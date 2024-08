Chaos, Panik, Simulation – wenn Politik und Medien die Welt auf den Kopf stellen und Illusionen zaubern 

Die Welt steht kurz vor dem Zusammenbruch. In den USA und vielen europäischen Ländern herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Das Klima spielt verrückt, im Nahen Osten und in der Ukraine tobt mit unverminderter Härte der Krieg. Ist das die Wirklichkeit?

Wenn Politik und Medien eine Echokammer schaffen, stellen sie die Welt auf den Kopf und zaubern Illusionen. Ein Essay über die Entrückung der Wirklichkeit von Frank Schwede

Wenn ich im Kino vor einer 3D-Leinwand in völliger Dunkelheit sitze und mir einen Apokalypse-Blockbuster gönne, bin ich für gut zwei Stunden Besucher in einer anderen Welt und erlebe den Weltuntergang hautnah.

Ich sehe, wie Wolkenkratzer vor meinen Augen einstürzen, Menschen schreiend durch die Straßen rennen, Polizeisirenen heulen und plötzlich ein flammendes Inferno auf mich zurollt und mich zu verbrennen droht – aber ich weiß, was da vor meinen Augen geschieht, ist nicht die Wirklichkeit.

Spätestens wenn der letzte Meter Zelluloid durch den Projektor gerattert ist, ist die Welt wieder in Ordnung – also kein Grund zur Sorge. Bei Tagesschau & Co ist das anders – soll man zumindest glauben.

Hier sterben wirklich Menschen auf den Straßen, die Raketen der Hisbollah, die in Israel einschlagen sind echt und die Hitze, die Europa und die Welt zum Kochen bringt, ist mörderisch und darf auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden.

Der Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine auf der einen Seite, bürgerkriegsähnliche Zustände auf Europas Straßen auf der anderen und alarmierende Zahlen von Hitzetoten bei Temperaturen von noch nicht einmal 30 Grad Celsius dazwischen. Ist dieser Wahnsinn echt oder leben wir mittlerweile in einer von den Medien geschaffenen Pseudo-Wirklichkeit? (Dies ist nicht das Ende der Finanzmärkte – die Wahrheit ist, dass dies erst der Anfang des Chaos ist …)

Alles, was man braucht, um Menschen davon zu überzeugen, dass eine potentielle Gefahr droht, sind dramatische Bilder und dramatische Zahlen. Bilder sagen mehr als tausend Worte und auch Zahlen können einem das Blut in Adern gefrieren lassen. Das alles kennen wir aus der Corona-Zeit.

Jetzt, nach der Veröffentlichung der ungeschwärzten, nichtautorisierten RKI-Protokolle, wissen wir, dass für die breite Bevölkerung mit Ausnahme vulnerabler Gruppen niemals eine ernsthafte Gefahr durch Corona bestanden hat. Zu keinem Zeitpunkt.

Das Bundesgesundheitsministerium hat mithilfe des RKI, den Massenmedien und einer handverlesenen Zahl fragwürdiger Wissenschaftler die Bevölkerung über drei Jahren mit herbei getesteten und oft frei erfundenen Infektionszahlen und Corona-Toten mächtig an der Nase herumzuführen, um einen Status Quo aufrecht zu halten, den es nie gab, der auf dem Mist korrupter Politiker und Pharmakonzerne gewachsen ist.

Den Schein wahren

Deshalb fordert jetzt FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu Recht Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Rücktritt auf. Er beschuldigt den Minister in einem 13-seitigen Schreiben, die Bevölkerung bewusst getäuscht zu haben. Wörtlich schreibt Kubicki:

„Karl Lauterbach hat dem Ansehen der Bundesregierung durch sein unverantwortliches Verhältnis zur Wahrheit schweren Schaden zugefügt und Zweifel an der Lauterkeit staatlichen Handels genährt. Er muss persönliche Konsequenzen ziehen.“

Nicht ohne Grund wurden während des „Corona-Ausnahmezustands“ die sozialen Medien scharf zensiert. Besuchern wurde verboten, in nahezu menschenleeren Krankenhäusern zu filmen, um den Schein überlasteter Kliniken zu wahren.

Szenenwechsel: Bei der Fernsehdebatte der beiden Spitzenkandidaten für die amerikanische Präsidentschaftswahl am 28. Juni wirkten die ständigen geistigen Aussetzer und Wortfindungsstörungen von US Präsident Joe Biden verstörend, geradezu beängstigend.

