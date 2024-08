Störereignis geplant: Das Militär stellt dem US-Senat im Rahmen des bevorstehenden Kommunikationsausfalls Satellitentelefone zur Verfügung

Dringende Warnung: Militärischer Geheimdienst warnt vor bevorstehendem Störereignis!

In einer dringenden Mitteilung hat der militärische Geheimdienst vor einem potenziell störenden Ereignis mit der Bezeichnung „Störungsereignis 2“ gewarnt .

Als Teil der Vorbereitung hat das Militär den Mitgliedern des Senats Satellitentelefone zur Verfügung gestellt, um auf die Besorgnis über einen möglichen Kommunikationsausfall hinzuweisen.

Diese Maßnahme unterstreicht den Ernst der Lage und die Notwendigkeit sicherer und unterbrechungsfreier Kommunikationskanäle angesichts neu entstehender Bedrohungen.

Während der Wind der Veränderung über den Globus fegt, hallen bedrohliche Gerüchte über „Disruptives Ereignis 2“ durch die Korridore der Macht. Inmitten dieses eskalierenden Mahlstroms steht das globale Machtgleichgewicht am Rande eines Abgrunds.

Das Schachbrett ist aufgestellt, die Spieler ziehen, und die Menschheit hält kollektiv den Atem an und wappnet sich für den Ansturm dessen, was kommen könnte.

Wenn Sie dies hier lesen, bedeutet das, dass Sie bereit sind, die Schichten dieser komplizierten Verschwörung aufzudecken, bereit, den Status quo in Frage zu stellen und bereit sind, die verborgenen Wahrheiten aufzudecken. Freunde, uns steht eine wilde Fahrt bevor, und der erste Boxenstopp auf unserer Reise ist der US-Senat.

Gerüchteweise hat das US-Militär dem Senat Satellitentelefone zur Verfügung gestellt, um sich auf einen bevorstehenden „Kommunikationsausfall“ vorzubereiten. Das sind keine leeren Gerüchte, sondern das Geflüster aus den obersten Machtebenen. Aber warum bereitet man sich jetzt auf einen Kommunikationsausfall vor? Um das zu verstehen, müssen wir unseren Blick nach Fernost richten. (Habecks neuer Plan: Industrie soll Produktion an Verfügbarkeit von Ökostrom anpassen – digitale Stromzähler fallen schon nach kurzer Zeit aus)

Diese chinesisch-russische Fusion versetzt die Welt in Aufruhr, und das aus gutem Grund. Vier-Sterne-General Keane sprach eine eindringliche Warnung aus: China könnte einen massiven Cyberangriff auf amerikanischen Boden starten, der unser Stromnetz, unsere Öl- und Gasversorgung und sogar den Finanzsektor ins Visier nehmen würde. Doch damit nicht genug: China will die USA von innen heraus besiegen, wobei es die pazifischen Regionen im Auge hat.

Gleichzeitig ist die internationale Gemeinschaft in höchster Alarmbereitschaft wegen der Cyberangriffe der CIA. Die Vereinigten Staaten werden aufgefordert, den Einsatz von Cyberwaffen für Spionage und Cyberangriffe einzustellen.

Und diese Warnung kommt von niemand anderem als dem Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning. Die Botschaft ist eindeutig: Das globale Dominospiel steht kurz vor dem Umkippen.

Interessanterweise haben Trump, RFK Jr., Putin und Xi die CIA öffentlich wegen weltweiter Korruption angegriffen. Was passiert also hinter den Kulissen? Könnte dies eine einheitliche Front gegen die CIA sein oder nur ein weiterer Trick auf dem großen Schachbrett der Macht?

Die Lage nimmt eine noch beunruhigendere Wendung, als das Gesundheitsministerium (HHS) bekannt gibt, dass es 290 Millionen Dollar für ein Medikament zur Behandlung der Strahlenkrankheit ausgegeben hat.

