Plötzlich und unerwartet: Eine getarnte Biowaffe – explosionsartiger Anstieg von negativen gesundheitlichen Folgen

Die Daten zur Covid-19 -Impfung zeigen einen schockierenden Anstieg schwerer Erkrankungen, darunter Herzmuskelentzündungen, Krebs, Unfruchtbarkeit und neurologische Störungen, was dringende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Transparenz von Impfstoffen aufkommen lässt.

Entdecken Sie die beunruhigende Wahrheit hinter diesen alarmierenden Statistiken und die Notwendigkeit sofortigen Handelns.

Die Covid-19-Pandemie brachte die Welt zum Stillstand und löste einen dringenden Wettlauf um einen Impfstoff aus. Unter den Anwärtern wurde der Impfstoff von Pfizer als Wunder gefeiert. Nach der zweimonatigen klinischen Studie von Pfizer stellte die FDA jedoch etwa 20 unerwünschte Ereignisse fest, die Anlass zu großer Besorgnis gaben.

Diese unerwünschten Ereignisse waren keine zufälligen Anomalien, sondern traten konsistent in mehreren Datenbanken auf, darunter in der Datenanalyse von Pfizer nach der Notfallzulassung (EUA), im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), in VSafe und in der Defense Medical Epidemiology Database (DMED). In all diesen Quellen stiegen die unerwünschten Ereignisse um 10.000 % bis unfassbare 100.000 %.

Die dunkle Realität: Eine getarnte Biowaffe

Die Daten aus diesen Datenbanken lassen auf etwas viel Schlimmeres schließen als einen einfachen Impfstoff. Der explosionsartige Anstieg der Nebenwirkungen deutet auf die erschreckende Möglichkeit hin, dass es sich bei der Injektion gar nicht um einen Impfstoff, sondern um eine Biowaffe aus den Regalen des US-Verteidigungsministeriums handelte.

Dieser Artikel untersucht diese erschreckende Hypothese und den psychologischen Krieg, der Millionen dazu brachte, sich dieser tödlichen Injektion zu unterziehen.

Die CIA hat die mRNA-Technologie gemeinsam mit der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum und der Rockefeller Foundation erfunden.

Dies geht aus der aufsehenerregenden Aussage eines CIA-Agenten hervor, der zugibt, dass die Covid-Impfstoffe als Biowaffe zur Kontrolle der Menschheit entwickelt wurden.

Dem Agenten und durchgesickerten streng geheimen Dokumenten zufolge handelte es sich bei der Covid-Plandemie um eine psychologische Operation der CIA, um die Menschheit in Richtung eines totalen Überwachungsstaates zu treiben. Covid-mRNA-Impfstoffe wurden nicht während der Operation Warp Speed ​​entwickelt, sondern waren bereits mindestens zehn Jahre vor der Plandemie einsatzbereit.

Psychologische Operationen und Manipulation der Öffentlichkeit. Seit Beginn der Pandemie wurde die Öffentlichkeit unablässig mit Propaganda und Angstmacherei bombardiert, die ihre Wahrnehmung und ihr Handeln prägten. Diese psychologische Manipulation war von militärischer Präzision und darauf ausgelegt, Angst zu verbreiten und bedingungslose Unterwerfung zu erzwingen.

Die Dringlichkeit der Situation wurde durch ununterbrochene Medienberichterstattung, drakonische Regierungsauflagen und erstickenden sozialen Druck eingebläut, was in einem kollektiven Ansturm auf Impfstellen gipfelte.(Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos))

Explosiver Anstieg negativer gesundheitlicher Folgen

Die Daten nach der Impfung zeigen einen erschreckenden Anstieg verschiedener schwerer Erkrankungen und verdeutlichen die potenziellen Gefahren, die mit dem Covid-19-Impfstoff verbunden sind. Hier sind die erschütternden Statistiken:

Myokarditis : Die Fälle haben um 2800 % zugenommen.