr 2000 wurde Sinclairs Vertrag aus Kostengründen ausgesetzt, er wurde jedoch später zurückgeholt und forderte angeblich einen „hohen“ Preis. Er starb 17 Jahre später.Sinclair bekannte sich schuldig, eine automatische Beretta-Pistole ohne Waffenschein besessen zu haben, sie an einem öffentlichen Ort mitgeführt zu haben und trotz seiner Verurteilung im Jahr 1971 eine Pistole bei sich zu haben.Er wurde dreimal gleichzeitig zu je zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 1966 erhielt er fünf Jahre Haft wegen Sodomie und sexueller Nötigung eines Jungen und einer zweiten sexuellen Nötigung eines Zwölfjährigen.1971 wurde er wegen Sodomie und sexuellen Missbrauchs von vier Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren verurteilt.Sinclair machte sich Jungen zunutze, indem er ihnen Gelegenheitsjobs bezahlte, ihnen Wein anbot und sich ihnen dann in seiner Wohnung in Stanmore im Nordwesten Londons aufdrängte.Im Juni 1961 wurde er wegen unsittlichem Missbrauchs zweier Jungen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.Erst 2005, im Alter von 82 Jahren, gab er seine Tätigkeit bei der BBC auf. Im Jahr 2016 erklärte Sinclair gegenüber dem „Sunday People“ : „Ich war über meine Firma bei der BBC unter Vertrag, nie direkt angestellt, also gab es für sie nie einen Grund, meine Vorstrafen zu überprüfen.“„Aber das war ein ganz anderes Kapitel in meinem Leben. Der einzige Grund, warum ich jetzt da hineingezogen werde, ist Jimmy Savile.“Ein BBC-Sprecher sagte: „Heute verfügt die BBC über unglaublich robuste Sicherheitsrichtlinien und -prozesse, die im Laufe der Jahrzehnte immer weiter gestärkt wurden.“

„Wenn Leute Beschwerden oder Bedenken an uns richten möchten, möchten wir von ihnen hören und sie mit größter Sorgfalt und Ernsthaftigkeit behandeln.“

Diese Enthüllung erfolgte nur wenige Tage, nachdem der 41-jährige BBC-Star Jermaine Jenas von dem Konzern entlassen wurde, nachdem sich Frauen über sein Verhalten am Arbeitsplatz beschwert hatten.

Eine junge Mitarbeiterin, die angeblich schon früher vom BBC- Star beeindruckt war, äußerte Bedenken wegen angeblicher Flirt-SMS.

Der Fußballexperte wurde diese Woche von der BBC wegen „angeblicher Probleme im Zusammenhang mit dem Verhalten am Arbeitsplatz“ entlassen. Wie der Sender bestätigte, handelte es sich dabei um „digitale Kommunikation wie Textnachrichten, die dem Unternehmen vor einigen Wochen zur Sprache gebracht wurden“.

Seitdem haben sich weitere Frauen zu Wort gemeldet, da die angeblich von Jenas gesendeten Nachrichten untersucht werden.

Die BBC-Chefs entließen Jenas so schnell, dass nicht einmal Alex Jones davon erfuhr, da er innerhalb weniger Minuten von allen Werbe-Websites gelöscht wurde. Im Gegensatz dazu blieb Huw Edwards zehn Monate lang auf der Gehaltsliste, was heftig kritisiert wurde.

Der Kontrast zu Edwards ist frappierend: Die BBC zahlte ihm von Juli letzten Jahres – als The Sun sie über Vorwürfe informierte, er habe einer Teenagerin Geld für sexuelle Bilder bezahlt – bis April weiter sein Gehalt, als er auf ärztlichen Rat zurücktrat.

Der 63-Jährige wurde nun von der BBC aufgefordert, die geschätzten 200.000 Pfund zurückzugeben, die er in den fünf Monaten nach seiner Verhaftung im November wegen dreifacher Anfertigung anstößiger Bilder von Kindern erhalten hatte.

Der Fall Huw Edwards beschäftigte die BBC von dem Moment an, als die ersten Vorwürfe auftauchten. Einen Tag nach Veröffentlichung des Artikels kündigte der Sender an, er werde die Vorwürfe untersuchen und Kontakt mit der Londoner Polizei aufnehmen.

Ein weiterer Schlag für den Ruf der BBC: Die Sendung „Strictly Come Dancing“ geriet ins Kreuzfeuer der Kritik, als Giovanni Pernice und Graziano Di Prima beschuldigt wurden, ihre prominenten Tanzpartner schlecht behandelt zu haben.

Giovanni bestritt vehement jegliches Fehlverhalten, während der 30-jährige Graziano sein Vorgehen gegenüber Zara McDermott zunächst bestätigte und bedauerte.

Die BBC wurde in den letzten Jahren von Skandalen erschüttert, die Jahrzehnte zurückreichen, da bekannte Gesichter wie Jimmy Savile und Stuart Hall eine geheime dunkle Seite verbargen

Huw Edwards war nur der jüngste Fall in einer langen Reihe von Pädophilen, die bei der BBC gearbeitet haben. Viele von ihnen wurden nach dem Savile-Skandal enttarnt, der den Konzern Anfang der 2010er Jahre erschütterte.

