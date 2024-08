Die wichtigsten Prinzipien des E-Commerce im Einzelhandel

Teile die Wahrheit!

Der wettbewerbsintensive E-Commerce-Markt entwickelt sich stetig weiter und für den Erfolg eines Online-Unternehmens ist es nötig, sich den neuesten E-Commerce-Trends anzupassen. Der Umsatz zeigt ein Rekordwachstum und immer mehr Deutsche erledigen ihre Einkäufe online.

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/

Mit dem steigenden Umsatz steigt auch die Konkurrenz und um sich von der Masse abzuheben, erfordert es Key-Strategien, die Ihrem E-Commerce-Unternehmen dabei helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und Ihren Umsatz zu steigern.

SEO-Strategien für ein verbessertes Ranking und mehr Traffic

In dem heutigen digitalen Markt ist es unerlässlich SEO optimierten Content anzubieten und eine effektive Suchmaschinenoptimierung zu implementieren. Mithilfe diverser Tools wie beispielsweise Semrush können Sie den Erfolg Ihrer Bemühungen und die Sichtbarkeit Ihrer Website überwachen und erhalten wertvolle Kennzahlen. Die Tools helfen Ihnen dabei, Maßnahmen zu treffen, die Ihre SEO Sichtbarkeit und Ihr Ranking erhöhen.

Die SEO Sichtbarkeit zeigt, wie gut Ihre Website durch diverse Suchmaschinen, vor allem Google, gefunden wird. Je mehr Traffic Sie generieren, desto mehr Umsatz macht Ihr Online-Shop.

Sie können gezielt Artikel mit Backlinks einsetzen, die auf Ihren Store verweisen, und qualitativ hochwertige Inhalte mit relevanten Keywords erstellen. Es ist wichtig, die Kennzahlen regelmäßig zu überprüfen, um die Sichtbarkeit und das Ranking zu verbessern.

Automatisiertes Preismonitoring mit Dealavo

In der Preispolitik spielen die Mitbewerberpreise und Preise der diversen Plattformen wie Amazon, Kaufland, Idealo und Co. eine entscheidende Rolle. Ausverkäufe, Liquidationen, saisonale Schwankungen, Sales und der Warenbestand auf dem Markt beeinflussen die Preise Ihrer Produkte.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist das preis beobachtung der Konkurrenz und der verschiedenen Plattformen unerlässlich. Das Tool bietet unter anderem Amazon, Ebay, Kaufland und Idealo Preisüberwachung .

Mithilfe von Dealavo könne Sie die Preisüberwachung automatisieren und immer auf dem Laufenden bleiben. Die Software schickt Ihnen E-Mail-Notifikationen, wenn sich die Preise Ihrer Produkte ändern.

Sie können Berichte in zahlreichen Formaten verwenden, um den Markt genau zu analysieren. Die Grafik verdeutlicht, wie die Preisüberwachung mit Dealavo erfolgt:

Quelle: https://dealavo.com/de/preisanalyse

Dealavo – Dynamic Pricing leicht gemacht

Neben dem Tool zur Preisüberwachung bietet Dealavo auch eine Dynamic Pricing Software, welche automatisierte Preisänderungen auf Grundlage der Aktionen der Mitbewerber und Marktgegebenheiten vornimmt.

Die sämtlichen Preise manuell überwachen zu müssen und dementsprechend anzupassen, ist äußerst zeitaufwendig und ineffektiv. Das Repricing Tool von Dealavo nimmt Ihnen die Arbeit ab und automatisiert den Prozess. So können Sie sich mit Ihren Preisen optimal in dem Markt positionieren.

Das fortschrittliche Tool überwacht sämtliche relevante Faktoren und passt Ihre Preise in Echtzeit an. So sparen Sie wertvolle Zeit und können die Gewinnmargen ausschöpfen, dank der rechtzeitigen Anpassung der Preise an Markttrends, Preisschwankungen und weiteren Faktoren.

Mit einer strategischen, automatisierten Preisstrategie ist es möglich, Ihren Umsatz zu steigern. Die nachstehende Grafik bietet einen detaillierten Einblick in das Dynamic Pricing Tool von Dealavo:

Quelle: https://dealavo.com/de/repricing-im-e-commerce

Website optimal für Smartphone-Nutzer gestalten

Wie die unten abgebildete Grafik von Statista deutlich zeigt, sind Smartphones heute die bevorzugten Geräte zum Online-Shopping, mit steigender Tendenz. Die Studie ergab, dass erstaunliche 70 % der befragten Personen ihr Smartphone für Online-Einkäufe nutzen.

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1340760/umfrage/online-shopping-nach-endgeraeten-in-deutschland/ Die Resultate sprechen für sich selbst: Wenn Sie wettbewerbsfähig bleiben und Ihren Umsatz steigern möchten, müssen Sie Smartphone-Nutzern ein optimales Shopping-Erlebnis bieten. Die mobile Version sollte für Handys nahtlos optimiert sein und sich in Design und Handhabung an das Endgerät anpassen. Alternativ können Sie Ihren Kunden auch Ihre eigene App anbieten. Rufen potenzielle Kunden die Seite im Desktop-Design auf, stehen die Chancen groß, dass diese die Seite wieder schließen und sich anderswo umsehen.

