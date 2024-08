Die Regenmacher: Heilung der Erde durch freie Energie! (Video)

Desert Greening (Begrünung der Wüste) ist ein Projekt, das von Diplom-Ingenieur Madjid Abdellazis ins Leben gerufen wurde, um die algerische Wüste mithilfe sogenannter Himmels-Akupunktur wieder in eine blühende Landschaft zu verwandeln.

Das Projekt war ein voller Erfolg. Kürzlich war der Regenmacher gemeinsam mit seinem Sohn Hanin Abdellazis zu Gast bei Matthias Langwasser, um über seine Arbeit zu sprechen. Von Frank Schwede

Madjid Abdellazis arbeitet gemeinsam mit seinem Sohn Hanin an einer besseren Welt. Mit seinem Projekt Desert Greening will er Wüsten wieder in blühende Landschaften verwandeln.

Abdellazis und sein Team haben mehr als 30.000 Bäume gepflanzt und das algerische Atlas Gebirge zeigt bereits kurze Zeit später erste Spuren von Leben. Es grünt und blüht – eine kleine Oase mitten in der algerischen Wüste. Madjid Abdellazis verrät das Geheimnis seiner Arbeit:

„Wir vereinen Feng Shui mit den Methoden der integralen Umweltheilung. Wir gehen mit der Erde so um, dass sie uns erhalten bleibt und wir möchten dabei auch die Menschen nicht aus den Augen verlieren.

Wir sorgen für Regen und stellen Wissen bereit, das die Siedlung im grünen Gürtel zu einem urbanen, sich selbst tragenden und reproduzierenden Prozess werden lässt.“

Madjid Abdellazis studierte in Berlin Informatik, anschließend war er als Projektleiter für das Volkswagenwerk und das Frauenhofer-Institut tätig. 1994 wurde ihm ein zweites Leben geschenkt. Madjid Abdellazis erzählt, was passiert ist:

„Es war ein Ausflug mit zwei Hubschraubern der algerischen Armee. Ein paar Unternehmer und ihre Angehörigen wollten sich ein Bild vom touristischen Potential der Wüste machen.

Als es zurückging, war die Gruppe bereits schon im Hubschrauber. Ich kam zu spät und die Maschine startete ohne mich. Kurz darauf stürzte der Hubschrauber ab. Fast alle starben in den Flammen. Ein einheimischer Tuareg sagte zu mir, Allah hat dich verschont, weil die Wüste dich noch braucht.“

Wenn Menschen dem Tod quasi in letzter Minute von der Schippe springen, löst das meistens etwas in ihnen aus, oft bekommen sie eine andere Sicht auf das Leben. Das geschah auch bei Madjid Abdellazis. (Die Wiederentdeckung des Lebendigen: Die Erforschung der Lebensenergie durch Reich, Schauberger, Lakhovsky, Schmidt, Plocher, Herbert und Knapp)

Seit 1994 beschäftig er sich mit den theoretischen Grundlagen der Orgon-Physik von Wilhelm Reich und Viktor Schauberger. Madjid Abdellazis erläutert, wie er dazu kam:

„1994 führte mich der Zufall zu einem Vortrag von Professor Dr. Bernd Senf aus Berlin. Er referierte über Wilhelm Reich und die Möglichkeit einer Wüstenberünung unter Anwendung der von Reich entwickelten technischen Methoden. Seit jenem Abend war mir klar, wie ich Wüstenlandschaften in Algerien wieder begrünen konnte.

Blockaden lösen

Nach jahrelanger Vorbereitung begann Madjid Abdellazis 2003 mit der praktischen Umsetzung seines Projekts, aber erst im Juli 2007 fand die erste Orgon-Operation mit einem von Wilhelm Reich entwickelten Cloudbuster statt.

Das Gerät funktioniert ähnlich wie ein Blitzableiter. Wenn man die parallel angeordneten Metallröhren, die am Ende mit einem flexiblen Mettalschlauch, der sich im Wasser befindet, verbunden sind, auf einen Punkt am Himmel richtet, dann zieht das Gerät die Orgonenergie aus der Atmosphäre ab, was zur Bildung von Wolken und Regen führt. Außerdem ist das Gerät dazu in der Lage, Blockaden im Energiefluss aufzulösen.

