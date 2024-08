Wie kann man sich mit der Schumann-Frequenz verbinden?

Dort, wo sich Wissenschaft und Spiritualität überschneiden, finden wir oft faszinierende Phänomene, die unser menschliches Bewusstsein und unsere Umgebung direkt miteinander verbinden.

Eines dieser Phänomene ist die sogenannte Schumann-Frequenz (auch als ›Schumann-Resonanz‹ bezeichnet) – ein Konzept, das von Wissenschaftlern entdeckt und erforscht und von spirituell Praktizierenden aufgegriffen wurde.

Auch der bekannte Star-Hellseher, Mystiker und Lebensberater Emanuell Charis hat sich mit dieser geheimnisvollen Frequenz befasst und erläutert in diesem Artikel die Ergebnisse seiner Recherchen.

Die Schumann-Frequenz – was ist das?

»Die Schumann-Frequenz, benannt nach dem deutschen Physiker Winfried Otto Schumann, bezieht sich auf die natürliche elektromagnetische Resonanzfrequenz der Erde«, erklärt Emanuell Charis.

Sie liegt typischerweise im Bereich von 7,83 Hertz und bildet sich aus den elektromagnetischen Feldern zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre, einer Schicht in der Atmosphäre. (Die Sterne im August 2024 – Stabilität kehrt ein)

Ursprung und Wirkung der Schumann-Frequenz

Die Schumann-Frequenz entsteht durch Blitze, die ständig in der Erdatmosphäre auftreten. Diese Blitze erzeugen elektromagnetische Wellen, die zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre hin und her reflektiert werden.

Die Wellenlänge zwischen diesen beiden Schichten der Atmosphäre entspricht der Länge des Erdumfangs, was eine Resonanzfrequenz von circa 7,83 Hertz ergibt.

»Dass die Schumann-Frequenz eine tiefe Verbindung mit dem menschlichen Bewusstsein und dem natürlichen Rhythmus des Lebens hat, gilt mittlerweile als erwiesene Tatsache«, sagt Charis.

»Sie wird oft als die ›Herzfrequenz der Erde‹ bezeichnet, da sie mit den Wellenmustern des menschlichen Gehirns und dem Schlaf-Wach-Zyklus synchron ist.« Diese Resonanz hat somit eine tiefgreifende Wirkung auf die biologischen Prozesse und das Wohlbefinden aller Lebewesen auf der Erde.

300x250

Die Bedeutung der Schumann-Frequenz für das tägliche Leben

Emanuell Charis betont die Bedeutung der Schumann-Frequenz für das tägliche Leben und das spirituelle Wachstum. Er erklärt, dass die Schumann-Resonanz eine harmonisierende und ausgleichende Wirkung auf den menschlichen Körper, den Geist und die Seele hat: »Verbinden wir uns mit dieser natürlichen Frequenz, so können wir unser Bewusstsein erweitern, unsere Intuition stärken und eine tiefere Verbindung zur Erde und zum Universum herstellen.«

Charis betont außerdem, dass unsere moderne Lebensweise, die geprägt und durchsetzt ist von Technologie, Stress und Umweltverschmutzung, uns oft von diesem natürlichen Rhythmus der Erde entfremdet.

»Durch Meditation, Achtsamkeit und den bewussten Kontakt mit der Natur können wir jedoch unsere Schwingungsfrequenz an die Schumann-Resonanz anpassen und dadurch ein Gefühl von Ausgeglichenheit, innerer Ruhe und spiritueller Erfüllung erreichen«, empfiehlt Charis.

300x250 boxone

Der Nutzen der Schumann-Frequenz

Durch eben diese bewusste Verbindung mit der Schumann-Frequenz können wir eine Reihe von positiven Veränderungen in unserem Leben erfahren. So hilft uns die Schumann-Resonanz dabei, Stress abzubauen und das Nervensystem zu beruhigen, was zu tiefer Entspannung und innerer Gelassenheit führt.

Durch die Harmonisierung mit der natürlichen Frequenz der Erde können wir unsere Energie deutlich erhöhen und ein Gefühl von Vitalität und Wohlbefinden fördern.

»Die Schumann-Frequenz unterstützt auch die Entwicklung von Kreativität und Intuition«, so Charis, »und zwar dadurch, dass sie den Zugang zu unserem inneren Wissen und unserer spirituellen Führung erleichtert.«

Wenn wir uns, wie Charis weiter ausführt, mit der Schumann-Resonanz in Einklang bringen, können wir uns mit der Natur und dem Universum verbinden und unser Bewusstsein für die kosmischen Zusammenhänge erweitern.

