Einer der surrealsten Momente der modernen Geschichte ereignete sich am 1. August 1936. Es war die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Berlin. Auf dem riesigen Reichssportplatz mit 100.000 Sitzplätzen marschierte jede Nation vor der jubelnden Menge zu Musik des Komponisten Richard Strauss.

Neben den Olympiabannern waren im ganzen Stadion und in der Stadt karmesinrote Banner mit dem Hakenkreuz zu sehen. Über dem Umzug thronte der deutsche Bundeskanzler Adolf Hitler, der die Spiele offiziell eröffnete.

Die Olympischen Spiele sind für das Gastgeberland immer eine Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu zeigen: von seiner Kultur, Architektur und Kunst. Die ganze Welt schaut sich das Spektakel an, das das Gastgeberland veranstaltet.

Die Olympischen Spiele 1936 waren die ersten, die weltweit per Radio und Fernsehen übertragen wurden. Berlin war 1931 als Austragungsort für die Olympischen Spiele 1936 ausgewählt worden, als Deutschland noch die Weimarer Republik war.

Was die Welt 1936 sah, war genau das, was Hitler sehen wollte: eine sorgfältig choreografierte Inszenierung, die eine selbstbewusste, wiedergeborene und wiedererstarkte deutsche Nation zeigen sollte. (Wird die Bühne für die Prophezeiung der globalen Nahrungsmittelkrise wie in Offenbarung 6:6 vorbereitet?)

Nach der Demütigung des verlorenen Ersten Weltkriegs, den Tiefpunkten der Weltwirtschaftskrise und der Instabilität der Weimarer Republik dürsteten das deutsche Volk und der größte Teil Europas nach einer unverhohlenen Zurschaustellung von nationalistischem Stolz und nationaler Identität. Der größte Teil der Welt und der Medien schmeichelte Hitler.

Im krassen Gegensatz dazu stand die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris am 26. Juli. In einer verstörenden Zurschaustellung hedonistischer postmoderner „Kunst“ waren bei der Zeremonie Drag Queens, kleine Kinder und kryptische religiöse Symbolik zu sehen. Abnorme Lebensstile wurden in den Mittelpunkt gerückt.

Die olympische Fackel wurde auf einem mechanischen Pferd die Seine hinunter transportiert, das die beunruhigende Ästhetik des blassen Reiters der Apokalypse aufwies.

Statt erhebend, inspirierend und zuversichtlich zu sein, stieß die Zeremonie auf weitverbreitete Missbilligung und Verurteilung. Sie ließ Präsident Emmanuel Macron den Bezug zu seiner eigenen Bevölkerung und zur Welt verlieren. Sie ließ Frankreich als degenerierte, aufgeblasene und im Niedergang begriffene Nation erscheinen. Dies war die Chance Frankreichs, zu zeigen, warum es Europa anführen sollte; es stellte sich jedoch als schwerwiegender Fehler heraus.

Ein Vergleich der Olympischen Spiele 1936 in Berlin und 2024 in Paris offenbart eine Symmetrie zur Vergangenheit. Viele Europäer sehnen sich nach einer Identität und einem Stolz, die in Paris fehlten, in Hitlers Berlin jedoch deutlich zu erkennen waren.

Die Prophezeiung der Bibel offenbart, dass Europa bald auf eine weitere Wiedergeburt Deutschlands zusteuern wird. Die Olympischen Spiele stellen diese biblische Wahrheit deutlich zur Schau.

Die Nazi-Olympiade

Die Olympischen Spiele 1936 waren höchst umstritten. Hitler machte keinen Hehl aus seinem Glauben an die rassische Überlegenheit der Arier und die Minderwertigkeit der Juden. Sein Buch Mein Kampf , in dem er seine psychotische Vision darlegte, wurde 1922 veröffentlicht.

Als Hitler 1933 die Macht übernahm, erwog das Olympische Komitee eine Änderung des Austragungsorts. Aufgrund Hitlers antisemitischer Politik begann eine starke Boykottbewegung gegen die Olympischen Spiele.

Zu unserer Schande haben die Nazi-Apologeten gesiegt. Männer wie Avery Brundage, Vorsitzender des Olympischen Komitees der Vereinigten Staaten, waren entschiedene Befürworter der Berliner Spiele.

Der Boykott brach zusammen, als viele Amateursportverbände für die Teilnahme an den Olympischen Spielen stimmten. Die meisten Nationen schlossen jüdische Athleten aus ihren Olympiateams aus, um Hitler nicht zu verärgern.