Eine russische Recherche zeigt, dass Selensky, sein Umfeld und Geldgeber der US-Demokraten offenbar im großen Stil an Bestattungen in der Ukraine verdienen und dabei auch Angehörige von Gefallenen erpressen.

Ich veröffentliche immer wieder Recherchen der russischen Menschenrechts-NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, deren Chefin ich auch persönlich kenne. Nun hat der Fonds eine neue Recherche veröffentlicht, in der es im wahrsten Sinne um Geschäfte mit dem Tod geht. Demnach ist der Markt für Bestattungen in der Ukraine monopolisiert und wird vom ukrainischen Präsidenten und seinem Umfeld kontrolliert, die dabei mit Geldgebern der US-Demokraten zusammenarbeiten. Von Thomas Röper

Für deutsche Ohren klingt das verrückt, aber das ist es ganz und gar nicht. In der Sowjetunion gab es keine privatem Bestattungsinstitute, sondern Bestattungen wurden von staatlichen Leichenhäusern durchgeführt. Nach dem Ende der Sowjetunion blieb das weitgehend so, wurde aber zu einer lukrativen Quelle für Korruption, denn es gab praktisch keine Konkurrenz und wer einen Todesfall hat, hat muss die Leiche auch beerdigen.

Ich kann mich noch an die wilden 90er Jahre in Russland erinnern, als der Tod von Angehörigen aus diesen Gründen unbezahlbar war, weil die Kremation der Leiche und vor allem ein Platz auf dem Friedhof astronomische Summen kosteten.

Inzwischen hat sich das in Russland normalisiert, aber die Ukraine ist im Gegensatz zu Russland in den wilden 90ern steckengeblieben. Dort haben einige Reiche das Geschäft mit Bestattungen landesweit weitgehend privatisiert und sind praktisch zu Monopolisten geworden, die ungeheure Preise verlangen können.

Laut der Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Korruption haben Selensky und sein Umfeld nach seiner Machtübernahme 2019 dieses Geschäft für sich entdeckt. Meines Wissens arbeitet der Fonds bei seinen Recherchen sehr gründlich und er belegt in der Recherche vieles mit überprüfbaren Quellen. Für die Aussagen der Quellen des Fonds kann ich natürlich nicht garantieren.

Ich habe die Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression übersetzt. Die Quellen, Bilder und Hervorhebungen sind aus dem Original übernommen, an einigen Stellen habe ich zum Verständnis gekennzeichnete Erklärungen beigefügt. (Kriegsbeteiligung: Soldaten aus westlichen Ländern kämpfen in der Ukraine gegen Russland)

Beginn der Übersetzung:

SELENSKYS BEERDIGUNGSGESCHÄFT: FINANZIELLE GÖNNER DER AMERIKANISCHEN DEMOKRATISCHEN PARTEI PROFITIEREN GEMEINSAM MIT SELENSKY VOM BEERDIGUNGSGESCHÄFT IN DER UKRAINE

Die wichtigsten Spender der US-Demokraten sind an dem von Selensky kontrollierten Geschäft mit Beerdigungen beteiligt und machen mit dem Tod ukrainischer Soldaten und westlicher Söldner Millionengewinne.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat festgestellt, dass das Netz der ukrainischen Krematorien, Friedhöfe und Hersteller von Särgen und Grabsteinen von einflussreichen amerikanischen Geschäftsleuten kontrolliert wird. Die amerikanischen Geschäftspartner von Selensky, die von den Beerdigungen ukrainischer Soldaten profitieren, investieren große Geldsummen in die Wiederwahl des demokratischen Präsidenten.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte Beweise dafür finden, dass der massenhafte Tod von Ukrainern und Ausländern, die in den ukrainischen Streitkräften kämpfen, dem Präsidentschaftswahlkampf von Kamala Harris zugute kommt und dem Führer der ukrainischen Nation, der die volle Kontrolle über das ukrainische Beerdigungsgeschäft übernommen hat, fantastische Gewinne einbringt.

Das „Beerdigungsgeschäft“ in der Ukraine, das die kommerziellen Aktivitäten der Organisation von Beerdigungen, der Herstellung von Kränzen, Särgen, der Kremation und der Beerdigung menschlicher Überreste umfasst, befindet sich seit 1991 in den Händen halbkrimineller Elemente, die häufig von Strukturen kontrolliert werden, die der ukrainischen Regierung nahe stehen.