Wilhelm Reich führte Dutzende Experimente dieser Art durch. Er nannte seine Forschung „Kosmisches Orgon-Engineering. Nach Madjid Abdellazis ersten Einsatz dauerte es noch eine Weile, bis die Öffentlichkeit von dem Projekt erfuhr:

„Nachdem ich 500 Bäume gepflanzt hatte, habe ich im Juli 2007 die erste Regen-Operation nach Wilhelm Reich gemacht. Es hat aber noch gedauert, bis ich an die Öffentlichkeit ging und gesagt habe, wie es funktioniert.

Als ich zum ersten Mal in China war, haben ich dem Konzept einen Namen gegeben, Feng Shui des Himmels. Wenn die Energie zwischen Himmel und Erde stimmt, dann kann der Himmel die Erde wieder küssen, dann kommt es zum Regen. Das Gerät heißt jetzt nicht mehr Cloudbuster, sondern Himmels-Akupunktur-Gerät.“

Madjid Abdellazis hat im Laufe der Jahre viele Länder bereist und toten Wüstenlandschaften wieder Leben eingehaucht. Er war im Iran, in der Mongolei und auch in Dubai, wo es im vergangenen Jahr aufgrund einer massiven Wettermanipulation zu schweren Unwettern kam. Als Madjid Abdellazis erfuhr, was man in Dubai plante, verließ er das Land auf der Stelle. Er erklärt warum:

„Die Erde ist ein lebendiger Organismus und der Himmel ist die Haut. Deshalb sage ich auch Himmels-Akupunktur. Die anderen sind Technokraten, denen geht es nur ums Geld, die wollten mich zu Geoengineering zwingen und ich sagte ihnen nein.

Deren Ergebnis war, dass es in Dubai an zwei Tagen mehr geregnet hat als in zwei Jahren, weil die das so forciert haben.“

Madjid Abdellazis Sohn Hanin hat Medizin studiert und stellte sehr bald fest, dass die Lehren von Wilhelm Reich gar nicht so fachfremd sind, wie er anfangs dachte. Vieles davon hält er für durchaus logisch. Besonders was die Erde betrifft. Hanin Abdellazis:

„Wilhelm Reich stellte ja auch die Frage, ist die Erde bioenergetisch krank als lebender Organismus mit den verschiedenen Schichten, Atmosphäre, Erde, die unterschiedlichen Polaritäten, die Frequenzen, die Schumann Frequenz, Spannungsdifferenz.

Ich habe mich intensive mit Wilhelm Reich auseinandergesetzt und fand das ausgesprochen interessant. Vor allem die integrale Umweltheilung. Dazu gehört der Mensch im Mikrokosmos und die Erde und das Wettergeschehen im Makrokosmos.“

Auch die ARD wurde aufmerksam

Als Madjid Abdellazis Projekt schließlich 2008 öffentlich wurde, hat auch die ARD von dem Wunder in der algerischen Wüste berichtet, das große wirtschaftliche Veränderungen für das Land zur Folge hatte.

Im selben Jahr ist der Preis von Trüffeln von 80 Euro auf gleich drei Euro gesunken. Madjid Abdellazis hatte zu der Zeit vier Tonnen Kartoffeln gepflanzt und dank des vielen Nasses von oben 45 Tonnen geentet. Madjid Abdellazis:

„Ich habe keinen Gewinn gemacht, weil die Trüffel billiger als die Kartoffeln waren. Es hat so viel geregnet. Die Stauseen waren voll, Algerien hat angefangen Getreide zu exportieren. Es war wirklich ein Wunder. Die ganze Welt hat davon gehört. Es war nicht zu übersehen.“

2009 hat Algerien sogar eine Rekordernte an Getreide eingefahren und in den darauffolgenden Jahren war es nicht anders. Madjid Abdellazis erhielt aufgrund seines großen Erfolges viele Anfragen aus Ländern, in denen Dürre herrscht: Die Auswirkungen der Operationen waren sogar noch in einem Radius von mehr als 500 Kilometer zu spüren. Madjid Abdellazis erklärt, was geschehen ist:

„Die Anlagen erzeugen ein morphogenetisches Feld. Die Bäume kommunizieren unter sich und dann plötzlich geht es einfach, es geschieht eine Gesundung. Es regnet hier und es regnet da.