Angesichts der Aktualisierung der Liste der für radiologische und nukleare Notfälle wichtigen Medikamente durch die Weltgesundheitsorganisation scheint es, als würden wir uns auf eine nukleare Auseinandersetzung vorbereiten.

Erinnern Sie sich an Operation Gotham Shield? 2017 führte die FEMA eine Reihe von Übungen durch, bei denen ein Atomangriff auf New York City simuliert wurde.

Angesichts dieser Entwicklungen nehmen die Simulationen nun einen dunkleren, realistischeren Anstrich an. Könnten das „Scare Necessary Event“ und die nukleare Pattsituation unmittelbar bevorstehen?

Aber denken Sie daran, dass es Hinterzimmer gibt, die den wahren Chef und Kommandanten, Cheyenne Mountain, mit russischen und chinesischen White Hats verbinden.

Es gibt Kräfte, die sich gegen die CIA, die Rockefellers und den tiefen Staat verbündet haben. Das Militär könnte der einzige Ausweg sein.

Während sich der Sturm zusammenbraut, dreht sich die Geschichte wieder um „Drahtnetze“. Gerüchten zufolge planen der Tiefe Staat, die CIA und das FBI den Cyberangriff des Jahrhunderts.

Sie wollen die Ermittlungen gegen Biden, Harris, die Aufdeckung von Machtergreifungen, die Beteiligung des Pentagons, Obama, die Clintons und den militärischen Impfstoffputsch bei den US-Wahlen 2020 beenden.

Und ihr Sündenbock? Die Patrioten.

WEF startet KI-gestütztes Kontrollnetz, um unabhängige Medien zu zerstören

Vom WEF kontrollierte Institutionen arbeiten zusammen, um politische Dissidenten festzunehmen und sie für das „Verbrechen“ zu bestrafen, sich ihrer dystopischen Agenda zu widersetzen. Hierzu nutzen sie ein KI-gesteuertes Überwachungs- und Kontrollnetz.

Der unabhängige Journalist Leo Hohmann warnt, dass vom WEF infiltrierte Banken mit vom WEF kontrollierten Big-Tech-Unternehmen zusammenarbeiten, um Dissidenten nicht nur zu zensieren, sondern auch zum Schweigen zu bringen, indem sie den betroffenen Kunden den Zugriff auf ihr eigenes Geld verwehren.

Naturalnews.com berichtet: Er erzählt die Geschichte des Rebel News- Reporters David Menzies, der kürzlich verhaftet wurde, als er versuchte, Teilnehmer einer Pro-Hamas-Kundgebung in Toronto zu interviewen.

Menzies wurde nur drei Tage nach der Ankündigung seiner Klage gegen die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) verhaftet, „wegen wiederholter Einschüchterung und Ausgrenzung nach schockierenden Demonstrationen von Polizeibrutalität gegen David“.

Obwohl Menzies sich vollständig an das Gesetz hielt und auf Verlangen seinen Ausweis vorzeigte, wie Kameraaufnahmen belegen, wurde er festgenommen und inhaftiert, nur weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte, eine öffentliche Veranstaltung zu dokumentieren.

Auch in den USA kommt es zu ähnlichen Vorfällen. Einer der bemerkenswertesten ist die Verhaftung von Steve Baker von Blaze Media wegen seiner Berichterstattung über den „Aufstand“ vom 6. Januar. Owen Shroyer vonInfowars wurde ebenfalls verhaftet und für zwei Monate ins Gefängnis geworfen, weil er über den „Aufstand“ berichtet hatte.

„Globalistische Politiker und Richter konspirieren mit großen Konzernen in der gesamten ehemals freien westlichen Welt, um bestimmte grundlegende Rechte und gottgegebene Freiheiten zu beseitigen und sie durch staatlich gewährte Privilegien zu ersetzen“, schreibt Hohmann.

„Sie werden Ihnen sagen, dass Sie immer noch ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit haben, bis Sie das tun, was Journalisten in der Vergangenheit immer getan haben, und die Darstellung der Regierung in Frage stellen.