Wie kann dieser Mann, so fragt man sich unwillkürlich, in diesem Zustand das mächtigste Land der Welt regieren, und in welchem Ausmaß ist Biden überhaupt noch in der Lage, bei komplexen Fragen die zentralen Fakten zu überschauen und abgewogene Entscheidungen zu treffen – was ist, wenn dieser wirre Greis den Atomkoffer öffnet und auf den roten Knopf drückt?

Es ist geradezu verständlich, dass in den sozialen Medien schon seit langem das Gerücht die Runde macht, dass der US Präsident nicht der echte Joe Biden ist. Aber wer ist er dann? Ein Schauspieler, ein Hologramm, eine Künstliche Intelligenz mit Wackelkontakt? Wer auch immer Präsident der Vereinigten Staaten ist, Joe Biden ist es nicht. So viel steht fest. Warum aber das ganze Theater?

Auf der anderen Seite des Großen Teichs wird in der Ukraine und im Nahen Osten geschossen. Bilder von zerstörten Städten und Panzern auf dem Schlachtfeld machen die Runde durch die Medien.

Auch diese Bilder wirken verstörend. Bilder von zerstörten Häuserblocks, Raketen, die durch den Nachthimmel sausen, dazu Sirenengeheul und Explosionsgeräusche. Das macht etwas mit den Menschen, dass löst etwas in ihnen aus – vor allem Ängste.

Schließlich kann der Krieg schon morgen zu uns kommen, Dörfer und Städte zerstören, Leid und Tod direkt vor unsere eigene Tür bringen.

Bilder, die Heute und Tagesschau täglich und nahezu rund um Uhr liefern, sollen zeigen, dass die Welt am Abgrund steht – nur drei Schritte weiter, und es ist aus – von der einen auf die andere Sekunde.

Doch sind all diese schrecklichen Bilder wirklich echt oder sollen sie nach Corona nur für weitere Ängste sorgen – doch warum? Warum wird die Menschheit von Politikern und Medien über Jahre hinweg im Würgegriff der Angst gehalten? Eine Antwort auf diese Frage kennen nur die Verantwortlichen selbst.

Die Vermutung, dass die Bilder und Zahlen über Opfer manipuliert sind, liegt nahe. Durch Simulation mit Leuchtraketen, Aufnahmen von Militärübungen oder sogar durch computerbearbeitete Bilder, wie sie auch bei der Herstellung von Katastrophenfilmen verwendet werden, ist es leicht, eine falsche Wirklichkeit in die Wohnzimmerstuben zu zaubern.

Genau wie bei Corona. Särge mit Toten auf Militärtransportern, die durch die Städte transportiert werden und Menschen an Beatmungsmaschinen in Kliniken. Nicht ohne Grund, gibt es bereits in Israel ein Verbot, auf der Straße zu filmen, sobald das Land angegriffen wird.

Fakt ist, real hat das zu sein, was uns die Konzernmedien zeigen. Sie machen Messermorde unsichtbar, wandeln Analphabeten in Fachkräfte um, verschweigen islamistische Terroranschläge, wie vor wenigen Tagen in der Kölner Innenstadt, wo eine Gruppe Frauen von einem Jordanier in einem Taxi gezielt überfahren wurde.

In den Massenmedien wurde darüber erst Tage später berichtet. Der Terroranschlag wurde als Unfall umetikettiert und der Fahrer, dessen Nationalität wie immer nicht genannte wurde, wurde aufgrund einer angeblichen psychischen Erkrankung für schuldunfähig erklärt und in eine Fachklinik eingewiesen.

Die große Illusion ist das magische Tagesgeschäft der Medien. Sie sind dazu in der Lage, eine Welt zu zeigen, die rein gar nichts mit der Wirklichkeit vor unserer Tür zu tun hat. Das kann jeder, der mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht, sehr leicht erkennen.

Die Menschen sind seit Corona in einer Echokammer eingesperrt, wo sie nur das erfahren, was sie erfahren sollen – ansonsten heißt es: Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.

Ihnen die Kehle durchschneiden

In Großbritannien passiert gerade das, was Deutschland bereits im vergangen Jahr hatte – Massenkundgebungen gegen „Hass und Gewalt“. Vor wenigen Tagen rief der britische sozialdemokratische Stadtrat von Dartford, Ricky Jones, sogar zur Ermordung politisch Andersdenkender auf.

Wörtlich sagte Jones: „Wir müssen ihnen allen die Kehlen durchschneiden und sie alle loswerden.“ Die linke Menge jubelte und johlte – schließlich sind sie ja „Gutmenschen“ und gegen Hass und Gewalt.

