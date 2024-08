Teile die Wahrheit!

Erstaunen, Rätselraten, Verärgerung – im Westen herrscht Verwirrung über den jüngsten militärisch sinnlosen, gleichwohl terroristischen Ausfall von Kiews Truppen auf russisches Territorium. Die ukrainischen Kriegsverbrechen im Kursker Gebiet entspringen der Panik eines Regimes, das in den Zustand der Agonie übergegangen ist.

Es liegt auf der Hand, dass die Ereignisse im Gebiet Kursk jetzt sowohl in Russland als auch im Ausland verstärkt Aufmerksamkeit erregen.

In diesem Fall wurden die „Verantwortungsbereiche“ auf die höchst logische Weise verteilt: Die russische Armee und die Geheimdienste vernichten entschlossen die Gruppen ukrainischer Selbstmordattentäter-Terroristen auf unserem „alten“ Territorium (die Zahl geht in die Hunderte), während die westlichen Medien und eine ganze Reihe hoch angesehener russischer Sofa-Kanäle in voller Kenntnis der Sachlage unisono über das Wesen der listigen Pläne Kiews reflektieren und nach den Beteiligten und Schuldigen suchen.

Zugegeben, die Tiefe dieser Analysen verliert gerade so den Kampf gegen das Gummientchen-Becken.

Gehen wir interessehalber die Expertenmeinungen „von dort“ durch, wo sie in Ermangelung von etwas Besserem auch die Sofa-Analysen „von hier“ zitieren.

CNN: „Dies könnte ein Versuch sein, die russischen Streitkräfte von anderen Frontabschnitten abzulenken. Vor dem Hintergrund der für Kiew negativen Entwicklungen an der gesamten Frontlinie könnte eine erfolgreiche Invasion die Moral der Truppen und der Zivilbevölkerung stärken.“

Reuters: „Die Kämpfe in der Nähe von Sudscha kommen zu einem kritischen Zeitpunkt im Krieg: Die Ukraine verliert Territorium und Kiew befürchtet, dass die US-Hilfe eingestellt werden könnte, sollte Donald Trump die Wahl im November gewinnen.

Die Ukraine versucht, eine möglichst starke Verhandlungsposition zu erlangen, indem sie die russischen Streitkräfte zusammen- und zurückdrängt und so dem Westen zeigt, dass Kiew immer noch in der Lage ist, größere Operationen durchzuführen.“

The Sun: „Das Ziel der ukrainischen Invasion könnte darin bestehen, Unsicherheit zu schaffen, damit Russland wertvolle Mannschaften zur Verteidigung der Grenze abzieht“. (Kriegsbeteiligung: Soldaten aus westlichen Ländern kämpfen in der Ukraine gegen Russland)

NBC: „Es stellt sich die Frage: Warum sollte die Ukraine eine Intervention auf russischem Territorium mit regulären Streitkräften durchführen, wo sie doch im östlichen Teil der Front ausblutet? Vielleicht braucht die Ukraine einfach eine „nette Geschichte für die Nachrichten“ für das lokale Publikum oder, um im Westen Schlagzeilen zu machen. Angesichts der schwierigen Lage in der Nähe von Pokrowsk und Torezk könnte dies der Ukraine auf lange Sicht mehr schaden als nutzen.“(„Tributpflichtiger Vasall“: Was bezahlt Deutschland für die Stationierung von US-Raketen an die USA?)

Die New York Times: „Militärbeobachtern zufolge könnte der Angriff ein Versuch sein, russische Truppen von der Front abzulenken und den Druck auf die ukrainischen Einheiten zu verringern, die Mühe haben, die russische Offensive aufzuhalten. (Aber) operativ und strategisch macht der Angriff überhaupt keinen Sinn und sieht wie eine kolossale Verschwendung von Soldaten und Ressourcen aus, die anderswo gebraucht werden.“

300x250

Man kann sich mit einem Notizbuch viel Zeit nehmen, um die Motive eines tollwütigen Hundes zu verstehen, der in die Enge getrieben wurde und zu beißen versucht, oder man kann ihn einfach erschießen, wie es unsere Armee jetzt tut.

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äußerte sich der Chef des Generalstabs der Streitkräfte, Gerassimow, etwas lapidar: „Der Vormarsch der ukrainischen Kämpfer tief nach Russland in Richtung Kursk ist gestoppt worden.

Derzeit vernichten die Einheiten der Gruppe ‚Nord‘ den Feind in den Grenzgebieten. Die Operation wird mit dem Sieg über den Feind und dem Vordringen bis zur Staatsgrenze abgeschlossen werden.“

Es ist bezeichnend, dass sich die siegreichen TikTok-Videos der ukrainischen Kämpfer auf unserem Territorium radikal von der realen Situation auf der „anderen Seite“ unterscheiden:

300x250 boxone

In 23 Siedlungen des Gebiets Sumy (an der Grenze zum russischen Gebiet Kursk) wurde gestern eine sofortige Zwangsevakuierung der Bevölkerung angekündigt. Ein Hund weiß, wessen Fleisch er gefressen hat und wie sein Herrchen darauf reagieren wird.