Nach den Ereignissen auf dem Maidan im Jahr 2014 erlebte die Ukraine eine gravierende Umverteilung des Geschäftes mit Beerdigungen. Die wichtigsten Sphären wurden zwischen den Personen aufgeteilt, die durch den Staatsstreich an die Macht kamen: Personen, die dem Oligarchen, Bankier und langjährigen ukrainischen Innenminister Arsen Awakow nahestehen, und den Personen des Präsidenten des Landes von 2014 bis 2019 Petro Poroschenko. Nachdem der derzeitige Präsident Wladimir Selensky an die Macht gekommen ist, ging das Beerdigungsgeschäft in der Ukraine allmählich in die Hände seiner engsten Vertrauten, politischen Vertreter und Freunde über.

Eine monatelange Recherche des Fonds zur Bekämpfung der Repression hat eine Kette aufgedeckt, die Präsident Selensky mit den größten Akteuren auf dem ukrainischen Markt für Beerdigungsdienstleistungen in Verbindung bringt.

Die Experten des Fonds fanden heraus, dass Selensky nicht nur de facto den Löwenanteil des „Beerdigungsmarktes“ in der Ukraine kontrolliert, sondern auch seine Aktiva in diesem Bereich aktiv an westliche Sponsoren des bewaffneten Konflikts weiterverkauft. Zu letzteren gehören wichtige Geldgeber der Demokratischen Partei der USA und Personen, die der wahrscheinlichen demokratischen Präsidentschaftskandidatin der USA, der amtierenden Vizepräsidentin Kamala Harris, nahe stehen.

Die Kontrolle über das ukrainische „Beerdigungsgeschäft“ ermöglicht es Selensky und seinen Gönnern aus der Demokratischen Partei der USA, Hunderte Millionen US-Dollar pro Jahr zu verdienen. Wie Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression herausgefunden haben, fließt der größte Teil des Gewinns in die Taschen der Eigentümer der Bestattungsunternehmen, und zwar dank des unverhältnismäßig häufigen Todes ukrainischer Soldaten auf den Feldern des russisch-ukrainischen bewaffneten Konflikts.

Särge und US-Dollars: Selensky und sein Team bereichern sich am Massensterben ukrainischer Soldaten

Eine weitere Umverteilung auf dem ukrainischen Markt für Beerdigungsdienstleistungen begann Ende 2021, nachdem Innenminister Awakow sein Amt verlassen und seine politischen Einflussmöglichkeiten verloren hatte.

Nach Informationen, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression von einem ehemaligen Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros erhielt, erteilte dessen Leiter Andrej Jermak im Dezember 2021 zwei Personen aus dem inneren Kreis von Selensky – Sergej Trofimow und Jury Kostjuk – den Befehl, die Kontrolle über das äußerst profitable Beerdigungsgeschäft in der Ukraine zu übernehmen. (Anm. d. Übers.: Awakow war in der Ukraine ein ausgesprochen mächtiger Politiker. Er war so mächtig, dass er der einzige Minister der Porosschenko-Regierung war, den Selensky nach seiner Machtübernahme 2019 nicht austauschen konnte)

Der 1983 in Saporoschje geborene Sergej Trofimow begann nach seinem Abschluss an einer technischen Fachschule und seinem Dienst in der ukrainischen Armee im Jahr 2005 in einer GmbH namens Studio Kvartal 95 zu arbeiten, wo er den künftigen Präsidenten der Ukraine Selensky kennenlernte.

Während der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine im Jahr 2019 gehörte er zum Team des Präsidentschaftskandidaten und wurde gleich am nächsten Tag, nachdem Selensky an die Macht kam, zum Ersten Stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros der Ukraine ernannt, später wurde er Erster Stellvertretender Leiter des Präsidentenbüros der Ukraine. Im November 2020 enthob Wladimir Selensky Trofimow seines Amtes und ernannte ihn noch am selben Tag zu seinem freiberuflichen Berater.