Es gibt aber auch Gebiete, wo die Energie nicht hinkommt, da, wo Berge sind. Alternativ habe ich eine Minisphären-Harmonieanlage gebaut, die jeder in seinem Garten aufstellen kann, um den Prozess zu verstärken.

Die Menschen, die so eine Anlage in ihrem Garten hatten, waren plötzlich frei von Ängsten, weil ich die Schumann-Frequenz eingebaut hatte. Das heißt, diese Minisphären-Harmonieanlage nimmt Ängste und heilt damit auch den Menschen." Wie groß die Wirkung der Minisphären-Harmonieanlage auf die Bevölkerung tatsächlich war, konnte Madjid Abdellazis vor rund drei Jahren in Algerien mit eigenen Augen beobachten, als die Menschen in Massen auf die Straße gingen und ihre Regierung stürzten. Am Ende waren es mehr als 27 Millionen Menschen. Der Regenmacher glaubt, dass seine Anlage Schuld am Sturz der Regierung war, weil die Menschen keine Angst mehr hatten, öffentlich ihre Meinung kundzutun. Bis heute hat niemand verstanden, was damals wirklich geschah. Gott sei Dank, sagt Madjid Abdellazis, sonst säße ich heute sicherlich im Gefängnis. Verstehen, was Licht bedeutet Madjid Abdellazis sagt, dass es wichtig ist, dass die Menschen ins Licht treten, weil die Angst immer aus der Dunkelheit und vom Unbekannten kommt. Das Geheimnis ist, Licht löst die Dunkelheit auf. Madjid Abdellazis sagt: „Licht ist Liebe. Wenn du in einem Zimmer bist, wo es dunkel ist, machst du ein Fenster auf und lässt das Licht herein. Die Dunkelheit kann nicht nach außen gehen und das Licht auflösen. Das muss man verstehen. Sie versuchen uns in Angst zu halten, weil sie selber Angst haben, dass wir sie mit unserem Lichtstrahl einfach wegblasen." Madjid Abdellazis sagt, dass ein Großteil der Menschen noch immer schläft. Das sich die Menschen ihrer Kräfte nicht bewusst sind, ihrer Transformationskraft. Deshalb ist es nach Worten von Madjid Abdellazis wichtig, dass die Menschen anfangen zu verstehen, was Licht bedeutet. Er sagt: „Licht besteht aus L, wir kommen zum Leben und aus T am Ende, wir sterben, der Tod. Dazwischen ist das dunkel Ich, das Ego. Du musst also verstehe, warum es sich vor dem Licht versteckt und Angst vor ihm hat. Wenn du das Ich transzendierst, wird Chie daraus und Chie ist die transformierende Kraft, das ist Liebe." Ein wichtiger Grund, warum Madjid Abdellazis die Harmonisierungsanlagen konzipiert hat, ist, damit das Chie durch die Schumann-Frequenz fließt, die man auf künstliche Weise versucht zu verändern, um die Menschen weltweit weiter in der Angst zu halten. Liebe und Licht ist für die Dunkelheit eine geradezu tödliche Medizin, weshalb seit Tausenden von Jahren alles getan wird, um Krieg, Zerstörung und Chaos in die Welt zu tragen. Heilung ist das oberste Ziel, das sich Madjid und Hanin Abdellazis für die Zukunft gesteckt haben. Heilung der Umwelt und der Erde und Heilung der Menschheit, weil Mensch und Erde ein großes gemeinsames Ganzes sind. Doch um Heilung erzielen zu können, ist Wissen nötig. Doch leider mangelt es noch immer am nötigen Wissen in der breiten Bevölkerung. Das Wissen, das alles eins ist. Das wissen auch Madjid und Hanin Abdellazis. Deshalb gehört Aufklärungsarbeit wie bei Matthias Langwasser ebenfalls zu den Aufgaben des Heilerduos. In den spirituellen Traditionen des Ostens nennt man das Selbstrealisation. Es ist der Raum, zu dem man jenseits des „Ich" wird, und aus dessen (Nicht-) Perspektive sich dieses Ich als unwirkliches Konstrukt entlarvt, das wie eine Blockade wirkt. Löst sich diese Blockade, kann die Energie wieder fließen – in der Natur und auch in uns Menschen. Dass der Lebensfluss von Mensch und Natur wieder in Gang kommt, ist das langfristige Ziel von Madjid und Hanin Abdellazis. Video: Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.08,.2024

About aikos2309 See all posts by aikos2309