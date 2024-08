Geo-Engineering: Globale Wolkenimpfung

CONSPIRACY theories swirl about geo-engineering but could it help save the planet? (KONSPIRATIE-Theorien über Geo-Engineering, aber könnte es helfen, den Planeten zu retten?) So lautete die höchst emotionale und manipulative Überschrift eines kürzlich veröffentlichten BBC InDepth-Artikels.

Warum sollte sich eine zunehmend aufmerksame Öffentlichkeit nach einem Frühjahr und Sommer mit beispiellosen Wolkenbedeckungen und Niederschlägen nicht fragen, ob wir bereits unter den Folgen der Steuerung der Sonneneinstrahlung oder anderer Programme zur Veränderung des Wetters durch Geoengineering leiden?

Ich für meinen Teil kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen klaren blauen Himmel ohne Wolkenformationen gesehen habe, die sich mit kreuz und quer verlaufenden Flugzeugspuren vermischen.

Aber jede solche Vermutung wird von der BBC aufgegriffen und als Verschwörungstheorie abgestempelt. Der Autor des BBC-Artikels führt als “Beweis” an, dass in diesem Jahr doppelt so viele Erwähnungen von Geo-Engineering auf X/Twitter zu finden sind wie in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023.

Eine andere Interpretation könnte die wachsende öffentliche Besorgnis über die rücksichtslosen Experimente mit Wetterveränderungen sein, die weitaus schädlicher sind als die unbewiesene, vom Menschen verursachte globale Erwärmung, die sie angeblich abschwächen sollen.(Geoengineering-Trick zur Abkühlung der Hitzewelle in Kalifornien könnte die Temperaturen in Europa in die Höhe treiben)

Dieser plötzliche Vorstoß der BBC in Sachen Geo-Engineering sieht verdächtig nach einer Reaktion im Stil der ‘covid misinformation’ aus, um jegliche Hinterfragung zu unterbinden und uns gleichzeitig für diesen neuesten ‘Klimakontroll’-Wahnsinn weich zu machen.

Es klingt wie Science-Fiction”, schreibt der Autor scheinbar naiv, “aber die Idee der Reflexion von Sonnenstrahlung, dem Fachbegriff für Sonnenlicht, ist nicht so verrückt, wie sie klingen mag, und kommt manchmal in der Natur vor. Bei Vulkanausbrüchen können riesige Mengen an Asche und Aerosolen – winzige Partikel – in die hohe Atmosphäre transportiert werden, die dann die Sonnenstrahlung zurück ins All reflektieren können.

Dann erklärt er fröhlich, wie Millionen von Tonnen Schwefeldioxid, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch, in die Stratosphäre gepumpt werden könnten, um die Sonnenstrahlung zu reflektieren und eine globale Abkühlung zu bewirken. (Wettermanipulationsprogramme: Was machen die mit unserem Himmel?)

Dies ist der verrückte Gedanke, der hinter dem von Gates unterstützten Stratospheric Perturbation Control Experiment in Harvard steckt, einem langfristigen Programm zum Management der Sonneneinstrahlung (SRM), das ich im ersten Teil dieser Serie ausführlich beschrieben habe. Im zweiten Teil habe ich mich auf das Cloud Seeding konzentriert – den zunehmend “normalisierten” und weit verbreiteten Eingriff in das Wettergeschehen, der trotz der Bedenken von Wissenschaftlern und Umweltschützern über seine ökologischen Auswirkungen unreguliert bleibt.

Dieser Teil schloss mit einem Hinweis auf Chinas massives Programm zur Wetterbeeinflussung. Die Techniken, mit denen es diesem Land gelungen ist, auf 5,5 Millionen Quadratkilometern Regen und Schnee zu erzeugen und gleichzeitig auf 580.000 Quadratkilometern Hagel zu unterdrücken, werden hier näher erläutert. Dies ist ein unbekanntes und höchst riskantes Terrain, nicht nur im Hinblick auf die Auswirkungen des Wetters, sondern auch in Bezug auf geopolitische Konflikte.

Im dritten Teil dieser Serie gehe ich auf zwei weitere Experimente ein, mit denen die “globale Erwärmung” unter Kontrolle gebracht werden soll, bevor ich auf unseren eigenen Himmel zurückkomme. Das eine ist die Aufhellung von Meereswolken, das andere die Veränderung der Albedo. Bei ersterem, das inzwischen routinemäßig über dem australischen Great Barrier Reef eingesetzt wird, werden mit einem Meerwassersprüher, der einer Schneemaschine ähnelt,

300x250

Hunderte von Billionen mikroskopisch kleiner Meersalzkristalle erzeugt, die in den Himmel schweben, um einen Nebel zu bilden und das vorhandene Reflexionsvermögen zu erhöhen. Der Sprüher wird hin- und herbewegt, um die atmosphärischen Bedingungen am jeweiligen Ort und zur jeweiligen Zeit zu nutzen.

Die Albedo-Veränderung zielt auch darauf ab, mehr Sonnenlicht in den Weltraum zu reflektieren, indem die Albedo der Erde – also das Reflexionsvermögen ihrer Oberfläche – verbessert wird.

Die Vorschläge und Experimente reichen vom Anbau von Pflanzen, die mehr Licht reflektieren, über die Abholzung von Wäldern in schneebedeckten Gebieten, die Abdeckung großer Wüsten- oder Eisflächen mit reflektierenden Materialien bis hin zur Aufhellung von Berggipfeln und Dächern mit weißer Farbe.

300x250 boxone

Das in Kalifornien ansässige Arctic Ice Project (ehemals Ice911) begann vor mehr als einem Jahrzehnt mit reflektierendem Quarzglas als Abdeckmaterial zu experimentieren und führte Versuche auf zugefrorenen Seen in Kanada und den USA durch, von denen der größte der North Meadow Lake in der Nähe von Utqiagvik, Alaska, ist.

Beide werden als vorübergehende Schutzmaßnahmen angepriesen und gerechtfertigt, um Zeit zu gewinnen, während “globale Maßnahmen zur Stabilisierung der Temperatur ergriffen werden”, obwohl Wired vor einem inhärenten Konflikt für Umweltschützer warnt, die befürchten, dass “solche Pläne unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verlängern könnten“.