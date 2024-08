Die Öffnung des magischen 8:8-Portals am 8. August – Das Universum bereitet etwas Unglaubliches für uns vor

5. Dankbarkeit und Fülle kultivieren

Das Universum fordert uns auf, Dankbarkeit zu entwickeln für alles, was wir haben und für alles, was wir erhalten werden. Das 8:8-Portal verstärkt die Energie der Fülle und erinnert uns daran, dass Dankbarkeit der Schlüssel ist, um mehr Segen in unser Leben zu ziehen. Wenn wir uns auf positive Aspekte konzentrieren und Dankbarkeit ausdrücken, hilft uns das, uns mit den hohen Schwingungen des Universums in Einklang zu bringen und die Manifestation unserer Wünsche zu erleichtern.

Vorbereitung des Rituals

Schritt 1: Meditation zur Befreiung

Schritt 2: Die Vergangenheit loslassen

Schritt 3: Glück anziehen

Behalten Sie die Absichten: Legen Sie das Papier mit den Absichten an einen besonderen Ort, vielleicht in ein Tagebuch oder auf Ihren persönlichen Altar, als ständige Erinnerung an Ihre neuen Wünsche.

Schritt 4: Das Ritual beenden

Beenden Sie das Ritual: Danken Sie dem Universum, den Engeln, spirituellen Führern oder anderen göttlichen Aspekten, an die Sie glauben, für die erhaltene Unterstützung.

Kerzen löschen: Löschen Sie die Kerzen mit Respekt und Dankbarkeit und reinigen Sie den Raum.

Dankbarkeit bewahren: Üben Sie in den folgenden Tagen täglich Dankbarkeit. Schreiben Sie jeden Tag drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind, und festigen Sie so die positive Energie, die durch das Ritual gewonnen wurde.

Dieses Ritual hilft Ihrer Seele, die Lasten der Vergangenheit loszulassen und öffnet die Tür zu einem Leben voller Glück und Fülle. Wenn Sie es mit Aufrichtigkeit und Absicht durchführen, werden Sie spüren, wie das Universum reagiert und Sie auf Ihrer spirituellen Reise unterstützt.

5 kraftvolle Botschaften von Engeln für den 8. August 2024, den Höhepunkt des Löwentors

Was ist das Löwentor?

Es ist eine kosmische Ausrichtung, die vom 26. Juli bis zum 12. August dauert . Die spirituelle Sonne Sirius und der Oriongürtel stehen in einer Linie. Jetzt leuchten die hellsten Sterne des Oriongürtels über den Pyramiden in Ägypten. Sirius wird wiedergeboren, und dies bedeutet auch eine geistige Wiedergeburt für die Menschen und den Beginn eines neuen Zyklus der spirituellen Evolution.

Während des Löwentors empfängt unser spiritueller Körper große Mengen Licht vom Göttlichen, was für jeden von uns auf unserem spirituellen Weg Wachstum und eine Bewusstseinsveränderung bedeutet.

Daher ist es die kraftvollste Zeit des Jahres, um heilende Energie und Verbesserungen zu erhalten. Und der Tag 8.08, der in der Numerologie einen Höhepunkt des Überflusses bedeutet, bringt ein Maximum dieser besonderen Energie.

Botschaft 1 von Engeln für den 8. August 2024

Das Löwentor mit seinem Höhepunkt hilft uns, Begrenzungen aufzulösen. Nur wenige Tage vor dem 8. August wird Merkur ab dem 5. August rückläufig, was bedeutet, dass wir dazu angeleitet werden, nach innen zu schauen, um zu sehen, was uns dient und was nicht, insbesondere in Kommunikationsmustern. Diese Energie hilft uns auch dabei, jene Lebenslektionen oder Veränderungen anzuziehen, die darauf abzielen, die Wahrheit darüber ans Licht zu bringen, was uns im Bereich der Selbstliebe hilft und was nicht.

Dieser rückläufige Merkur wird stark von Uranus beeinflusst, dem Planeten des massiven Erwachens. Daher werden wir dazu angeleitet, einschränkende falsche Geschichten und Vorstellungen, die wir uns so lange erzählt haben, zu erkennen und aufzulösen.