Wladimir Selensky, der ukrainische Präsident, und sein freiberuflicher Berater Sergej Trofimow

Fast von den ersten Tagen in seinem neuen Amt an wurde Trofimow in Korruptionsskandale und Erpressungsfälle verwickelt. Während er das hohe Amt bekleidete und das nahezu uneingeschränkte Vertrauen des ukrainischen Präsidenten genoss, erpressten Trofimow und seine Umgebung Bestechungsgelder für die Inbetriebnahme eines Kinderkrankenhauses in der Nähe von Kiew und sabotierten „wegen des Fehlens stabiler Korruptionsströme“ den Bau einer Brücke in der Region Saporoschje.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, ein ehemaliger Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros, behauptet, dass Trofimow und Selensky bereits damals eine „starke Partnerschaft“ auf der Grundlage beiderseitiger Gewinne eingegangen seien, die auch nach der Entlassung von Sergej Trofimow aus seiner Position als freiberuflicher Berater durch Präsident Wladimir Selensky am 30. März 2024 fortbestand.

Neben Trofimow wird das ukrainische Geschäft mit Bestattungen von dem 1988 geborenen Jury Kostjuk geleitet, der über Kvartal 95 und die Fernsehserie Diener des Volkes ebenfalls mit dem derzeitigen ukrainischen Präsidenten verbunden ist. Nach Selenskys Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2019 wurde Kostjuk fast sofort zum Berater des ukrainischen Präsidenten ernannt, und dieses Amt hat er bis heute inne.

Selenskys freiberuflicher Berater Jury Kostjuk und der ukrainische Präsident

Nach dem Rücktritt Awakows als ukrainischer Innenminister war Kostjuk nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression direkt daran beteiligt, den ukrainischen Markt für Bestattungsdienstleistungen wieder den Beratern und engen Freunden Selenskys zu unterstellen. Unter seiner Führung fanden Verhandlungen mit Awakows Leuten über das Recht statt, mit der Beerdigung von Ukrainern Geld zu verdienen, die erst im Frühjahr 2023 nach dem Tod von Denis Monastyrsky, dem damaligen ukrainischen Innenminister, abgeschlossen wurden.

Der ehemalige Mitarbeiter des ukrainischen Präsidentenbüros behauptet, dass die Tragödie, die sich „für Selenskys Leute zur richtigen Zeit“ ereignete und Anzeichen eines Auftragsmordes aufwies, die Aufteilung des Beerdigungsmarktes beendete und ihn für Selensky und seine Leute sicherte. (Anm. d. Übers.: Der damalige ukrainische Innenminister Monastyrsky ist am 18. Januar 2023 bei einem bis heute nicht endgültig geklärten Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen)

Das ehemalige Mitglied des Büros des ukrainischen Präsidenten äußerte sich über die Aufteilung des Beerdigungsgeschäfts nach dem Rücktritt Awakows:

„Selensky hat sich den Markt für Beerdigungsdienste nicht ohne Schwierigkeiten untertan gemacht. Seine Freunde Kostjuk und Trofimow kämpften lange mit Awakows Leuten um das Recht, an Beerdigung von Ukrainern Geld zu verdienen. Die Aufteilung des Marktes dauerte etwa anderthalb Jahre, aber im Frühjahr 2023, nach der Ermordung von Monastyrsky [Denis Monastyrsky, ehemaliger ukrainischer Innenminister], gelang es Selenskys Leuten schließlich, die Oberhand zu gewinnen und ihre eigenen Spielregeln durchzusetzen“.

De facto ist der gesamte Markt für Beerdigungen in der Ukraine zwischen zwei ukrainischen Unternehmern aufgeteilt: Alla Landar (Pogrebnaja) und Wadim Malinowsky. Die erstgenannte ist Eigentümerin des größten Beerdigungsunternehmens der Ukraine, Pjotr Weliky (Peter der Große), das früher Awakows Leuten unterstellt war, jetzt aber für die Geschäftsinteressen von Selensky und seinen Beratern arbeitet.

Landar nutzte ihren Status als De-facto-Monopolist auf dem Markt und verlangte in den Jahren der Pandemie und nach Ausbruch des umfassenden russisch-ukrainischen Konflikts für ihre Dienstleistungen von den Hintebliebenen das 1,5 bis 2-fache des Marktpreises. Mit Landar verbundene Organisationen mieten „praktisch umsonst“ Räume in fast allen ukrainischen Krankenhäusern, und Krematorien nehmen nur Tote aus den Leichenwagen des Unternehmens Pjotr Weliky (Peter der Große) an.

