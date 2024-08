Neues aus der geistigen Welt: Das Ende der alten Welt (Video)

Der letzte Kampf des Wertewestens gegen den Rest der Welt läuft und der Wertewesten wird verlieren. Das Ende der alten Welt wurde eingeläutet.

Guten Tag,

in den letzten Beiträgen bin ich näher auf das energetische Großereignis, dass die gesamte Erde gegenwärtig einen energetischen Oktavenwechsel macht, eingegangen. Von Egon Fischer

Die Info aus der geistigen Welt ist, dass sich damit alles ändern wird, dass es aber einige Zeit (also viele Jahre) dauern wird. Zugleich erhielt ich die Info, dass sich die großen Trends nicht ändern, aber sich im Detail ein paar Wege zum Ziel verändern werden.

Ich bin dabei, die bisherigen Prognosen und Vorhersagen zu überprüfen, ob sie immer noch gelten. Aber die Welt bleibt während dessen nicht stehen. In den letzten Wochen fanden ganz wichtige Ereignisse statt, die nach den Infos aus der geistigen Welt massive Auswirkungen haben werden.

Nach den Infos führen die letzten Ereignisse, das was im Ukraine- und im Nahost-Konflikt passiert und passieren wird, zu einer Beschleunigung des Untergangs des Wertewestens. Man könnte auch sagen, wir werden in den nächsten Monaten das Vorspiel des Ende der alten Welt erleben.

Ich habe die geistige Kollegen gefragt, welche Themen aus deren Sicht für uns inkarnierte Menschen gegenwärtig besonders wichtig sind. Sie haben drei Themen genannt:

Auf die ersten beiden Themen werde ich in diesem Beitrag eingehen, auf das Thema “Die Änderung der Erde” werde ich in späteren Beiträgen eingehen. (Neues aus der geistigen Welt: Die globale energetische Bedeutung des Oktavenwechsel)

Eine kurze Energie-Rundschau

Bevor ich auf die erwähnten beiden Themen näher eingehe, zuerst eine kleine energetische Rundschau. Im deutschsprachigen Raum hat sich die energetische Lage nicht wesentlich geändert. Die energetische Lage in den USA und im Vereinigten Königreich hat sich dramatisch verschlechtert.

Über beiden Ländern sehe ich eine fast schwarze Hülle und unendlich viele Blitze. Als ich das wahrnahm, dachte ich mir: Wenn sich diese Energien manifestieren, wird dort die Hölle los sein und ich vermutete, dass das bereits in den nächsten Wochen oder Monaten passieren wird. Meine geistigen Kollegen erklärten aber, dass es noch viele Monate dauern kann, bis sich diese Energien auf der 3D-Ebene manifestieren.

Diese Energien brauchen nämlich eine Verbindung zur 3D Ebene, sie brauchen so eine Art Ankerpunkt. Solange es keinen ausreichend stabilen Ankerpunkt gibt, werden sich diese Energieansammlungen auf die 3D Ebene nur minimal auswirken.

Es wird keinen dritten Weltkrieg geben

Der Nahost-Konflikt und eventuell auch der Ukraine-Konflikt können sich in Kürze so stark intensivieren, dass manchen glauben, dass wir in einen dritten Weltkrieg schlittern. Die Aussage der geistigen Welt hat sich nicht geändert.

Es wird keinen dritten Weltkrieg geben, auch wenn es im nahen Ost zwischen dem Iran und Israel zu einer gröberen militärischen Auseinandersetzung kommt. Aus wirtschaftlicher Sicht kann der Nahost-Konflikt sehr wohl auch auf Europa bzw. den deutschprachigen Raum haben.

So kann es leicht sein, dass der Erdölpreis und der Preis für andere Produkte stark steigt, weil unter dem Nahost-Konflikt die Schifffahrtstransporte leiden. Wenn die Erdöllieferungen eingeschränkt werden, werden die Preise für Diesel und Benzin und einige andere Produkte steigen. Das muss nicht kommen, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dazu.

Der große Fahrplan der Menschheit hat sich nicht geändert

Am 3. Februar 2023 habe ich den Beitrag “Fahrplan zur neuen Menschheit”, in dem ich nach den Infos aus der geistigen Welt ein groben Ablauf für die künftige Entwicklung der Menschheit skizzierte, veröffentlicht.