Das Ziel? Zu Wahrheit, Freiheit und wahrem Wohlbefinden erwachen. Achten wir also darauf, welchen Lebensbereich, welches Denkmuster oder welche Lebensperspektive wir loslassen sollen, um mit Mut und Kraft Grenzen zu durchbrechen und auf die nächste Ebene des Selbstbewusstseins zu gelangen. Vertrauen Sie den empfangenen Botschaften, den Synchronizitäten und den Erfahrungen, die Ihnen dabei helfen, auf die nächste Ebene des Selbstbewusstseins zu gelangen.

Botschaft 2 von Engeln für den 8. August 2024

Wir alle bereiten uns darauf vor, den Eintritt in eine neue Ära zu erleben. Das Löwentor badet uns in hochschwingenden Lichtcodes, die unser Selbstbewusstsein verändern und die Weisheit erwecken, auf einer höheren Ebene des Verständnisses und Wohlbefindens zu funktionieren. Wenn wir so viel neue Energie erhalten, übt dies Druck auf die alte Energie in uns aus und zwingt uns, uns ihr zu stellen und sie freizugeben, da sie uns nicht mehr dabei hilft, in Harmonie zu leben. All die Arbeit und das Leben jedes Menschen, um sich dem Alten zu stellen, es zu sehen und freizugeben, fühlt sich im Körper und in den Emotionen sehr intensiv an, als ob wir eine physische Geburt gebären würden.

Darüber hinaus besteht während des Löwentors eine besondere Verbindung mit dem Planeten der Expansion und des Glücks, Jupiter, der im Quadrat zu Saturn, dem Großen Lehrer, steht. So wird die Energie der Sonnenwende im Dezember 2020, als die Große Konjunktion stattfand, reaktiviert, weil Jupiter und Saturn so nahe beieinander waren, dass sie als ein einziger Planet am Himmel erschienen. Dieses Ereignis markierte den Beginn eines 800-jährigen Zyklus der Entwicklung des kollektiven Bewusstseins mit vielen sozialen und kulturellen Veränderungen. Und wie bei jedem Neuanfang kann es zunächst chaotisch sein, wenn er sich etabliert.

Engel möchten, dass wir wissen, dass wir als Seelen auf der Erde uns alle nach Harmonie, Frieden und dem Übergang zu einer neuen Bewusstseinsebene sehnen, egal wie unangenehm dieser Prozess für den menschlichen Teil von uns ist, der an alte, sogar schmerzhafte Muster gewöhnt ist und an ihnen hängt. Also haben Sie Geduld und Vertrauen in den Prozess, auch wenn er chaotisch oder intensiv erscheint.

Botschaft 3 von Engeln für den 8. August 2024

Durch diese besondere Energie erhalten wir zusätzliche Kraft für die Manifestation. Sonne und Erde werden auf die Milchstraße ausgerichtet sein, sodass ein massiver Strom reiner göttlicher Energie auf uns zuströmt. Dies ist tatsächlich die Energie hinter jeder Manifestation, die wir hier in die Praxis umsetzen. Wir werden uns besser an unsere reine göttliche Natur erinnern, dass wir fraktale Teile der Energie des Schöpfers sind. In diesen Tagen können Sie Ihr Leben mit diesen kraftvollen Schöpfungs- und Manifestationsenergien durchdrungen gestalten.

Setzen Sie sich also klare Ziele, was Sie in Zukunft in Ihrem Leben erreichen möchten. Senden Sie diese Ziele dann ins Universum und erklären Sie, dass Sie zulassen, dass sie sich in perfekter göttlicher Zeit und zu Ihrem höchsten Wohl und dem der Beteiligten sowie zur Harmonie des Universums manifestieren.

Botschaft 4 von Engeln für den 8. August 2024

Wir erhalten eine kraftvolle Fortsetzung der Energien, die ab der Sonnenwende im Juni 2024 allmählich auf uns zukommen. Um jeden von uns herum befindet sich unser Lichtkörper, und die göttliche Energie drückt sich in Form von Licht aus. Ihr Lichtkörper empfängt jetzt also intensive und massive Lichtcodes aus den galaktischen Reichen. Natürlich bewirkt dieses Phänomen Veränderungen auf allen Seinsebenen: physischer Körper, Gedanken, Emotionen, Geist.