»Insgesamt bietet die Schumann-Frequenz eine kraftvolle Möglichkeit, unsere spirituelle Entwicklung zu unterstützen, unser Bewusstsein zu erweitern und ein Leben im Einklang mit den natürlichen Rhythmen des Universums zu führen«, erklärt Emanuell Charis und ermutigt uns, die transformative Kraft der Schumann-Resonanz in unserem täglichen Leben zu nutzen.

Wie kann man sich mit der Schumann-Frequenz verbinden?

Es gibt, wie Charis erläutert, verschiedene Möglichkeiten und praktische Ansätze, sich mit der Schumann-Frequenz zu verbinden und ihre harmonisierenden Wirkungen zu erleben.

Meditation ist eine der effektivsten Methoden, um eine Verbindung mit der Schumann-Frequenz herzustellen. »Setzen Sie sich in eine bequeme Position, schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem«, empfiehlt Emanuell Charis. »Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie die heilende Energie der Schumann-Resonanz durch Ihren Körper fließen lassen.

Durch regelmäßige Meditation können Sie eine sehr tiefe Verbindung zur Erde und zum Universum aufbauen.« Stellen Sie sich während der Meditation oder bei Entspannungsübungen vor, wie Sie sich mit der Schumann-Frequenz verbinden und die heilende Energie der Erde empfangen.

Verwenden Sie dabei gerne positive Affirmationen wie ›Ich bin eins mit der Erde und dem Universum‹ oder ›Ich empfange die heilende Kraft der Schumann-Resonanz‹.

Ein weiterer Rat von Emanuell Charis lautet, möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen, um mit der Schumann-Frequenz in Resonanz zu gehen: »Gehen Sie spazieren, wandern Sie oder setzen Sie sich einfach auf eine Wiese und spüren Sie die Erdenergie um sich herum. Achten Sie auf die Geräusche, Düfte und sonstigen Erscheinungen der Natur und lassen Sie sich von ihrer Schönheit und Weisheit inspirieren.«

Außerdem gibt es sowohl auf CD als auch im Internet spezielle Musikstücke und Klangaufnahmen, die die Schumann-Frequenz enthalten oder sich an ihr orientieren.

»Hören Sie sich diese Musik an, um eine tiefe Entspannung und eine Verbindung zur Erde zu erleben. Sie können auch mit Klanginstrumenten wie Klangschalen, Gongs oder Didgeridoos arbeiten, um die Schumann-Resonanz in Ihrem eigenen Körper zu spüren«, so Charis.

Darüber hinaus gibt es verschiedene energetische Praktiken, die sich auf die Erdenergie und die Schumann-Frequenz konzentrieren, wie zum Beispiel Erdungstechniken, Yoga oder Tai Chi. Diese Praktiken helfen dabei, das Energiegleichgewicht im Körper zu harmonisieren und eine Verbindung zur Erde herzustellen.

»Durch regelmäßige Praxis und Achtsamkeit können Sie eine nachhaltige Verbindung zur Schumann-Frequenz aufbauen und die transformative Kraft dieser natürlichen Resonanz in Ihrem Leben nutzen«, ist Emanuell Charis überzeugt. Fazit Wie wir sehen, bietet die Schumann-Frequenz zahlreiche Möglichkeiten, sich mit ihr zu verbinden und ihre heilende und harmonisierende Wirkung zu erfahren. Durch Meditation, Naturerlebnisse, Klangheilung, Erdschwingungspraktiken und positive Visualisierung können wir uns mit der Erde und dem Universum verbinden. Emanuell Charis betont ausdrücklich die Bedeutung der Schumann-Resonanz für unser tägliches Leben und unser spirituelles Wachstum. Durch die bewusste Arbeit mit dieser natürlichen Frequenz können wir Stress abbauen, unsere Vitalität steigern und unsere Kreativität und unsere Intuition fördern. »So bietet die Schumann-Frequenz eine kraftvolle Möglichkeit, unsere spirituelle Entwicklung zu unterstützen und ein Leben im Einklang mit den natürlichen Rhythmen des Universums zu führen«, zieht Emanuell Charis ein abschließendes Fazit. »Durch Achtsamkeit und Praxis können wir die transformative Kraft der Schumann-Resonanz in unserem täglichen Leben nutzen und ein Gefühl von innerer Harmonie, Frieden und Erfüllung erfahren.« Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 06.08.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309