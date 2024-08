Dies ist nicht das Ende der Finanzmärkte – die Wahrheit ist, dass dies erst der Anfang des Chaos ist …

„Das ist kein Rezessionszug, sondern nur eine gute, altmodische Marktpanik“, sagte Joe Brusuelas, leitender und leitender Ökonom bei RSM US. „Das ist kein von Washington inspiriertes Ereignis, kein Problem mit einem sich verlangsamenden Arbeitsmarkt oder einem Rückstand der Fed. Es geht um einen größeren Regimewechsel, bei dem sich die Anleger weltweit auf das Ende des billigen Geldes einstellen.“

Natürlich könnte die Fed jederzeit beschließen, einzugreifen.

Derzeit wächst der Optimismus, dass die Fed mit einer Notfall-Zinssenkung zu Hilfe kommen wird.

Tatsächlich wetten viele Anleihehändler mit sehr hohen Beträgen darauf, dass genau das bald passieren wird …

Anleihehändler wetten eifrig darauf, dass die US-Wirtschaft kurz davor steht, sich so schnell zu verschlechtern, dass die Federal Reserve mit einer aggressiven Lockerung ihrer Geldpolitik beginnen muss – möglicherweise schon vor ihrer nächsten geplanten Tagung – um eine Rezession abzuwenden.

Ich würde nicht empfehlen, den Atem anzuhalten und darauf zu warten, dass dies geschieht.

Der Dow müsste wahrscheinlich auf mindestens 35.000 Punkte fallen, bevor die Fed überhaupt eine Notfall-Zinssenkung in Erwägung ziehen würde.

Ich bin aber davon überzeugt, dass bei ihrem nächsten geplanten Treffen wahrscheinlich einer kommen wird.

Natürlich wird uns eine Zinssenkung nicht gerade vor dem retten , was uns letztendlich bevorsteht .

Wie James Howard Kunstler treffend bemerkte : „Alles, was kaputtgehen kann, geht kaputt“ …

Das Warten hat ein Ende. Alles, was zusammenbrechen kann, bricht zusammen : die Aktienmärkte, die Anleihemärkte, die Galaxie der Derivate – Wetten auf dies und das, die nie eingelöst werden. Die Banken sind als Nächstes dran. Gold und Silber kämpfen gerade um ihr Leben, weil sie tatsächlich etwas wert sind.

Dies bedeutet nicht, dass jeder Tag ein schlechter Tag für die Finanzmärkte sein wird.

Während einer Bullenmarktphase ist die Lage ruhig und die Aktienkurse steigen tendenziell langsam und stetig.

Während einer Baisse ist die Lage sehr unruhig und es kommt zu wilden Aufs und Abs.

Wenn der Dow also an einem einzigen Tag um Hunderte Punkte steigt, sollten Sie nicht denken, dass die Krise vorbei ist. Eine große Schwankung in die eine oder andere Richtung ist ein schlechtes Zeichen.

Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir uns noch nicht einmal in der Nähe des Sturmzentrums befinden.

Was wir derzeit erleben, sind lediglich erste Turbulenzen. Die wirklich schmerzhaften Folgen werden wahrscheinlich erst in einiger Zeit eintreten.

