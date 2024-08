Teile die Wahrheit!

Dmitri Medwedew schockt aktuell mit einer direkten Drohung gegen Deutschland. Der frühere russische Präsident will Berlin mit Russlands modernsten Panzern angreifen. Kommt es endgültig zur Eskalation?

Dmitri Medwedew war von 2008 bis 2012 der Präsident Russlands und anschließend bis 2020 Ministerpräsident der Russischen Föderation. Seit 2020 hat er das Amt des stellvertretenden Leiters des Sicherheitsrates der Russischen Föderation inne. Als Medwedew im Kreml das Sagen hatte, galt er als liberale Hoffnung Russlands. Davon ist mittlerweile nichts mehr zu merken.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 gerät der Ex-Kremlchef immer wieder durch heftige Beiträge in den sozialen Netzwerken in die Schlagzeilen. Er verteidigt die „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine vehement und droht dem Westen immer wieder mit Angriffen. So auch in einem X-Beitrag, den der 58-Jährige am Freitag (9. August) auf seinem Profil veröffentlichte.

Als Reaktion auf einen Beitrag der „Bild“-Zeitung, in dem das Blatt darüber berichtete, dass bei der ukrainischen Invasion in der Region Kursk auch deutsche Marder-Panzer im Einsatz waren, schrieb Dmitri Medwedew:

„Die deutsche Bild-Zeitung hat einen revanchistischen Artikel veröffentlicht, in dem sie stolz die Rückkehr der deutschen Panzer in das russische Land verkündet. Daraufhin werden wir alles tun, um die neuesten russischen Panzer auf den Platz d. Republik zu bringen.“(Selenskij und die NATO setzen auf einen Schlag ins Innere Russlands – Orbán und Trump besprechen Wege zum Frieden im Ukrainekrieg)

Der Platz der Republik liegt bekanntermaßen im Regierungsviertel in Berlin direkt vor dem Reichstagsgebäude. Womit Medwedew also droht, ist eindeutig: Er will Deutschland mit den modernsten Panzern, die der russischen Armee zur Verfügung stehen, angreifen.(Asia Times über Ende des Ukraine-Konflikts: Ukraine kapituliert, NATO verhandelt mit Russland)

Putin über Verhandlungen mit Kiew: „Worüber können wir mit Menschen reden, die Zivilisten angreifen?“

Kiews Erklärungen, es wolle mit bewaffneten Provokationen an der Grenze seine Position bei künftigen Verhandlungen stärken, sind sinnlos, da es Zivilisten angreift, meint Russlands Präsident Wladimir Putin.

Während einer Sitzung der russischen Regierung erklärt er, dass jegliche Kontakte mit der Ukraine deswegen unmöglich sind. Zudem betont der Staatschef, dass die Ukraine dem Willen des Westens folge, der durch die Hände der Ukrainer kämpfe. Weiter sagt Putin Folgendes:

„Aber über welche Art von Verhandlungen können wir überhaupt mit Menschen reden, die wahllos Zivilisten und zivile Objekte angreifen oder versuchen, eine Bedrohung für Atomkraftwerke zu schaffen. Worüber können wir mit ihnen überhaupt reden?“

Putin: Ukraine wählt Ausrottung des eigenen Volkes

Verluste der kampfstärksten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte nehmen dramatisch zu. Die Führung des Kiewer Regimes wählt den Weg der Ausrottung des ukrainischen Volkes.

Dies erklärt der Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen zur Lage an der russischen Grenze. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert das Staatsoberhaupt wie folgt:

„Die Anführer des Kiewer Regimes begehen nicht nur Verbrechen gegen das russische Volk, sondern haben in der Tat den Weg der Ausrottung der Ukrainer, des ukrainischen Volkes selbst eingeschlagen, das sie offensichtlich nicht als ihr eigenes betrachten.“