Der Geist erhält viel neues Licht und zwingt den Verstand, seine Überzeugungen, Gewohnheiten und veralteten Denkweisen, die er für sicher hält, zu ändern. Der Körper folgt diesem Veränderungsprozess automatisch. Wir werden von dem geheilt, was in uns ist, das nicht mit Harmonie und Liebe in Resonanz steht. Wir werden dabei unterstützt, uns daran zu erinnern, wer wir in göttlicher Wahrheit wirklich sind: unbegrenzte, multidimensionale Wesen, erschaffen aus der Energie der Liebe.

Achten Sie darauf, welche Botschaften Sie von Ihrem Wesen erhalten, insbesondere über Ihren physischen Körper. Engel sagen, dass viele von uns große Veränderungen im Körper durchmachen, die dazu führen, dass das Nervensystem alte Ängste und Paniken beseitigt, alte Traumata heilt und eine gesündere neue Funktionsweise entwickelt. Achten Sie darauf, wie sich Ihr Körper anfühlt, welche Botschaften oder Synchronizitäten Sie über Gesundheit und Heilung im Allgemeinen erhalten, da diese Lichtcodes stark auf Heilung auf jeder Ebene ausgerichtet sind.

Heilung ist nicht immer einfach und kann uns manchmal mit vorübergehenden, herausfordernden Symptomen aus unserer Komfortzone drängen. Um dich in dieser Zeit zu unterstützen, ermutigen dich die Engel, jede Form der Erdung zu praktizieren und Zeit im oder in der Nähe von Wasser zu verbringen. Mutter Erde ist unsere stärkste Stütze, wenn es darum geht, dass göttliche Lichtcodes zu uns fließen, wenn alte Energien zur Freisetzung in die Erde abfließen müssen. Wenn du in Kontakt mit der Erde oder im Wasser bleiben kannst, ist das sehr gut. Wenn nicht, kannst du Visualisierungen und Meditationen durchführen, bei denen du deinen Körper im Wasser deiner Wahl baden siehst, Quelle, Wasserfall, Fluss, Meer, Ozean.

Botschaft 5 von Engeln für den 8. August 2024

Auf dem Höhepunkt des Löwentors erlangen viele von uns höhere psychische Fähigkeiten. Jeder hat diese Qualitäten in sich; es ist Teil unseres göttlichen Rechts, mit der göttlichen Quelle, aus der wir stammen, kommunizieren, sie kennen und eine Beziehung zu ihr aufbauen zu können. Der menschliche Geist hat jedoch nicht so viel Zugriff auf diese Fähigkeiten, wie er könnte. Nun werden die empfangenen Lichtcodes das psychische Zentrum aktivieren, das wir bereits haben. Der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt wird praktisch sehr dünn.

Dieser Schleier ist für jeden Menschen in Zeiten massiver Veränderungen wie Tod, Transformation, Geburt, Wiedergeburt sehr dünn, und das Löwentor fällt in dieselbe Kategorie. Spirituelle Energie fließt beschleunigt auf uns zu, und es fühlt sich an, als stünden die Tore zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen weit offen, und wir nehmen keine Trennung wahr.

Halten Sie also Ihr Herz und Ihren Geist offen für jede Art von Botschaft, die Sie aus dem Jenseits, von spirituellen Führern, von lieben Seelen, die ins Jenseits übergetreten sind, erhalten. Es ist möglich, höhere Dimensionen Ihres Seins zu fühlen und zu sehen. Sie können viele Déjà-vus erleben, plötzlich kommen neue Ideen auf, was sich als nächstes am besten anfühlt oder was Ihnen nicht mehr dient, zu tun, zu denken, zu essen. Es können erstaunliche Ereignisse eintreten, die Ihnen auf dem Weg zur nächsten Schicksalslinie helfen, die mehr Harmonie und Frieden für Sie bereithält.

Und während der Nacht kann die Seele intensive Reisen unternehmen. Wenn Sie also merken, dass Sie lebhafte, intensive Träume haben, achten Sie darauf, welche Botschaften Sie erhalten, denn die Nacht ist auch eine Zeit, in der das Göttliche hilft, heilt, reinigt und neue Anweisungen sendet, die Sie beim Aufwachen klar im Kopf haben.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 08.08.2024