Dieser grobe Plan hat sich durch den energetische Oktavenwechsel nicht geändert. Die geistigen Kollegen wiesen mich aber darauf hin, dass sich das Zeitgeschehen beschleunigen kann. Im damaligen Beitrag betonte ich, dass es eine Spaltung der Menschen geben wird. Ein Teil der Menschen wird seine Schwingungsfrequenz erhöhen und dadurch das Leben anders gestalten und erleben als die Menschen, die ihre Schwingungsfrequenz nicht erhöhen.

In früheren Beiträgen habe ich öfters erwähnt, dass ich feststellte, dass es zwischen den energetischen Verhältnissen, die ich wahrnehme, den Infos aus der geistigen Welt und astrologischen Konstellationen eine sehr hohe Korrelation gibt.

Der Astrologe und Heilpraktiker n.dt.R., Hans Gerhard Wicklein, hat vor ein paar Tagen auf Youtube ein sehr interessantes Video, Titel “Neptun über die kosmische Spalte: Ende der alten Welt”, Dauer ca. 18 Minuten, veröffentlicht.

In seinem Video deutet Herr Wicklein die Auswirkungen, die der Übergang des Planeten Neptun vom Sternzeichen Fische in das Sternzeichen Widder, der am 30.3.2025 stattfindet, haben wird.

Ich war erstaunt, dass seine Aussagen und Deutungen so stark mit den Infos, die ich seit Jahren aus der geistigen Welt bekomme, übereinstimmen.

Hier ein paar Zitate aus dem Video von Herrn Wicklein:

“Und überhaupt wird die ganze alte Welt bald beendet sein.”

“Ich denke, dass die alte Welt, wie wir sie jetzt noch leben, die muss erst kaputt gehen – die muss gesellschaftlich kaputt gehen, damit eine neue überhaupt Platz hat.”

“… und wir dürfen auf keinem Fall mit Gedanken und Wertvorstellungen des Alten versuchen, eine neue Welt zu schaffen.”

Meine geistigen Kollegen haben immer wieder gesagt: Macht euch keine Vorstellungen, wie es sein wird. Der Verstand kann sich das nicht vorstellen, weil er es nicht kennt.

Wicklein ist der Meinung, dass es in den nächsten Jahren ziemlich unruhig werden wird und dass die Entwicklung vermutlich auch nicht ganz gewaltlos verläuft.

Dann meint Herr Wicklein noch:

“Es ist nicht so, dass wir alle an dem kollektiven Umsturz beteiligt sein werden. Ich denke, dass die meisten von uns, von unseren Kreisen, schon 2025 und 2026 auf ihrer Zeitlinie in eine Entwicklung abbiegen, die deutlich zukunftsgerichteter ist als die der Allgemeinheit. … Ich denke, dass wir da eher als Zuschauer dabei sind, weniger als Betroffene. Es spaltet sich also auf.”

Ich finde es faszinierend, dass Herr Wicklein mit seinen astrologischen Deutungen im Wesentlichen zum gleichen Ergebnis kommt wie meine geistigen Kollegen. Die Kollegen haben mich schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass sich die Menschheit spalten wird. Dies nimmt nun immer konkretere Formen an.

Am Ende seinen Videos macht Herr Wicklein nochmals eine für mich sehr bedeutsame Aussage:

”Wir, die in einer erhöhten Schöpferkraft sind, werden vorher auf eine andere Zeitlinie abbiegen und werden – auf dieser wieder einmal neuen Zeitlinie – werden wir unsere bessere Welt bereits leben, ohne dass wir den Kontakt zum Kollektiv verlieren, …. aber wir werden die Gelegenheit haben, dass wir unseree Welt bereits schon leben dürfen.” Das ist genau das, was meine geistigen Kollegen auch sagen und immer wieder betonen. Die höherschwingenden und offenen Menschen, Herr Wicklein bezeichnet diese Menschen als “Menschen, die in einer erhöhten Schöpferkraft sind”, werden vereinfacht gesagt ein anderes Leben führen und das Weltgeschehen anders erfahren und erleben als die anderen Menschen. Und da ist die Spaltung schon wieder. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie das in der 3D Realität funktionieren soll. Aber genau deswegen warnen die Kollegen immer wieder: Macht euch keine Vorstellungen davon, weil der Verstand kann sich das (noch) nicht vorstellen. Neptun und die erweiterte Wahrnehmung Herr Wicklein ist in seinem Video sehr stark auf die kollektiven Auswirkungen von Neptun eingegangen. In der Astrologie wird der Planet Neptun häufig auch mit Medialität in Verbindung gebracht. Durch den energetischen Oktavenwechsel werden wir nach den Infos aus der geistigen Welt energetisch empfänglicher, also im weiteren Sinne “medialer”. Bei den Menschen, die den Oktavenwechsel mitmachen, wird sich früher oder später die Wahrnehmungsfähigkeit erweitern. Man kann auch sagen, die “Hellsinne” (Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, das Hellwissen usw). werden aktiviert werden. Der nicht erklärbare Rosenduft Vor zirka einer Woche hatte ich eine Erlebnis, das ich nachträglich mit dem kommenden Neptun-Ingress in den Widder in Verbindung bringe. Ich lag bereits im Bett und ich hatte das Fenster offen. Plötzlich bemerkte ich einen leichten Rosenduft oder ein Parfüm, dass ein bißchen nach Rosen duftet. Ich konnte mir das nicht erklären. Meine Wohnung befindet sich im 4. Stock und aus den Nachbarwohnungen habe ich noch nie irgendwelche Gerüche wahrgenommen. Der Rosenduft wurde immer stärker. Ich prüfte, ob die Luft, die durch das Fenster kommt, auch diesen Duft hat. Die Luft, die durch das offene Fenster in das Schlafzimmer kam, war ganz normal. Der Duft wurde immer intensiver und plötzlich merkte ich, wie sich die Energie im Schlafzimmer änderte. Die Energie wurde immer ätherischer und lichter. Da wurde mir dann klar, dass ich “geistigen” Besuch bekomme. Es dauerte dann nicht mehr lange und ich konnte ein sehr hochschwingendes geistiges Wesen wahrnehmen. Es wirkte weiblich und unglaublich liebe- und verständnisvoll. Nach kurzer Zeit bekam ich die folgende telepathische Nachricht: In einigen Monaten werden die “paranomalen” Sinne aktiver und ich werde künftig einige paranormale Dinge erleben. Ich solle sehr auf meine Absicht, meine Gedanken und Gefühle achten. Einige Minuten später verschwand das geistige Wesen und gleichzeitig verschwand auch der betörende Rosenduft. Ich habe danach mit meinen geistigen Kollegen gesprochen. Sie waren leider nicht sehr gesprächig. Sie meinten nur, dass ich den Hinweis sehr ernst nehmen sollte und dass die Ankündigung, dass die „Hellsinne” aktiver werden, nicht nur mich betreffen wird, sondern alle, die den Oktavenwechsel mitmachen. Wann die betroffenen Menschen die Aktivierung der Hellsinne erleben, wird sehr unterschiedlich sein. Manche früher, manche später. Auch welche Hellsinne aktiv werden, wird sehr unterschiedlich sein. Manche Menschen werden hellsichtig, manche hellfühlig, manche hellwissend oder hellriechend. Die Aktivierung der Hellsinne wird sehr individuell sein. Die innere und die äußere Reise In den nächsten Jahren werden wir zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen erleben. Alle Menschen, die den Oktavenwechsel mitmachen, werden sich innerlich stark verändern und weiterentwicklen. Diese werden innerlich stabil und ruhig werden, während es im Außen höchst turbulent werden wird. Zum Abschluss des ersten, frei zugänglichen Teil möchte ich nochmals Herr Wicklein zitieren:

"Wir, die in einer erhöhten Schöpferkraft sind, werden vorher auf eine andere Zeitlinie abbiegen und werden – auf dieser wieder einmal neuen Zeitlinie – werden wir unsere bessere Welt bereits leben, ohne dass wir den Kontakt zum Kollektiv verlieren, …. aber wir werden die Gelegenheit haben, dass wir unseree Welt bereits schon leben dürfen." Der Oktavenwechsel hat natürlich nicht nur individuelle Auswirkungen, sondern generell auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, die (Geo)Politik und die Wirtschaft. Der Zusammenhang zwischen Oktavenwechsel und den globalen Weltgeschehen ist nicht so offensichtlich. Nach den Infos aus der geistigen Welt wirkt sich der Oktavenwechsel auch auf den Ukraine- und Nahost-Konflikt und die weitere Entwicklungen in den USA und Europa aus. Im zweiten Teil werde ich auf die möglichen Entwicklungen im Ukraine- und Nahost Konflikt und die Auswirkungen auf die USA, auf Europa und die Weltwirtschaft und das globale Finanzwirtschaft eingehen. An dieser Stelle möchte ich mich von den Lesern des freien, öffentlichen und kostenlosen Blogs verabschieden. Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute und bleibt im Auge des Zyklons. Beste Grüße Egon Fischer alias eFisch Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 26.08.2024

