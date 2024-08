Shadowgate: „Deine Realität wird gehackt“

Teile die Wahrheit!

In der Dokumentation „Shadowgate“ geht es um die psychologische Kriegsführung privater Geheimdienste, die im Auftrag der Regierung Daten sammeln und diese zur Manipulation der „Realität“ nutzen.

Diese Geheimdienste nutzen diese Informationen unter anderem, um Politiker und andere mächtige Personen zu erpressen und zu kontrollieren. Diese Form der Spionage und Manipulation ist Teil der neuen Form der Schattenregierungskriege, die derzeit weltweit hinter den Kulissen stattfinden. Von Ella Ster

Die Geheimdienstexperten Tore und Patrick Bergy arbeiteten beide für private Geheimdienste. Ihre Geschichte zeigt, dass nicht nur die Regierung Geheimdienstinformationen sammelt, sondern auch private Unternehmen.

Diese beiden Whistleblower beschreiben das Netzwerk privater Geheimdienstfirmen, die staatlichen Zugriff auf die Massenüberwachungs- und KI-Programme der NSA haben.

Im Auftrag ihrer Kunden, darunter auch der Regierung, waren sie am Verkauf, der Verschiebung, der Entfernung oder der Änderung der gesammelten Daten beteiligt. Beispielsweise um belastende Dokumente zu unterschlagen.

„Ich war Auftragnehmer für mehrere private Geheimdienste, weil unsere Geheimdienste entgegen der landläufigen Meinung nicht innerhalb unserer Staatsgrenzen oder Regierungsgebäude bleiben.“ Tore

Verbreitung von Fake News

Sie spielten auch eine Rolle bei psychologischen Operationen (Psyops), etwa beim Teilen von Informationen auf Online-Nachrichtenkanälen und in sozialen Medien.

Bergy beschreibt diese Aktivitäten als Interactive Internet Activities (IIA): „Shadownet war die kommerzielle Version einer IIA-Waffe. Das ist der militärische Begriff.“

In Wirklichkeit geht es um alles, was mit der Verbreitung gefälschter Nachrichten zu tun hat, „mit all den gefälschten Nachrichten und den gefälschten Journalisten und gefälschten Geschichten, gefälschten Dossiers – all diese Dinge sind Attribute und Merkmale von IIA, das ist psychologische Kriegsführung durch soziale Netzwerke“, sagt Bergy. (Der „Great Reset“ beginnt mit einem künstlich herbeigeführten Internet-Zusammenbruch, gefolgt von der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung)

Einflussnahme auf die Rechtspflege

300x250

Der Datenhandel ist ein großes Geschäft. Diese Daten sind so wertvoll, weil sie Einblick in die Interessen, Motivationen und Schwächen der Menschen geben. Der Deep State nutzt diese Informationen, um Menschen zu einem gewünschten Zeitpunkt unter Druck zu setzen, etwas zu tun oder nicht zu tun, oder um sie zu zerstören.

Bei Schwurgerichtsverfahren werden die Daten dazu verwendet, ein persönliches Profil zu erstellen und daraus die gewünschten Geschworenen für eine Klage auszuwählen.

Anhand eines vollständigen Profils der einzelnen Kandidaten kann man genau vorhersagen, welche Geschworenen einen Angeklagten für schuldig oder unschuldig befinden werden. Wer zahlt, entscheidet.

Beeinflussung eines Wahlergebnisses

300x250 boxone

Diese Branche handelt auch mit Daten, um Gruppenprozesse zu steuern, beispielsweise um Wahlergebnisse zu beeinflussen. Trolle oder Bots verbreiten Botschaften innerhalb einer bestimmten Gruppe und schaffen so eine politische Bewegung, die diese Gruppe dazu bringt, für einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Partei zu stimmen.

Dabei handelt es sich nicht um klassischen Wahlbetrug durch Stimmzettelfälschung oder das Hacken von Wahlcomputern, sondern um die Beeinflussung einer Wählergruppe derart, dass diese die „gewünschte“ Stimme abgibt.