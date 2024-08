Teile die Wahrheit!

Es war ein Höchststand der seit 55 Jahren nicht mehr gesehen war: 2022 überschritten die Goldkäufe der Zentralbanken laut der Goldlobby-Organisation World Gold Council (WGC) erstmals die bisherige Rekordmarke.

Die weltweiten Notenbanken haben durch ihre zunehmenden Käufe dem Goldpreis seitdem zu einem Aufwärtstrend und immer wieder zu neuen Allzeithochs verholfen.

Als Gründe für die enorme Nachfrage nennt das WGC vor allem folgende Gründe: die sich hartnäckig haltende hohe Inflation, die Gefahr weiterer wirtschaftlicher Abschwächung weltweit sowie dass die permanente geopolitische Unsicherheit eine vorteilhafte Sphäre für Investitionen in Gold schaffen würde.

Bei der Bekanntgabe der Zahlen zur Höhe der Goldreserven bezieht sich der WGC prinzipiell auf die offiziellen Angaben der Zentralbanken. Viele Goldexperten sprechen davon, dass geheime Goldkäufe der Zentralbanken noch zu diesen hinzugezählt werden müssten.

Laut ihren Berechnungen sind die Lager einiger Notenbanken mit deutlich mehr Goldbarren gefüllt als öffentlich deklariert. Wenn es um geheime Goldkäufe der Zentralbanken geht, stehen vor allem China und Russland im besonderen Fokus.

Geheime Goldkäufe der Zentralbanken: China

Bis Anfang der 2000er Jahre verharrten die offiziellen Goldreserven Chinas bei 400 Tonnen und sind dann im Abstand mit einigen Jahren immer sprunghaft angesprungen; beispielsweise waren es ca. 1.100 Tonnen von 2009 bis 2016, als sie dann plötzlich auf etwas mehr als 1.600 Tonnen hochschnellten. Seit November 2022 hat die chinesische Zentralbank (People’s Bank of China – PBC) ihre Reserven jeden Monat kontinuierlich aufgestockt. Damit hat sie in den vergangenen beiden Jahren mehr Gold erworben als jede andere Zentralbank auf der Welt.

Die offiziellen Zahlen liegen aktuell bei etwa 2.265 Tonnen. Die eigenen Berechnungen einiger Top-Experten aus der internationalen Gold-Community reichen von 4.500 Tonnen bis sogar 20.000 Tonnen. Damit wären im äußersten Fall gerade ca. zehn Prozent an chinesischen Goldreserven angegeben. Die heimlichen Goldkäufe sollen über chinesische Proxy-Unternehmen im Ausland stattfinden.

Dazu gehören z.B. Banken, die im Auftrag der Regierung handeln und quasi als “Stellvertreter” fungieren. Sie erscheinen nach außen hin so, als ob sie im eigenen Namen handeln, so Jan Nieuwenhuijs, Finanz- und Goldanalyst bei Gainesville Coins. (Was in den Medien verschwiegen wird: „Die Entdollarisierung als Weg zur globalen finanziellen Freiheit“)

Der WGC schreibt in seinem Bericht zum dritten Quartal 2022, dass die Zahlen zu Chinas Aufstockung seinem Goldreserven mit einem Vorbehalt veröffentlicht werden. Es heißt, dass “die Nettonachfrage im dritten Quartal eine erhebliche Schätzung für nicht gemeldete Käufe enthält”.

Die Höhe der offiziellen Nachfrage für diesen Zeitraum ergebe sich aus den kontinuierlich gemeldeten Käufen der Zentralbanken zusätzlich der Annahme hinsichtlich der “unreported purchases” (also der Erwerb an Gold, der nicht gemeldet wurde – dass es geheime Goldkäufe der Zentralbanken weltweit gibt, vor allem diejenigen, die China betreffen, ist dem WGC also durchaus bewusst).

Ein Effekt dabei ist auch, dass der Goldpreis nicht so stark ansteigt wie es unter normalen Umständen; also so, wie es bei einem Kauf über einen amtlichen Goldmarkt passieren würde. China kann auf diese Weise große Mengen an Gold kaufen und seine Goldbestände aufstocken, ohne den Preis nach oben zu treiben.

Erwähnenswert im Gesamtkontext ist auch, dass das Militär Chinas am Goldabbau im Inland beteiligt ist. Alaisdar Macleod, ein alter Fahrensmann in der Goldbranche, geht davon aus, dass dieses abgebaute Gold größtenteils direkt in die Lager der PBC fließt.

Geheime Goldkäufe der Zentralbanken: Russland

Der Internationale Währungsfonds (IWF) schrieb, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2023 ein beispielloses Wachstum in Höhe von 3,6 Prozent erzielt hat. Und das hätten sie gegen die Widrigkeiten – von mehr als 16.000 durch den Westen auferlegten Sanktionen sowie der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine – zustande gebracht, so der IWF weiter.

Laut dem australischen Rechercheportal “The Conversation” hätte das Russland mithilfe seiner “Gold-Strategie” bewerkstelligt. Die besagte Strategie bestand vor allem darin, den Rubel an das Gold zu binden und den Goldhandel zu liberalisieren. Schon als die Sanktionen gegen das Land Anfang 2022 massiv ausgebaut wurden, sei die Bindung an den Rubel im Gashandel ein geschickter Zug gewesen.

Im Juni desselben Jahres gab der russische Finanzminister Anton Siluanow bekannt, dass sie den öffentlichen Zugang zu Regierungsdaten und Zentralbank-Veröffentlichungen einschränken. Damit soll das Land vor weiteren Sanktionen geschützt werden, so Siluanow. Zu diesen Maßnahmen gehörte, dass der Umfang der russischen Gold- und Devisenreserven zum Staatsgeheimnis erklärt wurde.