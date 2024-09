Teile die Wahrheit!

Mindestens 18 CEOs, Führungskräfte der Musikindustrie und Politiker traten innerhalb von 24 Stunden von ihren Ämtern zurück, nachdem bekannt wurde, dass Sean „Diddy“ Combs wegen Anklagepunkten wie Erpressung und Sexhandel mit Minderjährigen festgenommen worden war.

Prominente Namen aus der Branche, darunter Kevin Liles , Vorstandsvorsitzender und CEO von Warners Elektra Music , gaben ihren plötzlichen Rücktritt von Führungspositionen bekannt, ohne dass neue Aufgaben in Sicht seien.

Liles, ein erfahrener Label- und Management-Manager, kam 2022 zu Warner, nachdem das Unternehmen 300 übernommen hatte, das er gemeinsam mit dem ehemaligen Warner-Musikchef Lyor Cohen gegründet hatte, der kürzlich von einem Whistleblower der CIA als „CIA-Agent“ enttarnt wurde .

Unter Liles Führung hatte das Unternehmen großen Erfolg mit Young Thug, Gunna, Megan Thee Stallion (die jetzt einen separaten Vertrag mit Warner hat) und anderen. Zu seinen Management-Kunden im Laufe der Jahre zählten Mariah Carey und D’Angelo.

Am Freitag twitterte Meek Mill: „Warum treten all diese CEOs zurück?“ In den Kommentaren antworteten die Twitter-Nutzer mit allem von „Bruder, lies die Leute!“ bis „ Die Labels werden umstrukturiert.“

Liles ist bei weitem nicht der einzige mit Diddy verbundene Manager, der seinen plötzlichen Rückzug aus der Branche bekannt gegeben hat.

Viele große Namen der Musikbranche treten von ihren CEO-Posten zurück, darunter Randy Goodman von Sony Music Nashville und K Kaz Kobayashi von Warner Music Japan. (Bericht: P. Diddy verkaufte Sex-Videos von Justin Biebers Kindesvergewaltigung an mehrere Hollywoodstars)

Laut Vertretern der historischen Institution und Hochschule hat auch der Präsident der Schönen Künste, Eric Pryor, seinen Rücktritt von seinem Amt angekündigt.

Auch der Präsident der Rutgers University, Jonathan Holloway, wird von seinem Posten zurücktreten . Als Gründe nennt er ein „ toxisches politisches Umfeld “ und die Tatsache, dass er Polizeischutz benötige.

„Ich habe mich nicht verpflichtet, überall, wo ich hingehe, eine Polizeieinheit bei mir zu haben.“

Auch Politiker mit Verbindungen zur VIP-Elite, darunter der Geschäftsführer von Matha’s Vineyard, Robert Davis, haben ihre Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

300x250

„Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, sagte Davis am Dienstag. „Als General Manager zu arbeiten war die größte Ehre meiner Karriere.“

Why all these ceos stepping down? — MeekMill (@MeekMill) September 19, 2024

300x250 boxone

CIA-Agent sagt aus, die Behörde habe Hip-Hop erfunden, „um schwarze Amerikaner zu versklaven“

John Homeston, ein pensionierter CIA-Agent, ließ vor kurzem auf NTV, dem russischen Staatsfernsehen, eine Bombe platzen. Er enthüllte, dass Hip-Hop in Wirklichkeit eine geheime psychologische Operation der CIA aus den 1980er Jahren war und dass diese Art von Psycho-Operation auch heute noch erfolgreich ist.